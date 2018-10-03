Với một thân hình không mấy hấp dẫn, để che khuyết điểm cơ thể hiệu quả, cần lưu ý đến màu sắc của trang phục.

Khi chọn quần áo cho người gầy, cần chú ý lựa trang phục có size vừa vặn theo cơ thể mình. Không nên chọn size quá rộng sẽ khiến bạn trông thùng thình và lộ hết nhược điểm cơ thể.

Trang phục trơn và suông nếu chọn không khéo chọn sẽ có thể khiến bạn đã gầy trông lại càng khẳng khiu. Chú tâm nhiều hơn đến hoa văn là cách giúp tự tin và đúng phong cách hơn.

Những bộ trang phục có màu sáng như vàng, trắng, hồng,… sẽ giúp người gầy trông mập, tươi tắn và lôi cuốn hơn. Đây là lí giải phù hợp cho thắc mắc Người gầy nên mặc gì vào mùa đông để trông thật hấp dẫn, quyến rũ.

Những chiếc áo với chi tiết kẻ sọc ngang, kẻ caro bản to hoặc họa tiết bông hoa sẽ giúp trang phục dày và độc đáo hơn.

Họa tiết kẻ sọc với màu sắc nổi bật

3. Chọn trang phục có điểm nhấn

Để tạo ấn tượng ban đầu có một thân hình đầy đặn, hãy chọn phần áo thật nổi bật và cầu kỳ

Để trông đầy đặn hơn, người gầy nên lựa chọn những bộ trang phục chuyên sâu như đồ peplum, diềm đăng ten, tay bồng hay cắt vạt tinh tế.

Chọn trang phục có nhiều chi tiết để giúp tạo độ dày cho cơ thể

Những điểm nhấn trên sản phẩm như phần cổ áo hoặc ở phần ngực có một bông hoa, khuy cài hoặc vạt bèo nhún ở phần tay áo, cổ hoặc phần ngực sẽ giúp tạo độ dày cho cơ thể.

Đồ peplum, có diềm đăng ten, tay bồng hay cắt vạt tinh tế sẽ giúp người gầy nhìn đầy đặn hơn

Những chiếc áo tay phồng như áo phao hoặc những chiếc áo có phần đuôi dạng xếp ly cũng là gợi ý không tồi.

Trang phục phù hợp cho người gầy mặc vào mùa đông

4. Chọn áo khoác

Chọn áo khoác có chiều dài ngang hông, ngang đùi vừa vặn

Những cô nàng cò hương nên tránh chọn áo khoác quá to hoặc quá dài. Một chiếc áo khoác có chiều dài ngang hông, ngang đùi vừa vặn là hợp lý nhất.

Chọn áo khoác dài có thắt lưng ngang eo

Nếu chọn áo khoác dài thì nên tìm đến những chiếc áo khoác có thắt lưng ngang eo để giúp định hình cơ thể rõ ràng hơn.

Áo cardigan vừa đẹp vừa giúp người gầy trông có da có thịt hơn

Một số mẫu áo phù hợp với nữ gầy bao gồm:

Áo khoác lửng

Áo khoác có đai ở eo

Áo khoác không tay

Áo khoác hoodie

Chọn mẫu áo khoác có thể giữ ấm và hợp thời trang

5. Lựa chọn quần jeans

Mẫu quần jeans hợp nhất cho những nàng gầy đó là những chiếc quần skinny jeans

Quần jeans là lựa chọn hợp lý để ăn khớp với bộ đồ. Người gầy nên chọn quần skinny jeans. Tuy nhiên, nên lưu ý tránh chọn những chiếc quần skinny jeans quá bó chẽn. Chúng sẽ gây lộ đôi chân gầy, quá nhỏ so với phần áo lùng thùng phía trên.

Tránh chọn những chiếc quần skinny quá bó chẽn

6. Vintage

Váy flapper, chân váy cạp cao, quần âu cạp cao, váy chữ A... đều là những item điển hình của phong cách vintage.

Chọn những mẫu váy theo phong cách vintage

Những mẫu váy rất tôn dáng và phù hợp với những bạn nữ có thân hình mảnh khảnh. Những item này là gợi ý hay cho thắc mắc Người gầy mặc gì cho đẹp?

Mẫu váy theo phong cách vintage phù hợp với bạn nữ có thân hình mảnh khảnh

Người gầy nên đi giày gì?

Để biến khuyết điểm thành ưu điểm tôn dáng đầy bất ngờ. Người gầy nên ưu tiên chọn các loại giày bệt, Oxford có thiết kế đế thấp, nữ tính và khá xinh xắn. Mẫu giày này sẽ cuốn hút ánh nhìn từ phía người đối điện hơn thay vì tập trung nhìn vào dáng người của bạn.

Lựa chọn giày oxford thay cho giày bệt

Đừng bở lỡ cách chọn giày cho người gầy với giày thể thao. Nó sẽ giúp người gầy trông có da, có thịt và dễ nhìn hơn rất nhiều.

Mix đồ mùa đông với giày thể thao

Những đôi boot cổ thấp được xem là thiết kế dành riêng cho người có dáng mảnh dẻ.

Phối đồ cuốn hút với boots cổ thấp trong đông se lạnh

Không không những giúp cải thiện chiều cao mà còn là lựa chọn lý tưởng giúp người gầy mũm mĩm, đáng yêu. Do đó, đây là một trong những kiểu giày cho người gầy được áp dụng nhiều nhất.

Boot cổ thấp giúp cải thiện chiều cao và giúp người gầy trông mũm mĩm, đáng yêu hơn

Cách chọn trang phục cho người gầy vào mùa đông cần đảm bảo được các tiêu chí kích cỡ, màu sắc, họa tiết, có điểm nhấn.

Người gầy chỉ cần tinh ý biết cách chọn trang phục, phụ kiện, giày hợp lý trong mùa đông sẽ biến nhược điểm của mình thành ưu điểm, chắc chắn trông bạn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.