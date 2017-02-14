Ngâm chiếc áo bị ố vàng vào chậu nước này, 5 phút sau vớt ra trắng kinh khỏi dùng thuốc tẩy

Thời trang 14/02/2017 17:24

Quấn áo trắng rất dễ mặc nhưng cũng bẩn rất nhanh. Với những mẹo sau, bạn sẽ không còn lo lắng việc món đồ trắng của mình bị ố vàng nữa.

Trong tủ đồ của chúng ta, chắc hẳn ai cũng có một vài bộ quần áo trắng. Quần áo trắng giúp người mặc có vẻ thanh lịch, gợi cảm và tươi trẻ nhưng chúng cũng cực kỳ dễ bị ố vàng, đặc biệt là với các chất liệu như cotton, lụa.

Khi đó, giá trị của món đồ đắt tiền sẽ trở về con số 0 và bạn có nguy cơ phải bỏ đi cả bộ đồ. Trong trường hợp quần áo bị dính bẩn, giải pháp đầu tiên mà người ta nghĩ đến là dùng thuốc tẩy. Thuốc tẩy có thể làm trắng quần áo nhanh nhưng lại có mùi khó chịu, chứa nhiều hóa chất độc hại  và làm quần áo nhanh mòn mục. Thay vào đó, hãy thử các công thức sau, bạn sẽ có bộ đồ trắng như mới chỉ sau 5 phút.

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Dùng chanh

Cách đơn giản nhất để làm trắng quần áo là dùng chính loại quả quen thuộc hàng ngày trong gian bếp. Chanh có thể dùng làm gia vị, đồ uống, chế biến các món ăn thơm ngon và cả làm sạch đồ dùng, quần áo. Chanh có đặc tính chứa tinh dầu thơm. Do đó nó không những làm trắng quần áo mà còn giúp vải vóc có mùi dễ chịu, không bị hôi mốc cho dù trong điều kiện thời tiết như thế nào. 

Cách làm:

Bạn chỉ cần lấy 1 nồi nước 2 lít, 10 quả chanh tươi cắt ra, vắt nước vào nồi rồi đun sôi. Sau khi sôi, tắt bếp nồi nước và cho áo trắng vào ngâm trong 30 phút.

Sau khi vớt ra, bạn giặt nhẹ nhàng bình thường, áo sẽ trắng tinh như mới mà không tốn nhiều công sức cũng như không cần dùng thuốc tẩy. 

Giấm trắng

Bạn có thể dùng giấm để trộn salad, pha nước chấm, làm sạch thịt cá nhưng cũng có thể dùng để tẩy trắng quần áo. Giấm giúp loại bỏ các vết bẩn trên vải một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời giữ vải luôn đẹp không bị ố vàng mòn mục như các loại thuốc tẩy thông thường. Ngoài ra nó còn giúp khử mùi hôi của vải.  

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Cách làm:

Đầu tiên, bạn đổ 3 cốc giấm trắng  vào chậu nước, khuấy nhẹ. Ngâm quần áo vào nước này 30 phút đến 1 tiếng. Sau thời gian này bạn lấy ra giặt nhẹ nhàng. Với vết bẩn nặng, vết bẩn ở cổ hay nách áo, đổ trực tiếp giấm lên vết bẩn và chà. Chúng sẽ biến mất nhanh chóng. Bạn đừng lo quần áo sẽ có mùi giấm vì nó sẽ bay hơi hết mùi khi phơi.

Baking soda

Baking Soda có rất nhiều công dụng. Nó có thể dùng làm bánh, làm sạch các loại đồ dùng và làm đẹp. Ngoài ra baking soda còn dùng để tẩy quần áo, rất an toàn, lành tính mà không làm hại vải. 

Cách dùng:

Lấy 1 chén baking soda, thêm 3 muỗng giấm trộn đều cho đến khi có hỗn hợp sệt. Lấy một chút hỗn hợp bôi lên vết bẩn, chà nhẹ rồi giặt như bình thường. Vết bẩn sẽ nhanh chóng biến mất khỏi chiếc áo của bạn.

Với quần áo ố vàng, bạn hòa 1 cốc baking soda vào chậu nước, ngâm 30 phút rồi giặt như bình thường.

 

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