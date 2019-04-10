Nên mặc gì cho trẻ sơ sinh vào mùa hè?

Mùa hè thời tiết oi bức, có thể khiến bé khó chịu và quấy khóc. Nên các mẹ cần lưu ý hơn đến vấn đề mặc gì cho trẻ sơ sinh vào mùa hè giúp con thoải mái, tránh được các bệnh thường gặp.

Quần áo vừa là phương tiện bảo vệ và cũng tác động trực tiếp lên làn da mỏng manh của bé. Chính vì vậy, khi mặc đồ cho con vào mùa hè, các mẹ cần ghi nhớ những điều sau: Chọn những chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt để mặc cho trẻ

Chọn chất liệt cotton thoáng mát cho trẻ sơ sinh mặc Thân nhiệt của trẻ sơ sinh thường cao hơn so với người lớn, cộng với nhiệt độ nóng bức của mùa hè nên cơ thể trẻ sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Vì thế, khi chọn quần áo cho bé cần đảm bảo sự thoáng mát và dễ chịu. Chất liệu bằng cotton sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi mua đồ cho trẻ sơ sinh mặc. Bởi loại vải này nhẹ nhàng, thấm hút tốt, mềm mại và không làm đau làn da còn non nớt của bé. Quần áo có thành phần cotton thì phải giặt bằng tay và cần hạn chế giặt máy, trước khi mặc thì phải ủi. Ngoài chất liệu Cotton mẹ có thể chọn vải lanh cho bé, cũng mát, nhẹ và mềm mại, rất phù hợp với thân nhiệt của bé.

Mẹ nên tránh cho bé mặc quần áo có thành phần sợi hóa học vì tính thấm hút không tốt, dễ ủ mồ hôi, gây rôm sẩy, nấm da và các bệnh ngoài ra… Đồng thời, những bộ đồ nào có chất vải khô, cứng, dày thì mẹ cũng không nên cho bé mặc, vì không tốt cho làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé. Chúng sẽ làm cho bé hoạt động trở nên khó khăn, thậm chí trong quá trình hoạt động có thể khiến bé bị trầy xước hoặc có thể bị dị ứng… Mặc quần áo ngắn tay Trong ngày hè nóng nực, mẹ nên cho bé mặc những bộ quần áo ngắn tay, mặc váy, hoặc mặc áo body liền quần lót sẽ giúp bé dễ chịu, thoái mái hơn, không bị bức bí và ra mồ hôi. Bên cạnh đó, khi mặc đồ cho bé vào mùa hè, mẹ nên chọn các loại trang phục rộng hơn so với bé một chút để bé có thể thoải mái vận động. Hơn nữa, giai đoạn sơ sinh trẻ phát triển rất nhanh nên việc chọn đồ size rộng, mẹ có thể mặc được cho bé nhiều lần, tránh lãng phí.

Ban đêm nếu cho bé nằm trong phòng điều hòa thì mẹ nên mặc quần áo dài tay cho bé, chọn chất vải mỏng, mềm và dễ thấm hút. Nhiệt độ trong phòng nên để từ 25-28 độ C, vừa đảm bảo khí lạnh đều khắp phòng, tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ để trẻ có thể ngủ ngon. Mặc quần áo màu trắng hoặc những màu sáng nhạt Chọn màu sắc trắng hoặc nhạt màu cho trẻ mặc Khi mặc quần áo cho trẻ vào mùa hè mẹ cũng cần chú ý đến màu sắc. Mẹ nên chọn quần áo có màu sắc nhã nhặn, không rực rỡ để tạo cảm giác mát mẻ, dịu nhẹ trong cái nóng oi bức của mùa hè. Những bộ quần áo màu trắng và những tone màu nhẹ nhàng như: xanh da trời, hồng phấn, vàng nhạt… là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bé. Hơn nữa, các loại quần áo màu trắng hoặc màu nhạt sẽ giảm thiểu tối đa các phẩm màu hóa học có trong quần áo, giúp bé tránh được những tác động xấu như kích ứng, dị ứng da từ những hóa chất đó. Do đó, mẹ nên tránh cho con mặc những quần áo sậm màu hoặc quá sặc sỡ, vì chúng có thể chứa những chất hóa học tiềm ẩn gây hại cho con. Đồng thời, chúng cũng có phản ứng “gay gắt” với ánh nắng mặt trời, khiến trẻ cảm thấy nóng nực. Trẻ sơ sinh cần được đeo mũ và bao chân, bao tay cẩn thận Mặc quần áo dài cho trẻ cũng được nhưng nên chọn chất liệu mềm mại Khi mặc quần áo sơ sinh vào mùa hè cho trẻ, mẹ cần phải lưu ý, vì mới sinh nên thóp thở của con còn chưa liền nên cần đội mũ thóp, đồng thời cần đeo bao chân bao tay để tránh nhiễm lạnh. Tuy nhiên, đầu của trẻ thì dễ ra mồ hôi nên mẹ chỉ cần đội mũ cho bé trong khoảng tuần đầu sau sinh và sau đó nên để đầu bé thoáng mát. Tránh trường hợp cho bé suốt ngày đội mũ, gây nóng nực, khó chịu, ra nhiều mồ hôi làm bít tắc lỗ chân lông khiến trẻ dễ bị viêm da đầu, hình thành nhiều cứt trâu. Hy vọng, với những thông tin trên phần nào đã giúp mẹ biết được mặc gì cho trẻ sơ sinh vào mùa hè là phù hợp nhất, giúp bé yêu thoải mái, dễ chịu khi vận động, tốt cho sự phát triển trong giai đoạn đầu.

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