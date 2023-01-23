Mùng 2 Tết Nguyên Đán 2023 chỉ cần diện kiểu trang phục này ai gặp cũng khen, đảm bảo xinh hết phần thiên hạ

Mùng 2 tết bạn hãy tự tin xuống phố ngày xuân cùng một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng. Chẳng cần xúng xính diện váy quần điệu đà, chỉ cần một chiếc váy hoa cũng sẽ đủ giúp bạn nổi bần bật với hoạ tiết hoa tươi trẻ và sinh động như tiết trời ngày xuân vậy.

Một chiếc váy hoa sẽ là "người bạn" tuyệt vời cùng bạn đi chúc Tết những người thân yêu và bạn bè. Với hoạ tiết hoa nhí nền nã nhưng cũng không kém phần đáng yêu và trẻ trung bạn sẽ có một diện mạo cực kì tỏa sáng trong ngày đầu năm.

Tuy nhiên, bạn hãy ưu ái cho những gam màu tươi sáng một chút như đỏ, xanh, hồng… để phù hợp với không khí ngày xuân. Và nếu bạn đang lo ngại nếu như váy hoa không phù hợp với tiết trời lạnh thì có thể mix thêm một chiếc áo gile len hoặc áo khoác cardigan bên ngoài.

Lựa chọn một đôi giày búp bê hay giày cao gót cùng một chiếc túi xách yêu thích là bước cuối cùng để bạn hoàn thiện set đồ của mình khi đi chúc tết rồi. Và các cô nàng cá tính cũng đừng vội nghĩ rằng váy hoa không dành cho mình nhé, bởi bạn chỉ cần khéo léo chọn một đôi giày sneaker hoặc giày boots là đã biến set đồ trở nên cá tính hơn rồi.

Các nàng có thể tham khảo các kiểu váy hoa đang làm hội chị em "mê mệt" dưới đây nhé!

Váy hoa dáng ngắn

Những chiếc váy hoa với độ dài trên đầu gối, váy hoa ngắn sẽ tạo hiệu ứng thoáng chân và vóc dáng của các chị em nhờ đó cũng cao ráo hơn rất nhiều. Item này xứng đáng trở thành "bảo bối" của team nấm lùn. Váy hoa dáng ngắn còn mang đến nét rạng rỡ, ngọt ngào và bạn sẽ trẻ ra mấy tuổi nhờ kết thân với kiểu váy này.

Về khoản giày dép, chiếc váy này không hề kén chọn, bạn mix với giày búp bê, mule, sandal hay thậm chí giày sneaker khỏe khoắn cũng đều ổn.

Váy hoa dáng dài

Có lẽ thiết kế được ưu ái nhất thời gian gần đây là váy hoa dáng dài/midi nhẹ nhàng với chất liệu mát mẻ như voan hay lụa. Rồi bạn sẽ thấy, đi đến đâu cũng bắt gặp những quý cô khoe sắc trong những bộ váy dài thướt tha xinh tươi dạo phố hay thanh lịch khi đến công sở mỗi ngày.

Những thiết kế váy hoa của năm nay sẽ điệu hơn với vô vàn những biến tấu cách điệu như tay loe, tay lửng xếp nếp, rồi cả thắt nơ nhỏ xinh trước ngực... tất cả làm nên một nét đẹp rất riêng. Kiểu dáng váy cũng khá đa dạng, từ váy cổ V đến cổ tròn hay kiểu váy sơmi thanh lịch giúp các nàng tha hồ lựa chọn.

Váy hoa cổ V

Vẫn là váy hoa nhưng chỉ cần có thêm chi tiết cổ chữ V, vẻ ngoài của bạn đã khác hẳn. Cổ chữ V giúp vẻ ngoài trở nên mi nhon hơn, phù hợp với mọi kiểu vóc dáng dù có chút mũm mĩm hay không. Thiết kế cổ áo này cũng giúp tăng điểm tinh tế, trang nhã cho người diện. Và để kết lại một set đồ hoàn hảo, bạn hãy ưu tiên những mẫu giày như: sneaker trắng, sandal quai mảnh hay giày búp bê màu trung tính nhé!

Váy hoa tay bồng

Không để ý thì chưa chắc chị em đã biết, váy hoa tay bồng đang là một trong những items có mặt tại rất nhiều các shop thời trang. Item này không chỉ đơn giản là giúp che bắp tay to mà còn giúp vẻ ngoài của bạn trở nên nữ tính, đài các hơn. Thường thì, váy tay bồng sẽ đi kèm với thiết kế cổ vuông và nhờ chi tiết này, vẻ ngoài của chị em sẽ càng thêm sang chảnh.