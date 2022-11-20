Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê

Thời trang 20/11/2022 00:00

Dàn mỹ nhân "tài sắc vẹn toàn" này của showbiz Việt khiến khán giả không thể rời mắt vì có gu thời trang đi dạy đơn giản, thanh lịch mà lại rất thời thượng.

Lê Âu Ngân Anh

Từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương cũng như trở thành Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh liên tục khiến nhiều người bất ngờ khi có những thay đổi tích cực. Lê Âu Ngân Anh cũng được nhận xét là có gu thời trang sang trọng và tinh tế kể từ khi trở thành giảng viên Đại học.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 1

Song hành cùng việc luôn cố gắng chăm chút cải thiện hình ảnh, cô cũng nỗ lực trong học tập để chứng minh bản thân mình. Trước đó, vào ngày 5/12/2019, Lê Âu Ngân Anh - người từng nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 đã chính thức được nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại trường Đại học Salford (thành phố Manchester, Anh quốc).

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 2

Sau 1,5 năm học tập ở xứ người, Lê Âu Ngân Anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Cô tốt nghiệp với xếp loại Merit là bằng ưu tú theo hệ thống chấm điểm của trường ĐH Salford University.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 3

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 4

Midu

Nhắc đến những cô giáo hot Vbiz không thể bỏ qua Midu. Không chỉ có nhan sắc được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', Midu còn được khen ngợi vì học vấn không phải dạng vừa.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 5

Cô nàng chứng minh sự đa tài của mình khi liên tục đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như: diễn viên, doanh nhân, giám khảo và đặc biệt nhất là giảng viên của một trường Đại học có tiếng.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 6

 Sau nhiều năm, Midu hiện tại dù không còn tất bật với các hoạt động showbiz nhưng tên tuổi cô vẫn chưa bao giờ ngừng hot. Mỹ nhân này được ngưỡng mộ vì vẻ đẹp không tuổi, nhan sắc và phong cách thời trang ngày càng thăng hạng rõ rệt.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 7

Là người có đam mê thời trang nên việc Midu ăn diện là chuyện hết sức bình thường, cô luôn biết cách làm mới bản thân thông qua nhiều phong cách khác nhau. Lúc sành điệu, lúc cá tính nhưng vẫn giữ được hình ảnh rất thanh lịch mỗi khi đến trường giảng dạy. 

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 8

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 9

Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008. Ít ai biết được nữ ca sĩ là thủ khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 10

Sau khi tốt nghiệp, Dương Hoàng Yến nhận được lời mời ở lại trường làm giảng viên thanh nhạc, khi đó cô chỉ mới 22 tuổi.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 11

Dù ít chia sẻ hình ảnh trên bục giảng nhưng dễ dàng nhận ra cô giáo Dương Hoàng Yến chuộc phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 12

Ngoài ra, nhan sắc ở tuổi 31 của nữ giảng viên cũng khiến bao người trầm trồ, ngưỡng mộ. Những năm qua, dù bận rộn với công việc là ca sĩ nhưng Dương Hoàng Yến vẫn dành thời gian cho việc đứng lớp.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 13

Lương Thùy Linh

Là một trong những người đẹp có chiều cao lý tưởng nhất showbiz, Lương Thùy Linh có đôi chân chuẩn thời trang – dài đến 1m22. Thế nên với bất cứ style nào – dù là sexy, công sở hay thể thao thì người đẹp Cao Bằng vẫn có cách tỏa sáng thu hút sự chú ý của fan.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 14

Với lợi thế về chiều cao, Hoa hậu Thùy Linh diện các mẫu vest kết hợp với váy dài tuyệt đẹp. Sự bồng bềnh, mềm mại của những chân váy voan midi, chân váy maxi, sự đài các, thanh lịch của những chiếc áo vest truyền thống (hoặc cách điệu) tạo ra một sự thu hút đầy thú vị.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 15

Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô sở hữu vóc dáng cao nổi bật và thành tích học xuất sắc. Sở hữu thành tích học khủng nên không có gì ngạc nhiên khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nàng hậu trở thành giảng viên – người truyền kiến thức và chia lửa học tập cho thế hệ kế cận.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 16

Ý thức được môi trường làm việc mới của mình, nàng hậu cho biết đã, đang và sẽ thay đổi phong cách thời trang để phù hợp hơn.

Mê mẩn trước style thời trang đi dạy tinh tế của những mỹ nhân Vbiz khi làm giảng viên đại học, đẹp thế này ai cũng phải mê - Ảnh 17

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Từ khóa:   thời trang sao Việt Lê Âu Ngân Anh Midu Dương Hoàng Yến Lương Thùy Linh

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