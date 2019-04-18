Mặc gì khi đi du lịch hè 2019 vừa đẹp vừa cá tính

Chính vì vậy, để biết mặc gì khi đi du lịch hè 2019 , bạn cần xác định được mình sẽ đi đâu, ở đó có những địa điểm nào nên đi, từ đó chuẩn bị trang phục cho phù hợp nhất. Ví dụ nếu đi du lịch Hà Giang, Sapa hay Mộc Châu… bạn nên mang theo quần áo thoải mái, rộng rãi, khăn quàng cổ… Du lịch Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết thì nên mang theo đồ tắm, bikini, đầm maxi, quần jean, áo thun, đầm dạo phố… Cụ thể như:

Mùa hè là thời điểm du lịch sôi động nhất trong năm, các bạn có thể thỏa thích lên rừng xuống biển, vi vu trong và ngoài nước. Trước khi đi du lịch, chắc chắn rằng bất kì ai cũng không thể bỏ qua công đoạn chuẩn bị quần áo và các trang phục đầy đủ cho một chuyến đi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường rất bối rối trong việc lựa chọn trang phục vì không biết mặc gì vừa đẹp lại vừa thoải mái trong những chuyến đi chơi.

Với những cô nàng nào thích tự tin khoe cá tính thì có thể mặc bikini 2 mảnh đi biển. Đây là một sự lựa chọn táo bạo nhưng hoàn toàn phù hợp cho những bạn gái tự tin vào vóc dáng nóng bỏng của mình. Ngoài ra, các nàng có thể mặc áo cúp ngực phối với mũ vành nhỏ hay đồ maxi đi biển màu sắc + mũ rộng vành hoặc croptop trễ vai + Short họa tiết sọc… đây là công thức để mix đồ đi du lịch mùa hè chuẩn xinh như hot girl, mang hơi hướng sexy, lả lơi với những sắc màu tươi sáng của trang phục.

Khi đi biển, con gái có thể mặc áo lưới mix với bikini, vừa thoáng mát lại gợi cảm, giúp các nàng khoe khéo vẻ đẹp quyến rũ của mình. Khi mix với áo lưới với những bộ cánh có đôi chút sexy một chút cũng không lo phản cảm.

Đồ cặp là sự lựa chọn tuyệt vời cho nam khi đi biển

Đối với con trai, khi đi du lịch biển phần lựa chọn trang phục đơn giản hơn rất nhiều so với nữ giới. Nam giới có thể mặc trang phục mang họa tiết boheming kết hợp với quần đi biển nam họa tiết nhiều màu, tuy sặc sỡ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp nam tính của mọi chàng trai. Bên cạnh đó, nam giới cũng có thể lựa chọn trong những mẫu trang phục đi biển đôi cùng với bạn bè hay nửa kia của mình, vừa đẹp mà lại rất phong cách.

Mặc gì đi phượt mùa hè?

Đi phượt mùa hè có thể mặc đồ jean

Nếu bạn chọn đi du lịch hè bằng cách đi phượt thì quần áo jean sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Quần jean có chất liệu bền bỉ, có độ dày và chịu mòn tốt, rất thích hợp cho những chuyến đi phượt. Còn áo khoác jean không bao giờ lỗi thời, rất dễ mix với giày và phụ kiện theo kèm, mang lại cảm giác thoải mái trong cuộc hành trình khám phá. Hơn nữa, kiểu trang phục này phù hợp với việc selfie mọi lúc trên hành trình của mình.

Mùa hè với thời tiết nắng nóng thì tiêu chí quan trọng nhất khi lựa đồ chính là thoáng mát. Vì thế bạn nên mặc một chiếc áo thun với chất liệu cotton, giúp thấm hút mồ hôi tốt ở bên trong áo khoác jean.

Đi leo núi mặc gì?

Du lịch mùa hè mà đi leo núi thì cũng rất thú vị. Khi leo núi áo khoác lúc nào cũng là vật bất li thân. Thời tiết trên núi thường thay đổi rất thất thường, chính vì vậy chiếc áo khoác chống mưa sẽ là một giải pháp an toàn, vừa chắn được mưa gió, thêm vào đó lại thông thoáng và không có cảm giác như đang mặc một chiếc áo mưa. Bạn cũng nên mang sơ cua một cái quần mưa phòng khi trời rơi nặng hạt.

Leo núi thì cần mặc trang phục thoải mái

Quần áo để leo núi lúc nào cũng phải luôn thật thoải mái thì mới có thể đồng hành và giúp bạn vượt qua những khúc rẽ ngoằn ngoèo đầy bụi gai. Do đó, bạn nên chọn trang phục leo núi làm từ chất liệu như polyester, nylon, sợi len… giúp loại bỏ mồ hôi ra khỏi cơ thể và khô nhanh, có khả năng quản lý độ ẩm vô cùng tốt.

Ngoài ra, mũi lưới trai, giày luôn là phụ kiện kèm theo không thể quên của dân leo núi. Mũi lưới trai giúp bạn tránh được cái nắng gay gắt thậm chí nó còn giữ cho đầu bạn khô khi trời mưa. Còn giày sẽ bảo vệ bạn khỏi đất đá và đi đường dù ướt hay không.

Hi vọng với những thông tin trên đã giúp các bạn biết được cách mặc đẹp đi du lịch hè. Để chuyến đi thật vui vẻ và có nhiều bức hình đẹp lộng lẫy với những bộ trang phục mà mình mang theo.