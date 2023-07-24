Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng sắc đẹp Việt. Từ gu ăn mặc cho đến phong cách làm đẹp của mỹ nhân Sài Thành cũng trở thành "từ điển" gợi ý cho tủ đồ của các chị em.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo ba vòng 83-62-92. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Nhưng sau cùng, thành tích lớn nhất của Thùy Tiên là trở thành Miss Grand International đầu tiên của đến từ Việt Nam.