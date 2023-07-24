Thùy Tiên chuộng những trang phục có thiết kế ôm sát, cắt xẻ quyến rũ để "khoe" đường cong triệt để.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng sắc đẹp Việt. Từ gu ăn mặc cho đến phong cách làm đẹp của mỹ nhân Sài Thành cũng trở thành "từ điển" gợi ý cho tủ đồ của các chị em.

Style phanh áo khoe nội y vốn được Thùy Tiên yêu thích và thường xuyên ứng dụng, cả khi ra phố và dự sự kiện.

Trong một chuyến công tác Thái Lan, mỹ nhân 9X không ngại diện áo khoác với nội y ren, khoe thềm ngực và eo thon khi đến xem triển lãm ở bảo tàng nghệ thuật.

Kiểu áo mỏng như sương được Thùy Tiên chọn diện cùng bộ suit chất liệu ren mỏng, khoe trọn vẻ nữ tính.

Chọn chiếc áo cài dây hờ hững, Thùy Tiên "khoe" khéo léo vòng một quyến rũ cùng vòng eo thon thả của mình

Những bộ đầm hở ngực, khoét eo, cắt xẻ ấn tượng giúp Thùy Tiên khai thác triệt để lợi thế vóc dáng

Tại chung kết Miss Grand Vietnam, Thùy Tiên trở thành tâm điểm khi diện đầm xẻ sâu, khoe vòng một đầy đặn

Cô cũng từng gây "sốt" với loạt ảnh diện váy xuyên thấu, ôm sát

Lần khác, Thùy Tiên chiếm trọn spotlight với thiết kế ấn tượng bằng vải voan, để lộ nội y bên trong. Với màu sắc tinh khôi của outfit, nét đẹp trang nhã pha lẫn một chút gợi cảm của mỹ nhân sinh năm 1998 được đánh giá cao trong mắt công chúng

Nếu soi kỹ, netizen sẽ nhận ra từ phong cách đời thường cho đến thảm đỏ Thùy Tiên luôn đơn giản hóa kiểu tóc lẫn cách trang điểm của mình để tạo ra những layout thanh lịch và không kém phần "sang - xịn - mịn".

Nàng hậu được khen diện đồ "kiệm vải" nhưng không phản cảm mà vẫn duyên dáng, sang trọng

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo ba vòng 83-62-92. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Nhưng sau cùng, thành tích lớn nhất của Thùy Tiên là trở thành Miss Grand International đầu tiên của đến từ Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ngay-bi-quyet-dien-do-goi-cam-nhung-van-sang-chanh-dang-cap-nhu-hoa-hau-thuy-tien-604498.html