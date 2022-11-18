Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc

Thời trang 18/11/2022 07:06

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ khen ngợi hết lời dù diện váy "mỏng như sương" lộ cả chân ngực.

Được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí", ngoài sự nghiệp đình đám, Hồ Ngọc Hà còn sở hữu phong cách thời trang vô cùng "đẳng cấp". Mỗi lần đi dự sự kiện hay lên sân khấu, Hà Hồ lại khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, trầm trồ vì quá đẹp.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý vừa tham dự một sự kiện thời trang tại Úc, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trên khắp thế giới, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã "đốt mắt" người xem với chiếc váy mỏng tang. Bộ cánh màu đỏ với chất liệu vải xuyên thấu giúp bà mẹ 3 con khoe body nóng bỏng, chiếm trọn spotlight trong mọi bức hình.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà xuất hiện đầy gợi cảm bên ông xã Kim Lý.

Đáng chú ý, dưới lớp áo "mặc như không", ở nhiều góc máy, bà xã Kim Lý còn lộ cả chân ngực lấp ló khiến người xem "bỏng mắt". 

Dù vậy, Hồ Ngọc Hà vẫn được mọi người khen ngợi tới tấp vì rất tinh tế trong cách phối đồ với gu thời trang táo bạo này. Theo đó, dù camera "lia" ở góc nào thì nữ ca sĩ vẫn tự tin khoe dáng mà không để lộ bất kỳ điểm nhạy cảm nào. 

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 2

Minh chứng cho khả năng phối đồ "cao tay" của Hồ Ngọc Hà còn qua việc nữ ca sĩ đã lựa chọn một đôi boots cao đến tận đùi để kết hợp với bộ cánh "ngắn củn" của mình. Tổng thể outfit đã giúp cô vừa có thể khoe dáng sexy, quyến rũ lại còn nổi bật đôi chân dài trứ danh. 

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 3
Nữ ca sĩ dùng tay và túi xách để che chắn khéo léo phía trước mỗi khi chụp ảnh để không rơi vào cảnh "muối mặt" vì lộ hàng.

Trong lần xuất hiện lần này Hồ Ngọc Hà chỉn chu từ đầu đến cuối không còn để lộ bất cứ một khuyết điểm nào. Từ thần thái đến layout trang điểm, kiểu tóc cũng đẹp xuất sắc. Người hâm mộ liên tục thả tim và dành những bình luận có cánh cho nữ ca sĩ.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 4

Đây không phải là lần đầu Hồ Ngọc Hà khiến người nhìn "toát mồ hôi" với những bộ cánh xuyên thấu táo bạo. Nữ ca sĩ thường xuyên trưng dụng thiết kế này để khai thác triệt để vóc dáng hình thể.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 5

Hồ Ngọc Hà cũng khiến dân tình xuýt xoa với chiếc váy trong suốt, đính lông vũ. Chiếc váy nhẹ tựa lông hồng còn làm tôn lên làn da trắng, bờ vai thon của bà mẹ 3 con. Với thiết kế này, dù có ánh đèn flash chiếu vào nhưng trang phục cũng không hề làm lộ những điểm nhạy cảm do cách đính kết, xử lý tinh tế. 

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 6

Hồ Ngọc Hà uu tiên những bộ cánh xuyên thấu nhưng có thêm những hoa văn hoặc hoạ tiết che chắn những phần nhạy cảm, tránh gây hiểu lầm. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng rất tinh tế khi không để lộ bất kỳ điểm nhạy cảm hay những vết hằn hay "gồ ghề" của phần nội y bên trong.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 7

Cũng là thiết kế xuyên thấu mỏng manh nhưng giọng ca "Cả một trời thương nhớ" chọn kiểu đính hạt kim sa. Cách kết hợp này giúp bà mẹ 3 con tôn lên đôi chân dài miên man cùng vòng eo săn chắc mà lại không bị phản cảm.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 8

Với họa tiết ở vòng 1 và vòng 3 giúp nữu ca sĩ che được những phần nhạy cảm và khoe được những điểm mạnh về hình thể.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 9
Váy xuyên thấu sexy nhưng cũng rất sang trọng của "nữ hoàng giải trí".

Dù vậy, cũng không ít lần bà mẹ 3 con đã vướng phải nhiều tranh cãi khi diện đồ xuyên thấu, gây phản cảm người nhìn.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 10

Váy màu nude đính hạt cầu kỳ của nữ ca sĩ thoạt nhìn rất sang trọng nhưng đó là khi chưa lên sân khấu biểu diễn.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 11

Bộ váy dưới ánh đèn sân khấu đã làm lộ rõ cơ thể gây phản cảm cho những khán giả ngồi phía dưới.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 12

Bộ trang phục từng gây tranh cãi lớn suốt một thời gian. Mặc dù sau đó, bộ váy này được "minh oan" khi chứng minh rằng bên trong có lớp lót màu da nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 13

Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi gay gắt khi diện một bộ váy mặc cũng như không bằng chất liệu mika, khoe dáng trên biển. Có thể thấy, cô mặc một bộ bikini màu nude bên trong. Tuy nhiên, hình ảnh này vẫn không đủ làm hài lòng khán giả.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 14

Chiếc váy với thiết kế cắt xẻ sâu phần ngực váy phô bày gần như toàn bộ phần eo và vòng 1. Trong một khoảnh khắc di chuyển, nữ ca sĩ khiến người xem thót tim khi phần lớn vòng 1 lộ trước ống kính.

Hồ Ngọc Hà 'ghi điểm 10' tinh tế khi diện đồ xuyên thấu lộ cả chân ngực, fan tấm tắc khen đẹp như tạc - Ảnh 15

Đây có lẽ là lần phối đồ mà Hồ Ngọc Hà không muốn nhìn lại nhất. Vì chất liệu váy quá mỏng lại không có họa tiết gì che chắn ở vòng 1 nên chiếc áo lót của Hồ Ngọc Hà bị "phơi bày" ra trước mắt bao người.

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