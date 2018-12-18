Gợi ý những kiểu tóc đẹp đón Giáng sinh giúp bạn gái thật ấn tượng, nổi bật

Thời trang 18/12/2018 11:11

Để thật xinh đẹp và lộng lẫy trong đêm Giáng sinh, bạn gái không chỉ cần đầu tư nhiều về trang phục, make up mà còn cần biết cách chọn kiểu tóc. Sau đây là những kiểu tóc đẹp đón giáng sinh mang đến hình ảnh thật ấn tượng, nổi bật và phù hợp với không khí Xmas ấm áp.

Tóc đẹp đón Giáng sinh
Tóc đẹp đón Giáng sinh

1. Tóc dài uốn xoăn đuôi kết hợp nhuộm tông nâu

Đây là kiểu tóc mang phong cách sang chảnh, quyến rũ rất phù hợp với không khí Giáng sinh.

Tóc dài uốn xoăn đuôi kết hợp nhuộm tông nâu

Tóc dài uốn xoăn đuôi kết hợp nhuộm tông nâu

Tóc dài uốn xoăn nhẹ đuôi là kiểu tóc sẽ mang đến sự thu hút, nữ tính và giúp các chị em ăn gian tuổi hơn.

Tóc dài uốn xoăn nhẹ đuôi đầy thu hút, nữ tính và giúp các chị em ăn gian tuổi hơn
Tóc dài uốn xoăn nhẹ đuôi đầy thu hút, nữ tính và giúp các chị em ăn gian tuổi hơn

Bên cạnh đó, nhuộm tông nâu sẽ giúp mái tóc thêm phần mềm mại và quyến rũ hơn. Kiểu tóc giáng sinh này cực kỳ “trendy” và phù hợp với tiết trời sang đông se se lạnh.

Tóc dài uốn xoăn đuôi kết hợp nhuộm tông nâu cực kỳ “trendy” và phù hợp với tiết trời sang đông se se lạnh

Tóc dài uốn xoăn đuôi kết hợp nhuộm tông nâu cực kỳ “trendy” và phù hợp với tiết trời sang đông se se lạnh

2. Tóc uốn retro

Tóc uốn retro là kiểu tóc với nếp uốn to bản mang đến sự điệu đà, quyến rũ đậm chất cổ điển pha chút hiện đại. Đặc biệt, đây là kiểu tóc rất thích hợp trong không khí Giáng sinh ấm áp.

Tóc uốn retro

Tóc uốn retro

Kết hợp kiểu tóc uốn xoăn retro với màu nhuộm tông nâu như nâu socola, nâu hạt dẻ, nâu đỏ… sẽ giúp chị em thêm phần trẻ trung. Đây là kiểu tóc hứa hẹn sẽ giúp chị em “hút hồn” phái mạnh.

Tóc uốn retro là kiểu tóc rất thích hợp trong không khí giáng sinh ấm áp
Tóc uốn retro là kiểu tóc rất thích hợp trong không khí Giáng sinh ấm áp

3. Tóc dài uốn xoăn nhuộm tông đỏ

Trong không khí ngày lễ Xmas, sắc đỏ rực rỡ đươc xem là gam màu chủ đạo. Vì vậy, tóc uốn xoăn kết hợp nhuộm tông đỏ chắc chắn sẽ là kiểu tóc đẹp đón Giáng sinh cực chất mà chị em không nên bỏ qua.

Tóc dài uốn xoăn nhuộm tông đỏ là kiểu tóc đẹp đón Giáng sinh cực chất
Tóc dài uốn xoăn nhuộm tông đỏ là kiểu tóc đẹp đón Giáng sinh cực chất

4. Tóc tết hai bên kết hợp mũ len

Nếu nàng muốn tạo hình ảnh tinh nghịch, dễ thương mà thật ngọt ngào thì nhất định đừng bỏ qua kiểu tóc tết hai bên kết hợp với mũ len.

Tóc tết hai bên kết hợp với mũ len tinh nghịch, dễ thương và rất ngọt ngào
Tóc tết hai bên kết hợp với mũ len tinh nghịch, dễ thương và rất ngọt ngào

Để trông tươi trẻ hơn, nàng nên "make color" với cách nhuộm màu sáng, đặc biệt là tông nâu.

Kiểu tóc đi chơi Giáng sinh đẹp làm tóc đón giáng sinh

Kiểu tóc đi chơi Giáng sinh đẹp

5. Tóc uốn dài kết hợp mũ nồi

Kiểu tóc đi chơi giáng sinh giúp nàng trở nên nổi bật, sành điệu
Kiểu tóc đi chơi Giáng sinh giúp nàng trở nên nổi bật, sành điệu

Thêm một kiểu tóc đi chơi Giáng sinh giúp nàng trở nên nổi bật, sành điệu hơn đó là tóc uốn dài kết hợp mũ nồi.

Tóc uốn dài kết hợp mũ nồi

Tóc uốn dài kết hợp mũ nồi

Với khí trời se lạnh của đêm Noel thì chiếc mũ nồi là phụ kiện không chỉ có công dụng giữ ấm mà còn giúp chị em trông ấn tượng vô cùng.

Chiếc mũ nồi là phụ kiện không chỉ có công dụng giữ ấm mà còn giúp bạn gái trông ấn tượng vô cùng
Chiếc mũ nồi là phụ kiện không chỉ có công dụng giữ ấm mà còn giúp bạn gái trông ấn tượng vô cùng

6. Các kiểu tóc kết hợp phụ kiện Giáng Sinh

Kết hợp dùng những phụ kiện nhỏ xinh mang đậm chất Xmas cho tóc
Kết hợp dùng những phụ kiện nhỏ xinh mang đậm chất Xmas cho tóc

Khi làm tóc đón giáng sinh, nàng đừng quên kết hợp dùng những phụ kiện nhỏ xinh và mang đậm chất Xmas như chiếc bờm tóc có hình sừng hươu, ông già Noel, cây thông...

7. Tóc bob ngắn

Tóc bob ngắn cá tính cũng là một lựa chọn hay ho chị em nên tham khảo. Có đa dạng kiểu tóc ngắn giúp chị em lựa chọn dễ dàng hơn như dài đến má, đến cổ, hay chấm vai.

Tóc bob ngắn đẹp
Tóc bob ngắn đẹp

Để có kiểu tóc bob đẹp, đúng kiểu, chị em chỉ cần làm phồng một chút và thêm ít gel giữ nếp. Hãy kết hợp thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ để mái tóc ngắn trở nên đáng yêu mà thật cá tính trong mắt chàng!

8. Tóc đuôi ngựa

Tóc đuôi ngựa
Tóc đuôi ngựa

Kiểu tóc đuôi ngựa rất phù hợp với những chị em sở hữu mái tóc dài truyền thống. Để mái tóc thêm phần xinh xắn, ngọt ngào, chị em có thể nhấn nhá với chiếc nơ ruy băng nhỏ xinh. Đồng thời, để mái tóc trông dày, bồng hơn, chị em đừng quên kết hợp đánh rối tóc lên.

9. Tóc buộc lệch

Tóc buộc lệch là kiểu tóc rất được yêu thích và lựa chọn trong dịp Noel
Tóc buộc lệch là kiểu tóc rất được yêu thích và lựa chọn trong dịp Noel

Nếu có dự định diện mũ len hay đeo bờm tuần lộc thì nàng hãy nghĩ ngay đến kết hợp cách vén hết tóc sang một bên và buộc cố định lại bằng chiếc dây buộc tóc xinh xắn. Đây là kiểu tóc rất được yêu thích và lựa chọn trong dịp Noel.

10. Tóc nhuộm ombre

Một gợi ý hay ho luôn được ưu ái trong dịp lễ hội đó là mái tóc ombre màu nổi. Để thật nổi bật trong dòng người cùng đón Giáng sinh, các cô nàng hãy chọn phần đuôi tóc màu hồng, đỏ hợp xu hướng và phối cùng chiếc mũ len thật tông xuyệt tông.

Tóc nhuộm ombre

Tóc nhuộm ombre

Nếu muốn bảo vệ mái tóc không bị hư tổn, các cô nàng hãy thử dùng sản phẩm thuốc nhuộm tóc có tác dụng tạm thời.

Một số gợi ý kiểu tóc khác:

  • Tóc tỉa layer dài uốn xoăn
Tóc tỉa layer dài uốn xoăn

Tóc tỉa layer dài uốn xoăn

  • Tóc dài duỗi ép tự nhiên  
Tóc dài duỗi ép tự nhiên

Tóc dài duỗi ép tự nhiên  

  • Tóc buộc nửa đầu
Tóc buộc nửa đầu nữ tính, duyên dáng, dễ thực hiện và phù hợp với mọi lứa tuổi

Tóc buộc nửa đầu nữ tính, duyên dáng, dễ thực hiện và phù hợp với mọi lứa tuổi

  • Tóc bob uốn đuôi
Tóc bob uốn đuôi
Tóc bob uốn đuôi

Trên đây là những kiểu tóc đẹp đón Giáng sinh đầy cuốn hút sẽ giúp bạn gái vô cùng nổi bật khi cùng sánh đôi bên người ấy. Ngoài việc mua sắm quần áo, đồ trang trí cho dịp Giáng sinh này, các bạn gái đừng bỏ qua những mẫu tóc trên để làm đẹp trong những ngày cuối năm. Chắc hẳn, với những kiểu tóc này, chị em sẽ có được hình ảnh vô cùng nổi bật, ấn tượng trong dịp lễ Giáng sinh.

Học sao Hàn cách chọn kiểu tóc đẹp nhất cho từng dáng mặt

Học sao Hàn cách chọn kiểu tóc đẹp nhất cho từng dáng mặt

Nếu có ý định cắt tóc ngắn hay để tóc dài, bạn hãy xem gương mặt của mình phù hợp với kiểu nào nhất nhé.

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