Điểm mặt những mẫu áo khoác sẽ thịnh hành trong mùa thu đông 2018

Xu hướng áo khoác thu đông 2018 điểm mặt những mẫu áo khoác nào? Chị em phụ nữ nhất định không được bỏ lỡ mẫu áo khoác thu đông sẽ lên ngôi trong những tháng cuối năm 2018.

Những chiếc áo vest theo phong cách menswear là những mẫu áo cực kỳ thời thượng không thể thiếu trong danh sách áo khoác thu đông 2018. Họa tiết kẻ được dự đoán sẽ lên ngôi trong mùa thu đông năm nay vì sự cá tính và thời thượng mà nó đem lại. Đồng thời, kẻ cũng là họa tiết trung tính và phù hợp với phong cách menswear.

Những chiếc áo vest khoác ngoài dáng rộng đem lại vẻ trẻ trung, năng động

Áo vest thu đông nữ 2018 chú trọng vào phần thiết kế hơi rộng một chút, dù là trend coat hay những chiếc blazer nhẹ nhàng thì đều có kích cỡ rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.

Áo khoác jean nữ

Áo khoác chất liệu bò rộng rãi có thể mặc cùng với tất cả các loại trang phục, từ quần áo đơn sắc đến những kiểu váy họa tiết. Để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục và bắt kịp xu thế của giới trẻ, bạn nên lựa chọn những chiếc áo khoác bò dáng rộng, phần vải bò hầu như không mài.

Áo khoác jean nữ rất dễ kết hợp với các loại trang phục

Kết hợp áo khoác bò trong cuộc sống thường ngày rất đơn giản nhưng làm sao để trông thật thời thượng thì không hề dễ. Hãy cân nhắc lựa chọn những chiếc vòng cổ ánh kim với nhiều lớp vòng cùng một đôi giày thể thao sneaker ấn tượng để tăng thêm sự nổi bật cho bộ trang phục.

Áo da phóng khoáng

Chất liệu da mỏng vừa phải phù hợp với mùa thu đông 2018. Ngoài áo da đen thông thường, bạn gái có thể lựa chọn những màu da khác như nâu, hồng pastel, xanh pastel,...

Áo khoác da gam màu pastel nhẹ nhàng là xu hướng mới nhất thu đông năm nay

Đặc điểm chung của những mẫu áo khoác da mùa thu đông là chất liệu phải mỏng nhẹ vừa phải để đủ giữ ấm nhưng không gây nóng nực cho người mặc. Kiểu dáng rộng rãi cùng màu sắc trẻ trung là điểm nhấn để chiếc áo da mùa thu không bị quá nặng nề.

Áo len dáng rộng

Những gam màu trung tính, màu pastel vốn đã rất thịnh hành trong giới thời trang từ mùa xuân hè vẫn tiếp tục “làm mưa làm gió” trong mùa thu đông. Chiếc áo len dáng rộng, vải có độ bay nhẹ gam màu nhẹ nhàng giúp tổng thể trang phục hài hòa và nữ tính hơn.

Áo len dáng rộng cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt

Áo khoác len rất dễ kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau tùy theo cá tính của người mặc. Từ áo phông quần bò sơ vin cho đến những chiếc váy hoa yểu điệu cũng đều có thể mặc cùng một chiếc áo khoác len mỏng để cho set đồ thêm ấn tượng. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện bắt mắt như vòng cổ, khuyên tai,...

Xu hướng áo khoác thu đông 2018 rất đa dạng với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Nhưng tựu chung lại, chúng đều có đặc điểm là sử dụng gam màu trầm hoặc pastel và dáng rộng. Chính bởi vậy, việc kết hợp với trang phục bên trong rất quan trọng để làm sao cho tổng thể gọn gàng, không quá luộm thuộm.