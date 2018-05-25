Điểm danh những mẫu áo phông mùa hè năm 2018 cực xinh bạn nữ không nên bỏ qua

Kiểu áo phông nữ đẹp được các bạn nữ diện trong mùa hè vô cùng đơn giản, dễ mặc, thoáng mát và kết hợp xinh xắn với nhiều phụ kiện khác.

Áo phông ngày càng đa dạng mẫu mã, đa số đều mang phong cách trẻ trung nên được nhiều bạn trẻ ưa chuộng, và là món đồ thích hợp nhất vào mùa hè nắng nóng như thế này.

Mẫu áo phông rộng đa số được nhiều bạn chọn lựa, chính là do nó phù hợp với nhiều người mặc, tạo được sự thoải mái, và tiện lợi nhất có thể. Áo phông rộng còn giúp bạn có được một phong cách thời trang vô cùng độc đáo và đẹp mắt ngoài việc tạo được sự thoải mái.

Bạn sở hữu một thân hình “cò hương” thì không thể nào bỏ qua “team” áo phông rộng rồi đấy! Mẫu áo này giúp bạn gái che giấu thân hình khá tốt, trông bạn sẽ có da có thịt hơn rất nhiều.

Áo phông rộng mang đến phong cách thời trang độc đáo và đẹp mắt -Ảnh: Internet

Nếu bạn là những cô nàng dáng cao thì bạn có thể chọn quần jean rách dáng baggy để dễ phối đồ với áo thun.

Phối áo phông rộng với quần jean rách cho cô nàng dáng cao -Ảnh: Internet

Nếu bạn có chiều cao khiêm tốn thì nên chọn dáng skinny hơi lửng trên mắt cá chân một chút để trông mình không bị thấp hơn so với mọi người nhé!

Phối áo phông rộng với quần skinny trên mắt cá chân -Ảnh: Internet

2. Kiểu áo phông dáng dài là lựa chọn không thể thiếu của những cô nàng cá tính

Áo phông dáng dài năng động chào hè -Ảnh: Internet

Thêm một kiểu áo phông mùa hè 2018 bạn không nên bỏ qua đó là áo phông dáng dài. Những kiểu áo phông dáng dài luôn là trang phục của những cô nàng cá tính mỗi khi xuống phố.

Cho dù kiểu dáng thiết kế đa dạng từ cổ tròn, cổ tim hay cổ đổ bạn vẫn có thể phối được nhiều kiểu quần khác nhau. Với những chiếc áo phông dáng dài này bạn có thể buông nhẹ với quần dáng dài, hoặc jean đùi rất năng động đấy!

Áo phông dáng dài mix cùng jean đùi cực phong cách -Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn diện chúng để đi làm hoặc đi tiệc thì việc kết hợp khéo léo với các phụ kiện khác là điều cần thiết nhé!

3. Mẫu áo thun hoa đẹp giúp bạn nữ thêm phần trẻ trung

Áo thun in hoa văn độc đáo -Ảnh: Internet

Bên cạnh những mẫu áo phông rộng và dáng dài thì những mẫu áo thun in hình hoa, có họa tiết độc đáo, trẻ trung luôn được các bạn nữ lựa chọn hàng đầu. Với chất liệu thun co giãn 4 chiều thoáng mát, kiểu dáng áo thun hoa trẻ trung kết hợp với quần jean dài hoặc quần đùi rất năng động nhé!

Áo thun in hoa -Ảnh: Internet

Hè này bạn yên tâm rồi nhé! Không phải lo nghĩ đến việc diện đồ gì cho mát mẻ, thoải mái rồi đấy! Các kiểu áo phông này bạn có thể kết hợp với nhiều mẫu quần và phụ kiện khác nhau giúp bạn trẻ trung năng động hơn. Bạn nào chưa tìm được cho mình mẫu áo phông nào thì xem ngay bài viết các mẫu áo phông mùa hè 2018 này nhé!