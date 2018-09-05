Đi du lịch Hàn Quốc vào mùa thu nên mặc gì

Thời trang 05/09/2018 16:51

Bạn đang khá băn khoăn khi đi du lịch Hàn Quốc vào mùa thu nên mặc gì, để chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi, hãy xem ngay những gợi ý lựa chọn trang phục vừa đẹp tiện lợi, hợp thời trang, hợp thời tiết bên Hàn Quốc vào mùa thu dưới đây.

1. Thời tiết Hàn Quốc vào mùa thu như thế nào?

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Mùa thu xứ Hàn

Hàn Quốc là đất nước có khí hậu ôn đới điển hình với bốn mùa rõ rệt. Trong đó, mùa thu Hàn Quốc kéo dài từ tháng 9 – tháng 11 với thời tiết se lạnh, dễ chịu, ít mưa, là một trong thời điểm thích hợp nhất để du khách ghé thăm. Mùa thu nơi đây có nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C, trời nhiều nắng. Đây là thời điểm thích hợp để du khách có thể dễ dàng ghé thăm các điểm du lịch.

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Khung cảnh lãng mạn mùa thu ở xứ sở kim chi

Ghé thăm Hàn Quốc vào mùa thu, chắc hẳn du khách sẽ bất ngờ với khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp của rừng cây đổi lá rực đỏ. Nét đẹp thơ mộng như những bức tranh tuyệt vời nơi đây rất thích hợp để mọi người đến du lịch trải nghiệm.

2. Đi du lịch Hàn Quốc mùa thu nên mặc gì?

Mỗi dân tộc lại có một bản sắc văn hóa riêng biệt và nét riêng về cách ăn mặc, Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Cách ăn mặc khi đến đất nước này còn phụ thuộc vào mỗi mùa trong năm. Mùa thu cũng là mùa dễ lựa chọn trang phục nhất.

  • Quần áo
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Chọn trang phục giữ ấm mà vẫn thoải mái được

Với khí hậu mùa thu chỉ mới chớm se lạnh bạn nên chọn cho mình những trang phục như jean hoặc skiny, áo thun tay dài, áo len để thoải mái khi tham gia các hoạt động.

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Khí hậu mùa thu chỉ mới chớm se lạnh nên trang phục chỉ cần đủ ấm

Trong mùa này, diện một chiếc áo phông, áo sơ mi hay những chiếc váy xinh xắn điệu đà đều thích hợp. Bạn nên chuẩn bị một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài để choàng lúc trời tối.

Bạn có thể thoải mái lựa chọn trang phục, miễn là đảm bảo vừa đủ ấm vừa thoải mái và dễ di chuyển.

  • Khăn choàng
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Chọn khăn choàng không chỉ giúp giữ ấm mà còn làm phụ kiện chụp ảnh

Khăn choàng là vật dụng mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Hàn Quốc mùa thu. Trong tiết trời hơi se lạnh, bạn nên chọn khăn choàng hơi dày một chút. Khăn choàng sẽ vừa giúp bạn giữ ấm vừa là một phụ kiện chụp ảnh tuyệt đẹp cho bạn.

  • Giày dép

Khi đi du lịch Hàn Quốc, chắc hẳn du khách sẽ phải di chuyển khá nhiều và trong thời gian dài. Các loại giày dép mềm, đế bằng, thoải mái là lựa chọn phù hợp giúp bạn dễ di chuyển. 

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Chọn giày vải hay giày lười là phù hợp nhất

Bạn không nên lựa chọn giày cao gót nó gây khó đi, làm đau chân và gây khó khăn khi di chuyển. Lựa chọn giày vải hay giày lười hợp lý nhất.

  •  Túi đeo chéo
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Mang túi đeo chéo để thuận tiện khi đi lại và giữ vật dụng cá nhân

Du khách có thể mang thêm túi đeo chéo vừa để thuận tiện khi đi lại giữa các địa điểm vừa để đựng vật dụng cá nhân như giấy tờ, tiền bạc, máy ảnh, điện thoại… Để tránh bị cướp giật, bạn nên nhớ đeo túi qua vai để lên phía trước.

3. Một số lưu ý quan trọng

  • Hàn Quốc là một đất nước giàu văn hóa truyền thống, có rất nhiều lễ nghi hoặc quy tắc. Do đó, bạn nên tìm hiểu trước khi đặt chân đến đây để tránh khỏi lúng túng. Chẳng hạn, bạn cần ăn mặc lịch sự, gọn gàng, quần áo kín kẽ, áo có tay, quần (váy) dài qua gối khi đến chùa. Chuẩn bị một đôi tất sạch khi đến chơi nhà người Hàn Quốc Đặc biệt không đi dép lê, mặc quần short khi muốn đến thăm làng Panmunjeom….
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Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc trước khi đi đến
  • Bạn nên chuẩn bị kính râm để vừa che nắng vừa làm phụ kiện chụp hình.
  • Chọn trang phục gọn gàng, đơn giản khi ra sân bay
  • Khi đến xứ sở kim chi vào mùa thu, du khách sẽ có cơ hội tham gia những lễ hội truyền thống sôi động. Bạn nên tìm hiểu kỹ phong tục, tập quán ăn mặc và các nghi lễ của người địa phương mình sắp đến. Nếu chuyến du lịch của bạn trùng vào ngày lễ  trọng đại nào đó thì bạn cần có cách mặc trang phục quốc dân phù hợp để không trở nên “ bị kỳ thị”.

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn sẽ không còn phải băn khoăn trước hành trình đến xứ sở của những bộ phim tình cảm lãng mạn. Một chuyến đi sẽ thật hoàn hảo nếu bạn có sự chuẩn bị chu đáo. Hi vọng bạn sẽ biết được Đi du lịch Hàn Quốc mùa thu nên mặc gì và lựa chọn được trang phục phù hợp nhất và có được hành trang tốt nhất khi đến xứ sở kim chi.

Mùa thu nên mặc gì cho đẹp?

Mùa thu nên mặc gì cho đẹp?

Mùa hạ nắng nóng, oi bức đang dần đi qua và thay vào đó là những ngày thu gió nhẹ dịu dàng. Đây cũng là thời điểm để phái đẹp thỏa sức với vô vàn lựa chọn để mặc đẹp hơn. Vậy, mùa thu nên mặc gì cho đẹp? Sau đây là những gợi ý bạn có thể lựa chọn cho tủ đồ thời trang và phụ kiện của mình.

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