Đây là cách 'cứu' quần áo trắng khi bị lem màu ai cũng nên thuộc nằm lòng

Quần áo trắng khi giặt chung với quần áo màu thường rất hay xảy ra tình trạng lem màu. Nếu không biết cách xử lý, bạn sẽ có thể phải vứt đi cả chiếc áo đẹp.

Với những loại vải trắng và vải màu đậm, bạn cần phải giặt riêng để tránh lem màu. Tuy nhiên trong trường hợp chẳng may rơi vào trường hợp này, hãy bình tĩnh xử lý bằng các nguyên liệu sau:

1. Baking soda

Baking soda là một nguyên liệu khá lành tính, ứng dụng nhiều trong đời sống như ẩm thực, gia dụng, làm đẹp. Bạn có thể dùng baking soda để tẩy quần áo bị lem màu mà không cần phải dùng đến thuốc tẩy độc hại. Baking soda sẽ giúp cuốn vết màu ra khỏi quần áo trắng mà không làm mòn hay hư sợi vải.

Nguyên liệu: Baking Soda

Cách làm:

Khi quần áo bị lem màu, nhanh chóng tách quần áo trắng ra khỏi quần áo màu. Pha 1 ly nhỏ baking soda với 1.5 lit nước, khuấy đều cho tan. Rắc bột baking soda trực tiếp lên vết lem, vò nhẹ và cho cả cái áo vào chậu nước vừa pha ngâm 30 phút và giặt phơi như bình thường.

2. Chanh

Ngoài baking soda, thì chanh cũng là một nguyên liệu rất hiệu quả dùng để tẩy quần áo trắng. Tính axit trong chanh vừa giúp làm sạch quần áo vừa khiến cho quần áo có mùi thơm tho tự nhiên, nhất là trong mùa mưa ẩm khi trời không đủ nắng.

Nguyên liệu: Chanh tươi

Cách làm:

Khi quần áo bị lem màu, bạn tách riêng quần áo ngay lập tức, cắt 2 quả chanh, vắt nước của 1 quả vào nồi, đổ thêm 1 lit nước. Nửa quả chanh còn lại, dùng chà trực tiếp lên vết lem nhiều lần, sau khi chà, cho áo trắng vào nồi, nấu sôi cùng chanh và vỏ chanh 15 phút sau đó giặt phơi bình thường.

3. Giấm

Giấm dùng để tẩy quần áo bạn nên chọn giấm trắng, không màu. Tính axit của giấm mạnh hơn chanh do đó hiệu quả tẩy quần áo cũng tốt hơn.

Nguyên liệu: Giấm trắng

Giấm pha với nước tỷ lệ 1:3, ngâm quần áo trong giấm 30 phút rồi giặt phơi bình thường. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả sau đó: quần áo trở nên trắng sạch như ban đầu.

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