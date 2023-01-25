Có dân mạng bình luận về hình ảnh này rằng: “Lê Bống chính là người làm hình ảnh Pikachu trở nên… đen tối

Xuất hiện trên 1 gameshow, Lê Bống diện crop top hình Pikachu nằm ngay ở vị trí gây “nóng mắt”. Xuất hiện với vẻ ngoài thế này, đáng lý cô nên được mời về nhà thay vì lên sóng để cho cả hàng triệu cặp mắt đổ dồn cách ăn mặc thiếu phù hợp.

Thời gian gần đây, Lê Bống có đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân khiến cư dân mạng bất ngờ. Người đẹp chọn diện quần vải suông kết hợp với blazer. Đặc biệt là item áo trong suốt được cô mặc bên trong. Thay vì kết hợp với giày cao gót như thường thấy, Lê Bống lại chọn đi giày thể thao.

Cách phối đồ thách thức người mặc như thế này vẫn được "mix & match" theo kiểu rất Lê Bống. Cư dân mạng nhận xét: "Không nhận ra luôn", "khác lạ quá", "xịn quá chị ơi",... Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều như: "chị mặc mấy cái này nhìn ghê quá", "chị ơi mặc hở thế",...

Với tư thế chụp ảnh cao chân, cô nàng để lộ việc váy có đường xẻ hai bên cao khiến nhiều người bất bình.