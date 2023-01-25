Lê Bống không ít lần xuất hiện với những bộ cánh khiến ai cũng phải đỏ mặt.
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Xuất hiện trên 1 gameshow, Lê Bống diện crop top hình Pikachu nằm ngay ở vị trí gây “nóng mắt”. Xuất hiện với vẻ ngoài thế này, đáng lý cô nên được mời về nhà thay vì lên sóng để cho cả hàng triệu cặp mắt đổ dồn cách ăn mặc thiếu phù hợp.
Thời gian gần đây, Lê Bống có đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân khiến cư dân mạng bất ngờ. Người đẹp chọn diện quần vải suông kết hợp với blazer. Đặc biệt là item áo trong suốt được cô mặc bên trong. Thay vì kết hợp với giày cao gót như thường thấy, Lê Bống lại chọn đi giày thể thao.
Với tư thế chụp ảnh cao chân, cô nàng để lộ việc váy có đường xẻ hai bên cao khiến nhiều người bất bình.
Hot TikTok cũng thường chọn áo 2 dây, quần jeans ôm chân hoặc tạo những dáng pose khiến dân mạng đỏ mặt.