Cùng điểm qua gu thời trang luôn gây tranh cãi của Lê Bống khi lên sóng

Thời trang 25/01/2023 23:09

Lê Bống không ít lần xuất hiện với những bộ cánh khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Xuất hiện trên 1 gameshow, Lê Bống diện crop top hình Pikachu nằm ngay ở vị trí gây “nóng mắt”. Xuất hiện với vẻ ngoài thế này, đáng lý cô nên được mời về nhà thay vì lên sóng để cho cả hàng triệu cặp mắt đổ dồn cách ăn mặc thiếu phù hợp.

Cùng điểm qua gu thời trang luôn gây tranh cãi của Lê Bống khi lên sóng - Ảnh 1

Có dân mạng bình luận về hình ảnh này rằng: “Lê Bống chính là người làm hình ảnh Pikachu trở nên… đen tối

Thời gian gần đây, Lê Bống có đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân khiến cư dân mạng bất ngờ. Người đẹp chọn diện quần vải suông kết hợp với blazer. Đặc biệt là item áo trong suốt được cô mặc bên trong. Thay vì kết hợp với giày cao gót như thường thấy, Lê Bống lại chọn đi giày thể thao.

Cùng điểm qua gu thời trang luôn gây tranh cãi của Lê Bống khi lên sóng - Ảnh 2
Cách phối đồ thách thức người mặc như thế này vẫn được "mix & match" theo kiểu rất Lê Bống. Cư dân mạng nhận xét: "Không nhận ra luôn", "khác lạ quá", "xịn quá chị ơi",... Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều như: "chị mặc mấy cái này nhìn ghê quá", "chị ơi mặc hở thế",... 

Với tư thế chụp ảnh cao chân, cô nàng để lộ việc váy có đường xẻ hai bên cao khiến nhiều người bất bình.

Cùng điểm qua gu thời trang luôn gây tranh cãi của Lê Bống khi lên sóng - Ảnh 3
Hot girl 1995 diện mẫu váy thổ cẩm tạo dáng "không phù hợp" ở chốn linh thiêng.

Hot TikTok cũng thường chọn áo 2 dây, quần jeans ôm chân hoặc tạo những dáng pose khiến dân mạng đỏ mặt.

Cùng điểm qua gu thời trang luôn gây tranh cãi của Lê Bống khi lên sóng - Ảnh 4

Đứng trước những chỉ trích, cô lên tiếng giải thích mình không hề cố ý mà chỉ mặc vì yêu thích bộ đồ đó. Người đẹp cũng hứa sẽ rút kinh nghiệm từ việc này.

Cùng điểm qua gu thời trang luôn gây tranh cãi của Lê Bống khi lên sóng - Ảnh 5
Nhiều hình ảnh ngoài đời của cô nàng được cho là còn nóng bỏng hơn so với trên sân khấu.

 

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