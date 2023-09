Claire Liu chia sẻ bí quyết mặc đẹp cho các nàng "nấm lùn"

Cùng tham khảo những set đồ đẹp và dễ ứng dụng của Claire Liu:

Quần ống loe đang là xu hướng hot khi mà phong cách thập niên 70s đang 'càn quét' làng thời trang.

Claire Liu đã nhanh chóng cập nhật hot trend này để kéo dài đôi chân khiến vóc dáng cô nàng trông cao ráo hơn hẳn.

Claire Liu luôn kết hợp màu sắc hài hòa và thanh lịch

Chân không thẳng đẹp nhưng cô nàng vẫn rất lôi cuốn

Claire Liu mix quần jeans rách bụi bặm cùng tank top sheer gợi cảm và ankle strap sandals.

Sự đối lập về phong cách giữa nhưng item đã đem đối sức hút cho set đồ này của Claire Liu

Set đồ mà ai cũng có thể học hỏi và copy

Dù công việc chính không thuộc lĩnh vực thời trang nhưng hình ảnh Claire Liu lại rất phổ biến trên các tạp chí, chuyên trang phong cách.

Chân không thẳng đẹp nhưng cô nàng chẳng ngại skinny bó sát

Quần short ngắn kết hợp cùng ankle strap sandals khiến đôi chân troogn dài hơn

Cô nàng gốc Á này đang sống tại Vancouver, Canada.

Sở hữu khuôn mặt khá mẫu với các đường nét nhỏ nhắn, thanh tú, cá tính và có khí chất người mẫu, cô từng xuất hiện trên hàng loạt báo, tạp chí như The Huffington Post, Lucky, Popsugar, Refinery29, The Cut, Who What Wear, Elle...

Crop top cũng là một trong những item rất thích hợp với cô nàng nhỏ nhắn

Nhờ niềm đam mê thời trang, nữ blogger có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng, trong đó có Tommy Hilfiger, Banana Republic, Old Navy

Short bermuda cũng không làm khó được Claire Liu

Cô nàng khéo léo chọn họa tiết kẻ sọc kiến đôi chân trông dài hơn

Claire Liu cũng thử thách cùng quần ống rộng.

Item này luôn là món đồ mà các cô nàng sở hữu chiều cao trung bình luôn e ngại

Set đồ hòa trộn họa tiết kẻ khá tinh tế

Để có được những bức hình thời trang đẹp, đôi chân trông dài hơn, tất nhiên nhiếp ảnh gia đã ăn gian góc chụp.

Gu phóng khoáng của Claire có thể mặc được trong mọi hoàn cảnh, dù là dạo phố, đi chơi hay thậm chí ở nơi công sở.

Sơ mi high low vừa cá tính và ăn gian chiều cao hiệu quả

Những gợi ý hoàn hảo cho chuyến du lịch cuối tuần hay dạo phố

Chân váy ngắn mix cùng áo phông đơn giản luôn khiến bạn trông trẻ trung và cao ráo hơn

Quần xắn gấu cũng là item mà các cô nàng chân ngắn nên kết thân

Baggy cạp cao mix cùng sandal cao gót - bí quyết ăn gian vóc dáng hiệu quả