Chất lừ với 7 xu hướng phụ kiện hot trend 2018 đang được ưa chuộng

Kính mắt mèo là phụ kiện rất mốt và đang lên ngôi trong năm 2018 -Ảnh: Internet

Chiếc kính mắt mèo từ thời “ông bà anh” tưởng chừng đã rơi vào quên lãng lại đang trở thành một trong những xu hướng kính mắt được “cưng” trong năm 2018.

Kính mắt mèo thời trang -Ảnh: Internet

Vẻ sang trọng, quý phái, khí chất minh tinh, rất hoang dã mà kính mang lại trông rất hút hồn. Bên cạnh đó, chiếc kính mắt mèo rất dễ phối trang phục.

Có hai loại: kính có tròng to bản với phần gọng viền to bắt mắt rất thời thượng và kính kiểu tròng đen gắn với gọng viền phong cách sang trọng, cổ điển.

Kính mắt mèo phù hợp với mặt tròn, mặt vuông, mặt trái xoan và tam giác.

Chọn kính mắt mèo phù hợp với khuôn mặt và màu da -Ảnh: Internet

2. Mũ baker boy và mũ bê rê

Mũ baker boy phối đồ rất phong cách -Ảnh: Internet

Trào lưu đội mũ baker boy đã được nhen nhóm từ cuối năm 2017. Trong năm 2018, trào lưu này chính thức bùng nổ.

Mũ baker boy rất dễ phối đồ -Ảnh: Internet

Mũ baker boy rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp với set đồ đơn giản như quần jean, áo thun, trang phục oversize… đều rất thời trang.

Mũ bê rê -Ảnh: Internet

Tương tự như mũ baker boy, mũ bê rê khá được yêu thích vì nét cá tính, độc đáo nhưng không kém phần đáng yêu. Mũ bê rê đen có nhiều biến tấu, thiết kế đa dạng để bạn thoải mái chọn lựa.

3. Phụ kiện nhựa

Mẫu túi trong suốt, độc lạ được giới trẻ thích thú -Ảnh: Internet

Những phụ kiện được làm từ nhựa như túi, giày, kính… đang rất được đặc biệt quan tâm.

Phụ kiện nhựa có ưu điểm phù hợp với đa phong cách từ điệu đà, thanh lịch đến cá tính, nổi loạn. Những item này đang được các tín đồ thời trang yêu thích.

Kính trong suốt nhựa dẻo -Ảnh: Internet

Kính nhựa trong với kiểu dáng đậm chất "mọt sách" là món phụ kiện thời thượng phù hợp với nhiều kiểu trang phục từ sporty năng động cho đến nữ tính, tối giản.

4. Túi đeo hông

Túi đeo hông -Ảnh: Internet

Túi đeo hông (fanny pack) được giới trẻ sành mặc theo hơi hướng street style rất chuộng.

Phối túi đeo hông với trang phục khỏe khoắn -Ảnh: Internet

Item này vẫn sẽ duy trì được độ "hot" trong năm 2018 và không hề hết mốt. Bạn nên phối fanny pack với trang phục casual, khỏe khoắn. Hoặc bạn cũng có thể thử kết hợp nó với cả những set đồ kiểu cách hơn như suit, váy điệu để mới mẻ hơn.

5. Giày chi tiết khóa

Giày có chi tiết khóa -Ảnh: Internet

Giày có chi tiết khóa (buckle) sẽ mốt trở lại trong năm nay. Item này là điểm nhấn nổi bật cho set đồ tổng thể mà lại rất đa-zi-năng giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều style khác nhau.

6. Trang sức oversized

Khuyên tai to bản ấn tượng -Ảnh: Internet

Xu hướng trang sức to ngoại cỡ của phong cách retro lại tiếp tục lên ngôi trong năm 2018. Khuyên tai to bản ấn tượng, màu mè và vòng cổ cỡ lớn được phối layer nhiều chiếc với nhau là những item chủ chốt của xu hướng này.

Với những trang sức dạng này, bạn sẽ thật nổi bật ngay cả với những trang phục đơn giản.

7. Kính matrix

Kính matrix tạo nên nét cá tính đặc biệt -Ảnh: Internet

Kính matrix nổi tiếng qua bộ phim Ma trận bỗng nhiên cũng là trào lưu thời trang được yêu thích. Với thiết kế mỏng, sắc nét và hơi hẹp rất độc đáo, kinh matrix tạo nên nét cá tính đặc biệt cho người đeo.

Trên đây là chi tiết về 7 xu hướng phụ kiện hot trend 2018. Phụ kiện cũng giống như “gia vị” của bữa ăn. Nếu bạn là một người ăn mặc đẹp thì hãy trang bị cho tủ đồ của mình những item mới nhất của năm nay nhé!