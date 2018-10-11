Cách phối đồ với áo tay phồng đẹp điệu đà nữ tính

Thời trang 11/10/2018 15:01

Áo tay phồng đem lại cho người mặc vẻ nữ tính đậm chất cổ điển. Tuy nhiên nếu không biết cách phối đồ với áo tay phồng có thể biến set đồ trở nên “sến” và kém sang.

Áo tay phồng mặc với gì để vừa tôn lên vẻ điệu đà của phái đẹp vừa thể hiện sự thời trang, hiện đại trong trang phục là vấn đề không hề dễ dàng đối với phụ nữ khi lựa chọn kiểu áo này. Áo tay phồng công chúa có thể khá mạo hiểm nếu không biết cách phối đồ hoàn chỉnh với nó để bắt kịp xu hướng.

Những kiểu áo tay bồng dài tay sẽ lên ngôi mùa thu đông năm nay, tham khảo ngay cách phối đồ cực chuẩn với áo tay phồng, xu hướng hot nhất năm 2018:

Áo tay bồng là xu hướng mới 2018

Áo tay bồng là xu hướng mới 2018

Đầm liền tay phồng

Đầm liền với phần thiết kế tay phồng là trang phục giúp phái đẹp tiết kiệm thời gian lựa chọn quần áo mỗi khi ra ngoài mà vẫn đảm bảo yếu tố thời trang trong trang phục. Những kiểu đầm tay phồng với phần thắt eo tôn ưu điểm vòng 2 nhỏ nhắn, đồng thời cũng khoe khéo vòng 1 và vòng 3 nở nang.

Đầm tay phồng là món đồ nên có trong tủ của các cô gái yêu thời trang

Đầm tay phồng là món đồ nên có trong tủ của các cô gái yêu thời trang

Váy tay phồng có hàng cúc đằng trước đang là xu hướng mới nhất năm 2018 mang lại cho phái đẹp vẻ cổ điển và nhẹ nhàng. Những loại váy này vừa có thể mặc đi làm, vừa mặc đi chơi, đi dạo phố, giúp giữ ấm và cho chị em trong tiết trời mùa thu se lạnh.

Những kiểu váy tay phồng họa tiết kẻ sọc, chấm bi hay hoa nhí hợp với những cô nàng có vóc dáng đầy đặn. Những cô nàng có thân hình mảnh mai hơn có thể chọn váy liền tay phồng trơn màu, chất liệu rủ mềm mại và có độ bay nhẹ.

Áo tay phồng dài trễ vai

Áo tay bồng kết hợp kiểu cách trễ vai cùng họa tiết hoa hay kẻ caro đem lại vẻ trẻ trung và năng động. Những chiếc áo trễ vai này đeo cùng phụ kiện bắt mắt như vòng cổ choker nhiều lớp, hay khuyên tai to bàn phối cùng một đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp bạn gái trông vừa nữ tính, lại vừa cá tính, mạnh mẽ.

Áo tay phồng bắt kịp xu hướng áo trễ vai đem lại cho chủ nhân vẻ nữ tính

Áo tay phồng bắt kịp xu hướng áo trễ vai đem lại cho chủ nhân vẻ nữ tính

Đừng quên uốn xoăn lọn to cho mái tóc xõa bồng bềnh, set đồ sẽ thật hoàn chỉnh nếu kết hợp cùng một chiếc chân váy bút chì hoặc quần ống loe đơn sắc thời thượng.

Áo tay phồng mặc với chân váy

Áo tay phồng sơ mi hay những chiếc áo tay phồng thun với phần thân bó sát đều có thể dễ dàng mặc cùng với một chiếc chân váy bất kỳ trong tủ quần áo của chị em phụ nữ. Chỉ cần lưu ý nguyên tắc cơ bản, đó là nếu áo có nhiều họa tiết bắt mắt thì phần chân váy nên chọn gam màu trung tính, và đơn sắc. Phụ kiện cũng nên tối giản, không cần quá lòe loẹt và nổi bật vì dễ khiến người đối diện bị “ngợp” trước bộ đồ quá đỗi phức tạp.

Chân váy chữ A giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng và thanh thoát hơn

Chân váy chữ A giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng và thanh thoát hơn

Chân váy xòe hay chân váy chữ A sẽ rất trẻ trung khi kết hợp với áo tay bồng sơ mi. Năm 2018 rộ lên xu hướng áo sơ mi thêu tay tỉ mỉ, độc đáo. Bởi vậy, set đồ dễ lựa chọn để mặc hàng ngày nhất là một chiếc áo sơ mi thô tay bồng có thêu hoa ở cổ hoặc ở phần tay, mặc cùng với chân váy chữ A trơn chất liệu kaki thoáng mát.

Áo tay phồng phối với quần jeans sành điệu

Quần jeans bụi bặm vẫn có thể kết hợp hoàn hảo với một chiếc áo tay bồng nữ tính giúp chủ nhân tôn lên vẻ đẹp, đường cong vòng 3 và sự tinh tế trong trang phục. Quần jeans cạp cao mặc cùng áo tay bồng crop top không chỉ giúp phái đẹp khoe vòng 3 đầy đặn, mà còn có thể che đi khuyết điểm vòng 2 ngấn mỡ.

Quần jeans ống loe mặc cùng áo tay phồng là sự lựa chọn của nhiều người nổi tiếng

Quần jeans ống loe mặc cùng áo tay phồng là sự lựa chọn của nhiều người nổi tiếng

Có thể lựa chọn quần jeans ống suông hoặc ống loe phối cùng một đôi giày cao gót nữ tính cho cô nàng “nấm lùn”. Hoặc với những cô nàng có đôi chân thon dài, có thể kết hợp với một đôi giày thể thao và mũ lưỡi trai khỏe khoắn.

Áo tay bồng kết hợp với giày gót thấp đem lại cho set đồ sự nữ tính, dịu dàng

Áo tay bồng kết hợp với giày gót thấp đem lại cho set đồ sự nữ tính, dịu dàng

Áo tay bồng bản chất đã là một món đồ thời trang khá nổi bật và cầu kỳ, bởi vậy khi kết hợp với trang phục, phụ kiện khác cần lưu ý không nên chọn những món đồ quá rườm rà, nhiều họa tiết phức tạp để tránh gây rối mắt và khiến tổng thể trông “sến”, lỗi thời.

Hội bánh bèo sẽ được phen "hỉ hả" vì chiếc áo tay bồng này sẽ là hot trend năm nay

Hội bánh bèo sẽ được phen "hỉ hả" vì chiếc áo tay bồng này sẽ là hot trend năm nay

Kiểu áo "bánh bèo" này lại hot trở lại trong mùa mốt năm nay.

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