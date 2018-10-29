Cách phối đồ sành điệu với áo len dáng rộng trong ngày thu se lạnh

Thời trang 29/10/2018 16:04

Áo len dáng rộng nếu không biết cách phối có thể khiến chủ nhân trở nên luộm thuộm và béo hơn bình thường. Học ngay cách mix đồ với áo len dáng rộng cực chuẩn dưới đây.

Có vô vàn cách phối đồ với áo len dáng rộng, từ việc kết hợp với áo bên trong là áo sơ mi, cho đến việc khoác thêm bên ngoài một chiếc áo dạ hay áo khoác lót bông ấm áp,.. Cách mix đồ với áo len dáng rộng rất đa dạng, có thể giúp chủ nhân biến hóa trở nên vừa sành điệu lại vừa trẻ trung, năng động.

Áo len dáng rộng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thu đông của phái đẹp

Áo len dáng rộng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thu đông của phái đẹp

Áo len oversize mặc với quần jeans ôm/legging

Bất kể chiếc áo nào cũng đều có thể mặc được với quần jeans. Với một chiếc áo len dáng rộng, có thể mặc được với cả những chiếc quần legging ôm sát, giúp “kéo dài” đôi chân, trông thon gọn và năng động hơn.

Áo len dáng rộng mặc với quần jeans là lựa chọn cơ bản, dễ phối nhất

Áo len dáng rộng mặc với quần jeans là lựa chọn cơ bản, dễ phối nhất

Để phần thân trên không quá to vì áo len dáng rộng, nên sơ vin vạt trước của áo hoặc sơ vin cả áo nếu áo len không quá dày. Quần jeans có thể chọn những mẫu quần ôm cơ bản hay quần rách gối, quần xé ở phần gấu đều rất phong cách.

Sơ vin vạt trước của áo len để phần thân trên trông gọn gàng hơn

Sơ vin vạt trước của áo len để phần thân trên trông gọn gàng hơn

Giày dép đi cùng bộ trang phục này có thể biến hóa ảo diệu, từ giày thể thao cho đến những đôi boots ấm áp hay giày búp bê bệt, giày cao gót đều ổn. Để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, nên lựa chọn những kiểu quần jeans ấn tượng hoặc nhấn nhá thêm chút phụ kiện bắt mắt.

Phối áo len với chân váy chữ A/chân váy ôm

Chân váy mặc cùng áo len dáng rộng luôn là công thức phổ biến cho những cô nàng nữ tính. Để đảm bảo giữ ấm cho đôi chân trong những ngày lạnh giá, nàng nên mặc thêm một chiếc quần tất mỏng và đi cùng boots lót lông, giúp set đồ tăng thêm phần điệu đà.

Chân váy mặc cùng với áo len giúp tăng thêm phần nữ tính, dịu dàng

Chân váy mặc cùng với áo len giúp tăng thêm phần nữ tính, dịu dàng

Chân váy chữ A giúp bộ trang phục trông cân bằng và gọn gàng hơn. Ngoài ra, một chiếc chân váy ôm nhẹ nhàng cũng giúp nàng khoe khéo vòng 3 hấp dẫn và che đi vòng eo bánh mì. Nếu muốn khoe cả eo, nàng có thể chọn những mẫu áo len rộng oversize dáng ngắn mặc cùng chân váy ôm cạp cao khỏe khoắn.

Một chiếc áo len oversize dáng ngắn vừa giữ ấm lại vừa khoe khéo vòng eo thon gọn của nàng

Một chiếc áo len oversize dáng ngắn vừa giữ ấm lại vừa khoe khéo vòng eo thon gọn của nàng

Áo len mặc với quần ống rộng

Quần ống rộng vẫn chứng tỏ sức nóng của nó trên sàn thời trang quốc tế, bởi vậy đây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu đông của các cô gái. Quần ống rộng vừa giúp giữ ấm cho nàng trong mùa đông, vừa kết hợp cùng áo len dáng rộng cực “chất” và nổi bật.

Phối áo len với quần ống rộng tạo cảm giác thoải mái và năng động hơn

Phối áo len với quần ống rộng tạo cảm giác thoải mái và năng động hơn

Mặc áo len dáng rộng cùng quần ống rộng có thể khiến bộ đồ trông hơi thùng thình, bởi vậy nên cần sơ vin vạt áo trước hoặc sơ vin cả áo để bộ đồ trông gọn gàng hơn. Nàng cũng không nên lựa chọn  những dáng quần ống rộng quá dài mà nên chỉnh sao cho vừa với chiều cao của bản thân. Một chiếc quần trơn sẽ tạo cảm giác thân hình cao hơn.

Quần ống rộng trơn mặc cùng áo len dáng rộng giúp chủ nhân trông cao và gầy hơn

Quần ống rộng trơn mặc cùng áo len dáng rộng giúp chủ nhân trông cao và gầy hơn

Mix áo len với chân váy dài

Áo len dáng rộng mặc cùng với chân váy dài có thể khiến tổng thể trở nên lụng thụng khó coi, bởi vậy nên áp dụng cách sơ vin một nửa đằng trước và buông thõng áo ở phía sau. Ngoài ra, một vài phụ kiện nhỏ như nơ buộc cổ hay khăn quàng có thể giúp set đồ trông gọn gàng và có điểm nhấn hơn.

Chân váy dài vừa tạo điểm nhấn dịu dàng bí ẩn lại giúp chủ nhân giữ ấm đôi chân

Chân váy dài vừa tạo điểm nhấn dịu dàng bí ẩn lại giúp chủ nhân giữ ấm đôi chân

Đừng quên mix cùng một đôi boots ấm áp hoặc giày thể thao đi cùng với tất cao cổ đang là xu hướng mới nhất mùa thu đông năm nay. Xách thêm một chiếc túi da hoặc túi đeo chéo giúp bộ đồ vừa trẻ trung lại vừa tiện lợi có thể mặc đi làm, đi chơi hay đi học đều được.

Cách phối áo len cực sành điệu cho nàng công sở ngày lạnh

Cách phối áo len cực sành điệu cho nàng công sở ngày lạnh

Áo len là món đồ mà bất kì cô nàng nào cũng phải có khi thời tiết trở lạnh vì chúng có thể giúp chị em mặc đẹp đi làm lẫn đi chơi. Nhưng phối với những món nào để chúng trở nên đặc biệt?

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