Cách mix đồ với chân váy chữ A cực chuẩn cho bạn gái tự tin xuống phố

Những kiểu chân váy chữ A màu đen là dáng chân váy cơ bản dễ phối đồ nhất và phù hợp với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, đối với những cô nàng công sở thì việc mix các loại áo với chân váy chữ A màu đen để đi làm giúp cho trang phục vừa trẻ trung lại vừa chuyên nghiệp.

Tự tin đi dạo phố cùng bạn bè hay đi hẹn hò cùng “người ấy”, tham khảo ngay cách mix đồ với chân váy chữ A dưới đây.

Bạn có thể mặc các thể loại áo sơ mi, từ sơ mi trơn cho tới sơ mi kẻ, từ dáng sơ mi cơ bản đến các kiểu sơ mi trễ vai, sơ mi lệch vạt,... Những chiếc áo phông hoặc áo croptop cũng sẽ rất hợp nếu mặc với chân váy chữ A đen.

Bạn hãy lưu ý rằng chân váy chữ A đen đã là một món đồ rất đơn giản rồi thì nên chọn những chiếc áo có họa tiết ấn tượng hoặc kiểu cách một chút để giúp cho bộ đồ không bị nhàm chán.

Áo kẻ giúp cho chân váy chữ A đen trông không bị nhàm chán

Cách mix đồ với chân váy chữ A dài

Đối với dáng chân váy chữ A dài thì nên kết hợp với một đôi giày hoặc xăng đan cao gót nếu bạn không muốn trông mình bị lùn đi vì chiếc váy. Một đôi giày thể thao với phần đế độn cũng là gợi ý không tồi.

Nếu bạn không được cao thì không nên kết hợp chân váy chữ A dài với một chiếc áo rộng thùng thình như sơ mi oversize hay áo phông rộng. Lựa chọn thông minh là mặc chân váy chữ A dài với một chiếc áo thun hoặc sơ mi ôm. Những kiểu áo hai dây hoặc áo croptop cũng là lựa chọn không tồi.

Chân váy chữ A dài sẽ không là vấn đề nếu cô nàng “nấm lùn” biết cách kết hợp

Cách mix đồ với chân váy bò chữ A

Chân váy bò chữ A đã là một món trang phục quá đỗi quen thuộc với bất kỳ cô gái yêu thời trang nào. Từ dáng ngắn cho tới dáng dài đều toát lên được sự trẻ trung mà chân váy bò đem lại. Có rất nhiều cách phối đồ với chân váy bò chữ A thể hiện cá tính riêng của người mặc.

Chân váy bò chữ A là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái

Nếu bạn là một cô nàng thích thời trang mạnh mẽ, phóng khoáng thì nên mặc một chiếc áo bralette hoặc áo sơ mi oversize sơ vin với chân váy bò. Để tăng thêm phần cá tính, có thể khoác ngoài một chiếc áo khoác bò.

Chân váy bò chữ A thể hiện sự trẻ trung và cá tính của người mặc

Với những cô nàng thích sự nữ tính thì có thể kết hợp một chiếc áo thun nhẹ nhàng với vòng đeo cổ, phụ kiện ấn tượng. Đừng quên cách mix đồ với chân váy jean chữ A hoàn hảo nhất là mang theo một đôi giày thể thao phù hợp với sự năng động của tổng thể trang phục.

Nàng bánh bèo cũng có thể mix đồ cực chuẩn với chân váy jean chữ A

Chân váy chữ A là một dáng váy rất thanh lịch và dễ phối đồ. Nó không quá trẻ trung, nhí nhảnh như chân váy xòe, cũng không quá kén dáng người như những dáng chân váy ôm, chân váy bút chì. Do đó, với bất kỳ chiếc áo nào trong tủ, bạn đều có thể dễ dàng kết hợp cùng chân váy chữ A để tạo thành set đồ hoàn hảo khi xuống phố.