Cách mặc chân váy che khuyết điểm cho người béo

Thời trang 25/04/2019 11:32

Chọn chân váy cho người béo như thế nào để thân hình mập mạp trở nên thon gọn, nhỏ nhắn và đáng yêu thì bạn đừng nên bỏ qua những mẹo nhỏ sau đây.

Bất kì cô nàng mập nào cũng muốn khắc phục được nhược điểm về thể hình, giấu đi tối đa số lượng mỡ thừa. Để làm được điều này, bạn cần phải hiểu rõ cơ thể mình, như vậy mới có thể lựa chọn được loại chân váy phù hợp.

Thông thường, các nàng mập luôn bị béo bụng, vì thế khi chọn dáng váy không nên lựa chân váy ôm, bó sát, sẽ “phản chủ” và phơi bày những nhược điểm trên cơ thể. Khi sở hữu một thân hình béo tròn, cùng chiều cao khiêm tốn thì bạn nên cân nhắc lựa chọn một vài mẫu chân váy sau đây.

Chọn váy dáng chữ A

Chân váy chữa A tạo sự thon gọn cho nàng mập
Chân váy chữa A tạo sự thon gọn cho nàng mập

Chân váy dáng chữ A là lựa chọn hoàn hảo cho người mập, vừa che được khuyết điểm mà vẫn tôn lên nét nữ tính, duyên dáng vốn có của phái đẹp. Với item này sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm vòng 3 không mong muốn như bị sệ hoặc bị quá to…

Không nhất thiết phải chọn màu đen mà bạn có thể chọn những mẫu chân váy chữ A với họa tiết nhỏ xinh xắn, có phần cạp cao một chút và chiều dài trên gối đều được. Phần eo cao của chân váy sẽ giúp các nàng che được bụng béo, hơn thế nữa còn giúp kéo dài đôi chân, ăn gian chiều cao một cách hiệu quả.

Mẫu chân váy chữ A khá dễ mặc, vì có dáng xòe tự nhiên nên bạn chỉ cần kết hợp một chiếc sơ mi hoặc áo thun và giày cao gót cũng đủ giúp bản thân trở nên thanh mảnh hơn. Nên không ngoa khi nói chân váy chữ A là một trong những dáng váy “thần thánh” mà bất kì cô nàng nào cũng phải sở hữu ít nhất 1 cái cho mình. Nếu yêu thích style duyên dáng, dịu dàng và vô cùng nữ tính bạn nên mix chân váy dáng chữ A cùng áo ren điệu đà. Muốn thanh lịch và nền nã bạn hãy mix chân váy chữ A gam màu trầm với áo sơ mi trắng tinh khiết hoặc yêu thích style trẻ trung, năng động thì hãy chọn chân váy jean dáng chữ A mix cùng áo kẻ, vừa thời trang hiện đại lại cá tính.

Mẫu chân váy dáng phồng kiểu xếp ly

Chân váy xếp ly tạo sự cân đôi cho cơ thể
Chân váy xếp ly tạo sự cân đối cho cơ thể

Đây cũng là kiểu chân váy giúp các cô nàng có vòng eo bánh mỳ được che giấu đi một cách tinh tế. Vòng eo quá khổ, lớp mỡ thừa ở bụng sẽ được “giấu nhẹ” dưới lớp váy bồng bềnh. Tuy nhiên, kiểu chân váy này có một nhược điểm nhỏ đó là trông bạn khá lùn. Để khắc phục nhược điểm này bạn đừng bao giờ quên mang giày cao gót. Vì giày cao gót tạo ra cảm giác cặp chân dài miên man, đồng thời giúp vòng 3 trở nên quyến rũ hơn vì nó làm xương chậu nghiêng khiến mông lắc lư theo mỗi bước đi.

Khi chọn chân váy dáng phồng xếp ly thì bạn hãy tránh xa những tông màu sáng. Đặc biệt là màu trắng sẽ khiến cho bạn trở nên lộ rõ nhược điểm hơn, thay vào đó bạn hãy chọn những chiếc chân váy màu đen, nâu, tím, đỏ đậm…

Chân váy dáng peplum

Chân váy dáng peplum là một trong những kiểu chân váy giúp chị em che đi vòng 2 bánh mì hiệu quả. Phần xòe ở đoạn trên của váy giúp các nàng có vòng 2 quá khổ được che đi phần nào. Đồng thời, kết hợp với phần eo giả của chân váy giúp các nàng đánh lừa thị giác người đối diện, tạo nên sự thon gọn, cân đối hài hòa.

Chân váy peplum tạo sự trang nhã cho nàng béo
Chân váy peplum tạo sự trang nhã cho nàng béo

Loại chân này cũng rất dễ phối đồ, mặc với áo sơ mi hay áo ren cách điệu thì kiểu chân váy này đều phù hợp. Thêm khuyên tai, giày và chiếc túi xách mang gam màu neon trẻ trung để hoàn thiện bộ trang phục. Không chỉ lịch sự khi mặc đi làm mà chân váy dáng peplum cũng có thể mặc đi chơi, tụ tập với bạn bè vào cuối tuần. Tuy nhiên, để đi chơi thì bạn hãy chọn áo đi kèm và và phụ kiện thật phù hợp, trẻ trung, phá cách mà vẫn tinh tế. Ví dụ như các chị em có thể mặc áo sheer lạ mắt, chân váy peplum, sandal đế bệt, kính râm và chiếc túi xách tua rua bụi bặm. Đây là một cách kết hợp vừa phong cách, vừa mang lại cho bạn cảm giác thoải mái.

Dù dáng người thế nào, mập hay gầy thì chỉ cần biết cách ăn mặc, chọn và phối đồ thì những khuyết điểm đó sẽ được che đi hết. Vì thế, bạn không nên tự ti nếu bản thân quá béo. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết cách mặc chân váy cho người béo, có những kinh nghiệm cũng như cách lựa chọn trang phục phù hợp để bản thân luôn xinh xắn và tự tin.

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