Cách chọn váy khéo léo cải thiện vóc dáng cho người hông to

Thời trang 19/09/2018 10:41

Chọn váy cho người hông to khá khó bởi phần hông quá thô có thể khiến tổng thể trang phục không được mềm mại, nếu không khéo có thể khiến chủ nhân trông như “đàn ông mặc váy”.

Người hông to nên mặc váy gì để vừa có thể che được khuyết điểm của mình, vừa tôn lên những đường nét gợi cảm khác trên cơ thể? Với cách chọn váy chuẩn nhất giúp cho người hông to cải thiện được vóc dáng, bạn có thể tự tin thể hiện cá tính bằng những loại trang phục thời trang nhất.

Chọn váy tối màu cho người hông to

Theo nguyên tắc, những phần cơ thể quá to có thể khiến chúng có cảm giác bé lại bằng cách sử dụng những màu sắc trầm hơn và tạo độ tương phản bởi màu sắc sáng ở những bộ phận còn lại. Khi phần hông quá to, chúng ta nên chọn những kiểu váy có phần thân dưới sẫm màu và phần thân trên màu sáng.

Những chiếc váy tối màu sẽ giúp nàng hông to trông bớt “đồ sộ” hơn

Những chiếc váy tối màu sẽ giúp nàng hông to trông bớt “đồ sộ” hơn

Tuy nhiên, chọn váy tối màu không có nghĩa là chỉ quanh quẩn ở những gam màu đen, xám mà bạn có thể biến tấu với những màu sắc khác thời trang hơn như váy màu xanh rêu, váy phối màu, váy màu xanh đen,...

Váy nâng eo che khuyết điểm vòng hông “quá khổ”

Những chiếc váy có phần eo nâng cao lên so với bình thường giúp phần hông to của bạn trông tự nhiên hơn nhờ phần dưới không quá ôm vào hông. Nhờ vậy, người đối diện cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến phần eo nhỏ gọn của bạn mà quên đi vòng hông quá to.

Váy nâng eo vừa nữ tính lại vừa che đi khuyết điểm vòng hông to

Váy nâng eo vừa nữ tính lại vừa che đi khuyết điểm vòng hông to

Lựa chọn thông minh nhất cho những nàng có vòng hông to và thô là những chiếc váy liền đuôi cá nâng eo nhẹ nhàng. Bạn có thể lựa chọn phần đuôi cá ren hoặc váy có phần cổ khoét sâu tạo ấn tượng cho người đối diện.

Váy midi chất liệu mềm mại

Hông to có thể mặc chân váy gì che khuyết điểm hoàn hảo nhất? Câu trả lời là những chiếc chân váy midi xòe nhẹ nhàng với chất liệu mềm mại, có độ bay để tạo cảm giác thanh thoát hơn cho bộ trang phục.

Chân váy midi với chất liệu rủ mềm mại là món đồ không thể thiếu trong tủ của nàng hông to

Chân váy midi với chất liệu rủ mềm mại là món đồ không thể thiếu trong tủ của nàng hông to

Với những cô nàng có phần hông to, không nên sử dụng những kiểu chân váy bồng bềnh quá điệu đà hoặc những dáng váy có chất liệu cứng cáp như váy bò, váy da,... Đồng thời, phần hông to nổi bật nên bạn không nên chọn váy có quá nhiều họa tiết dễ khiến người khác chú ý nhiều hơn đến thân dưới không mấy thon gọn của bạn.

Váy có phần thân trên nhiều điểm nhấn

Khi phần hông quá to và nổi bật thì bạn nên tận dụng trang phục tạo điểm nhấn cho phần thân trên nhiều hơn. Những chiếc váy có phần cổ trễ vai bèo nhún sẽ vừa tôn lên dáng vẻ nữ tính, nhẹ nhàng, lại vừa giúp cho phần thân trên và thân dưới trông cân đối hơn.

Điểm nhấn ở phần thân trên tạo sự cân đối cho tổng thể

Điểm nhấn ở phần thân trên tạo sự cân đối cho tổng thể

Những dáng váy buộc vạt đang rất thịnh hành hiện nay cũng là những món đồ mà nàng hông to có thể chọn lựa cho mình mà không cần lăn tăn suy nghĩ. Từ họa tiết hoa bắt mắt cho tới những kiểu váy kẻ, váy trơn buộc vạt đều có thể giấu khuyết điểm vòng hông to hoàn hảo.

Ngoài ra, nàng hông to có thể kết hợp thêm những phụ kiện tạo điểm nhấn như vòng cổ, hoa tai bắt mắt. Đừng quên chọn cho mình một đôi giày cao gót nữ tính giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát và dịu dàng hơn nữa.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao”

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao”

Những cô nàng có dáng người thấp bé, hơi tròn thì nhất định phải tham khảo ngay những cách phối váy midi cho mình dưới đây, đảm bảo cực xinh và thời trang.

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