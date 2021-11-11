Cách chọn váy cho người béo chân to che đi khuyết điểm lại hợp xu thế

Những cô nàng công sở có thân hình béo tròn cùng bắp chân to gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cho mình những chiếc đầm phù hợp. Vậy, cô nàng mũm mĩm đừng thắc mắc người béo nên mặc gì nữa, hãy cùng tham khảo bài viết cách chọn váy cho người béo chân to dưới đây để tìm câu trả lời nhé!

Mũm mĩm, chân to... đâu có gì làm khó được bạn nếu biết cách ăn mặc sao cho chuẩn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mũm mĩm, chân to... đâu có gì làm khó được bạn nếu biết cách ăn mặc sao cho chuẩn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nằm lòng một vài tips dưới đây - người béo nên mặc váy gì để trông bạn đừng quá xồ xề, chuyện mặc đẹp với cô nàng mập mạp, chân ngắn không còn là chuyện khó - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nằm lòng một vài tips dưới đây - người béo nên mặc váy gì để trông bạn đừng quá xồ xề, chuyện mặc đẹp với cô nàng mập mạp, chân ngắn không còn là chuyện khó - Ảnh minh họa: Internet

Ở thời đại mà "gầy mới đẹp", thân hình "cò hương" lên ngôi thì vóc dáng mũm mĩm đôi khi khiến những cô nàng "ngoại cỡ" tự ti và không biết phải mặc đồ như thế nào để trông mình ổn hơn mỗi khi ra ngoài. Những cô nàng mũm mĩm đôi khi muốn diện items này kia nhưng lại e ngại về vóc dáng của mình, cứ luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có bộ đồ hoặc kiểu mặc nào phù hợp cả, người ta sản xuất trang phục chỉ dành cho vóc dáng "người mẫu" mà thôi. Chỉ cần nằm lòng một vài típ dưới đây người béo nên mặc váy gì để trông bạn đừng quá xồ xề, chuyện mặc đẹp với cô nàng mập mạp, chân ngắn không còn là chuyện khó.

Váy cho người mập chân to

Ngoài ra, những kiểu váy suông cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có thân hình kém thon thả ở phần chân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vốn đã có thân hình mập mạp rồi thì chắc chắn là không thể lựa chọn những mẫu váy ôm sát vào cơ thể. Khi đó trông bạn sẽ thật giống như một bó giò vậy. Một chiếc váy suông chữ A là lựa chọn hoàn hảo. Váy cho người béo chân to chữ A sẽ giúp cho những cô nàng béo ú trở nên dễ thương hơn. Kiểu dáng bóp phần hông sẽ che những khuyết điểm ở phần bụng. Ngoài ra, những kiểu váy suông cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có thân hình kém thon thả ở phần chân.

Chân váy dành cho người chân to với phần xòe ở đoạn trên của váy giúp các nàng có che đi phần nào bắp chân lộ thịt và mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe cũng là một lựa chọn vô cùng lý tưởng cho những cô nàng chân to. Chân váy dành cho người chân to với phần xòe ở đoạn trên của váy giúp các nàng có che đi phần nào bắp chân lộ thịt và mỡ. Kết hợp thêm phần eo giả của chân váy giúp các nàng đánh lừa thị giác người đối diện, tạo nên sự thon gọn cho nhiều chị em. Những cô nàng mập mạp, bị béo bụng có thể chọn những kiểu chân váy có phần cạp cao một chút và chiều dài trên gối.

Mọi người sẽ chỉ thấy một chiếc váy rộng thoải mái chứ không thể hình dung được thân hình mập mạp bên trong của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Váy đuôi cá cũng là một trong số những item sinh ra để giúp che đi đôi chân to, nâng cấp vòng 3 nóng bỏng của bạn. Váy đuôi cá thường có chiều dài tương đối bởi vậy bạn có thể tự tin diện mọi lúc mọi nơi. Váy thích hợp cho những cô nàng bánh bèo, dễ thương. Đồng thời dáng váy suông xuống khiến tạo sự thoải mái cho người mặc. Mọi người sẽ chỉ thấy một chiếc váy rộng thoải mái chứ không thể hình dung được thân hình mập mạp bên trong của bạn.

Những cô nàng mập mạp, bị béo bụng có thể chọn những kiểu chân váy có phần cạp cao một chút và chiều dài trên gối - Ảnh minh họa: Internet

Váy cho người béo lùn chân to

Những chiếc đầm liền peplum hiện đang được các nàng công sở rất yêu thích. Và đây được coi là một trong những kiểu váy đặc biệt dành cho những nàng béo. Peplum là dạng váy được thiết kế với phần váy nhún hoặc rũ ngay eo nhằm mục đích che đi vòng eo quá khổ đồng thời tạo cảm giác tăng số đo vòng 3 và cân đối cho nàng béo tự tin hơn. Thường thì những bộ đồ kiểu peplum hay mặc thành cây, sét đồ dù là áo hay váy, kiểu dáng body nhưng lại không hề lộ khuyết điểm của người béo.

Thường thì những bộ đồ kiểu peplum hay mặc thành cây, sét đồ dù là áo hay váy, kiểu dáng body nhưng lại không hề lộ khuyết điểm của người béo - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu bạn có chiều cao không quá lý tưởng, hãy cứ chọn size váy peplum bình thường rồi sơ vin ngang váy lại, tips này khiến cho bộ trang phục trông thật gọn gàng, đôi chân được phô ra dài hơn. Chiếc thắt lưng sẽ tạo cơ thể làm hai phần trên dưới của cơ thể một cách cân đối, lại đánh lạc hướng người đối diện không tập trung vào khuyết điểm cơ thể mà còn tạo hiệu ứng trong bụng trở nên nhỏ gọn hơn rất nhiều.

Những chiếc chân váy ngắn có độ xòe vừa đủ, kết hợp cùng một đôi giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc chân váy ngắn có độ xòe vừa đủ, kết hợp cùng một đôi giày cao gót cùng màu. Bởi đây là mẫu đầm giúp người mặc khéo léo che được khuyết điểm chân to của các nàng một cách hiệu quả nhất, nhìn tổng hòa cơ thể bạn sẽ khá cân đối. Ngoài ra, dáng đầm trên đầu gối kết hợp với một đôi giày cao gót có tông màu nhẹ nhàng sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối khi đi dự tiệc, đi làm hay gặp gỡ bạn bè. Việc thiết kế chiếc áo hay váy cho người béo chân to có điểm nhấn ở phần bụng, nếp sóng che đi phần bụng béo cực kỳ hiệu quả.

Việc thiết kế chiếc áo hay váy cho người béo chân to có điểm nhấn ở phần bụng, nếp sóng che đi phần bụng béo cực kỳ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Váy cho người béo bụng chân to

Các cô nàng "ngoại cỡ" thường hay ngại ngùng mà không tự tin khoe vòng eo của mình, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng đắn tẹo nào. Đâu cần thắt đáy lưng ong mới được khoe thân triệt để, cách phối đồ cho người béo bụng lại khuyến khích các cô nàng nhấn nhá vòng eo bằng sơ vin hoặc đeo thêm thắt lưng cho bộ trang phục thêm phần sang chảnh, cách điệu nhưng không hề "lố". Kiểu váy dáng có thêm thắt bằng thắt lưng cũng rất thanh lịch và tinh tế, là sự lựa chọn an toàn nếu như bạn không biết mặc gì cho đẹp.

Kiểu váy dáng có thêm thắt bằng thắt lưng cũng rất thanh lịch và tinh tế, là sự lựa chọn an toàn nếu như bạn không biết mặc gì cho đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Với phom dáng suông, váy sơ mi hứa hẹn sẽ làm lu mờ mọi nhược điểm vóc dáng, nên dù sở hữu thân hình khẳng khiu hay đầy đặn quá, bạn cứ tự tin diện lên mình item dễ mến này. Khi mặc những chiếc váy sơ mi chúng ta sẽ thắt nhẹ nhàng thắt lưng để không làm nhăn váy, khiến phần dúm to lộ giữa bụng. Vòng eo chính là khuyết điểm của những cô nàng mập, vì đây là vùng dễ tăng cân nhất và cũng tố cáo cân nặng của bạn một cách rõ ràng nhất.

Chân váy, item hoàn hảo cho cô nàng béo bụng - Ảnh minh họa: Internet

Váy maxi vốn có chiều dài váy khá dài vì vậy rất lý tưởng cho các bạn nữ mập chân to và phần dài của váy cũng làm giảm sự tập trung vào vòng 2 nhiều mỡ thừa, do đó rất thích hợp cho bạn. Bạn có thể diện item này đi chơi biển, đi dạo phố. Hoặc nếu môi trường làm việc của bạn thoải mái về trang phục bạn cũng có thể chọn những chiếc váy maxi đi làm điệu đà và nữ tính. Nên chọn những chiếc váy vừa vặn với cơ thể nhé, vì váy rộng sẽ khiến bạn trông béo hơn đấy.

Khi mặc những chiếc váy sơ mi chúng ta sẽ thắt nhẹ nhàng thắt lưng để không làm nhăn váy, khiến phần dúm to lộ giữa bụng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những cách phối đồ cho người béo trên có thể giúp nàng có thêm ý tưởng "mix&match" khi đi chơi, đi làm... Quan trọng nhất là các cô nàng mũm mĩm phải luôn yêu thương bản thân và tự tin vào ngoại hình đáng yêu này của mình nhé, thần thái quyết định tới 70% vẻ ngoài của bạn.

Những chiếc váy suông đen cũng không khiến bạn trông quá xồ xề - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những gợi ý dáng váy cho người béo chân to, đừng bao giờ tự ti vì thân hình ngoại cỡ của mình, cũng đừng chạy theo trào lưu "mình hạc xương mai", bạn hãy nhớ rằng bạn xinh đẹp nhất khi được là chính mình. Chúc các nàng luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé!