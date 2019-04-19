Cách ăn mặc quyến rũ chàng mà không cần phải hở hang

Mặc dù đàn ông mê đắm và ngất ngây vẻ đẹp của phụ nữ là quy luật tất yếu của tạo hóa. Họ không thể nào rời mắt trước đôi gò bồng đầy đặn hay đường cong nuột nà gợi cảm. Nhưng không phải tất cả cánh mày râu đều hứng thú với việc phái đẹp phô diễn cơ thể một cách quá đà tới mức phản cảm nhất là bạn gái hay vợ mình. Chính vì vậy, để khẳng định bản thân, mang lại sự tự tin và chinh phục được đàn ông thì các nàng cần phải biết cách chọn trang phục phù hợp, tôn được ưu điểm cơ thể và tiết chế những nhược điểm của mình.

Theo một cuộc điều tra gần đây cho thấy, khoảng 90% người đàn ông được hỏi đều trả lời là không thích phụ nữ mặc đầm quá ngắn, hay những trang phục phô trương quá đà, lộ hết da thịt như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Không nhiều người phụ nữ biết được rằng cách ăn mặc quyến rũ chàng tuyệt vời nhất, khiến chàng nhìn bạn không chớp mắt đó là mặc vừa vặn và ôm sát. Bởi khi mặc vừa vặn và ôm sát cơ thể sẽ tạo sự thoải mái đồng thời có thể “khoe” được những đường cong “chết người” của người phụ nữ.

Áo thun cơ bản và quần jeans

Áo thun cơ bản và quần jeans

Phong cách ăn mặc của đàn ông rất đơn giản nên điều này cũng chi phối rất nhiều đến sở thích của họ với người khác phái. Nhưng nhiều chị em lại không biết được điều này. Chính vì vậy, phụ nữ thường cho rằng đàn ông không thích mình diện áo thun cơ bản và quần jeans. Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại, diện áo thun cơ bản và quần jeans – chính là cách ăn mặc quyến rũ chàng hiệu quả mà không cần phải hở hang. Bởi khi mặc set đồ này, phái đẹp sẽ toát lên sự trẻ trung, khỏe khoắn và vô cùng năng động nhưng không kém phần dịu dàng và nữ tính. Hơn nữa, với những chị em có lợi thế là đôi chân thon dài và vòng 3 gợi cảm thì chiếc quần jeans ôm sẽ làm nổi bật lên điều này.

Áo khoác jeans, blazer hoặc áo khoác da

Áo khoác blazer

Trong một số trường hợp, đối với đàn ông sự quyến rũ của phụ nữ không nằm ở phần dịu dàng, nữ tính mà nằm ở sự hoạt bát, nhanh nhẹn khi di chuyển, hành động một cách linh hoạt, tự nhiên. Chính vì vậy, áo khoác jeans sẽ là một trong những món trang phục thể hiện vẻ cá tính, nặng động và tự tin khiến chàng bị “hớp hồn”. Vì chúng không chỉ sành điệu khi khoác cùng áo thun trơn mà còn vô cùng điệu đà nếu kết hợp với đầm liền họa tiết in hoa hay chân váy xòe nữ tính.

Ngoài áo khoác jeans, đàn ông cũng thú nhận họ luôn bị mê hoặc bởi nét thanh lịch, tinh tế trong cách ăn mặc của phái đẹp và blazer chính là chiếc áo mang cho phụ nữ điều đó. Đặc biệt, chàng sẽ vô cùng thích khi có một người ăn mặc hợp với phong cách của mình. Áo khoác da sẽ làm nên điều đó, chàng sẽ cảm thấy hứng thú với việc tìm thấy tiếng nói chung với một nửa trong cách ăn mặc, phong cách thời trang.

Phụ nữ mặc đầm vẫn là gợi cảm nhất

Nói gì thì nói, trong tất cả các kiểu ăn mặc thì phụ nữ mặc đầm vẫn là cách ăn mặc quyến rũ chàng nhất. Bởi loại trang phục này có thể che đi mọi khuyết điểm từ vòng eo “bánh mì” đến đôi chân cong. Điều này thì quần jeans và áo thun không làm được. Khi khoác lên những chiếc đầm phụ nữ trở nên thật duyên dáng.

Hơn nữa, đàn ông thường thích phụ nữ “hở” nhưng phải thật tinh tế và thông minh, gợi cảm chứ không phản cảm. Những chiếc váy hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này. Nhưng đường cutout hình chữ “V” khéo léo ở cổ, lấp ló sự căng đầy của đôi gò bồng tạo sự thu hút, chẳng những không lộ liễu mà còn níu mãi ánh nhìn của cánh mày râu nơi gương mặt, bờ vai phái đẹp. Những chiếc đầm cũng giúp phái đẹp phô diễn sự trẻ trung bằng những gam màu rực rỡ, dạo phố như những đóa hoa mùa xuân.

Phụ nữ mặc đầm vẫn luôn quyến rũ nhất

Đặc biệt, trong buổi hẹn hò đầu tiên, những chiếc đầm sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp nàng gây ấn tượng tốt với đối phương. Càng tuyệt vời hơn khi nàng chọn đầm ren, không những thể hiện sự sang trọng mà còn điệu đà nữ tính. Chính vì vậy, đàn ông khó mà kìm lòng trước sự thướt tha, bởi những khoảng hở mờ ảo mà họa tiết hoa mỏng manh trên thân váy mang lại.

Hy vọng với những gợi ý trên đây phần nào đã giúp cách chị em biết cách cách ăn mặc quyến rũ chàng, giúp bản thân thân thật hấp dẫn và ghi điểm trong mắt người đàn ông mà mình yêu.