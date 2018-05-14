Bộ sưu tập váy dáng dài mùa hè đẹp cuốn hút

Các mẫu váy dáng dài đẹp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em mỗi khi hè về. Trước đây mẫu trang phục này được mặc định là có kiểu dáng thướt tha và chỉ phù hợp với những cô nàng có ngoại hình ổn. Váy dáng dài ngày nay có nhiều lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng từ cô nàng cá tính cho đến cô nàng “bánh bèo” nữ tính. Dưới đây là những mẫu váy dáng dài đẹp hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của các nàng. Cùng theo dõi nhé!
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1. Váy sơ mi dáng dài
Váy sơ mi đơn giản tạo phong cách trang nhã, thanh lịch phù hợp cho bạn đi làm hay xuống phố.
Bạn chỉ cần mix với ít phụ kiện để tạo điểm nhấn thu hút và thời trang hơn.
2. Chân váy dạ dáng dài
Chân váy dạ dáng dài xinh xắn mang đến vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng và điệu đà cho bạn gái.
Với chất liệu dạ dày dặn sẽ làm cho các nàng trở nên vô cùng duyên dáng và khoe đôi chân dài miên man của mình.
Chân váy dạ dáng dài cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau, bạn nên lựa chọn cho mình kiểu dáng phù hợp với sở thích cũng như nơi diện tới.
3. Váy liền thân dáng dài
Váy liền thân dáng dài đơn giản với phong cách dịu dàng, tinh tế rất được “cưng” trong thời gian gần đây.
Váy dáng dài giúp bạn có thể che được khuyết điểm đôi chân vòng kiềng. Nên chọn chất liệu thấm mồ hôi và thoải mái khi mặc nhé!
Khi diện mẫu váy này, bạn không cần cầu kì trong cách ăn diện và có thể mix với nhiều phụ kiện.
Những mẫu váy dáng dài đẹp sẽ giúp nàng tự tin thể hiện phong cách thời trang, thoải mái mặc đẹp khi đi làm hay xuống phố, đi chơi.
4. Chân váy bút chì dáng dài xẻ trước
Chân váy bút chì dáng dài xẻ trước giúp nàng khoe chân thon nuột nà là một gợi ý hay cho ngày hè.
Kiểu chân váy này phù hợp với cô nàng công sở và là trang phục thích hợp để đi tiệc.
5. Váy hoa liền thân dáng dài
Váy hoa liền thân dáng dài mùa hè là trang phục được yêu thích và lựa chọn. Chiếc váy hoa sẽ mang đến cho bạn vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ và cuốn hút.
Chọn váy hoa dáng dài với gam màu tươi sáng giúp bạn tôn lên làn da của mình và trông bắt mắt hơn.
6. Váy 2 dây dáng dài
Mẫu váy 2 dây dáng dài đồng loạt lên ngôi trong hè 2018 này. Chúng thường dài đến mắt cá và may từ vải cắt thớ chéo, dáng thoải mái hơn.
Để diện váy 2 dây xuống phố lịch sự mà quyến rũ là điều không dễ dàng, bạn cần biết cách kết hợp chúng với các phụ kiện sành điệu.
7. Váy xòe liền thân dáng dài
Váy xòe liền thân dáng dài là trang phục hot trong tiết trời mùa hè. Mẫu váy này toát lên vẻ đẹp quyến rũ, điệu đà cũng như nét thanh lịch, sang trọng cho bạn gái
Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng có thân hình không được cân đối bởi giúp làm che đi vòng 3 khiêm tốn và đôi chân không được thẳng đẹp.
8. Váy dáng dài cho người thấp
Sau đây là gợi ý cách chọn váy dáng dài đẹp giúp các bạn gái “hạt tiêu” trở nên cao ráo và tự tin hơn.
Bạn không nên chọn dáng váy suông cộng với phần chân váy dài thướt tha chạm gót. Chúng sẽ khiến phần chân của bạn như bị nuốt trọn và bạn trông càng ngắn hơn.
Tránh chọn những chiếc váy dài qua cả giày. Nên chọn những chiếc váy chỉ dài đến khoảng mắt cá chân, hoặc nhỉnh hơn tầm 2-3cm.
Chú ý chọn váy có phần eo được may tinh tế, không quá dài hoặc quá rộng so với bạn.
Khi mặc váy dáng dài thướt tha điệu đà bạn nên kết hợp với những mẫu giày thanh thoát, đế mảnh hoặc giày búp bê.
Váy dáng dài quả thật là item không thể thiếu của các quý cô. Với những kiểu váy dáng dài mùa hè được giới thiệu trên đây, mong rằng sẽ giúp các nàng có thêm nhiều lựa chọn và sở hữu được một kiểu váy thật phù hợp, ưng ý.
Chúc các nàng luôn thật trẻ trung xinh xắn!