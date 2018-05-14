Bộ sưu tập váy dáng dài mùa hè đẹp cuốn hút

Bạn chỉ cần mix với ít phụ kiện để tạo điểm nhấn thu hút và thời trang hơn.

Váy sơ mi đơn giản tạo phong cách trang nhã, thanh lịch phù hợp cho bạn đi làm hay xuống phố.

Với chất liệu dạ dày dặn sẽ làm cho các nàng trở nên vô cùng duyên dáng và khoe đôi chân dài miên man của mình.

Chân váy dạ dáng dài xinh xắn mang đến vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng và điệu đà cho bạn gái.

Chân váy dạ dáng dài -Ảnh: Internet

Chân váy dạ dáng dài cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau, bạn nên lựa chọn cho mình kiểu dáng phù hợp với sở thích cũng như nơi diện tới.

3. Váy liền thân dáng dài

Chiếc váy dáng dài với phong cách dễ thương, trẻ trung -Ảnh: Internet

Váy liền thân dáng dài đơn giản với phong cách dịu dàng, tinh tế rất được “cưng” trong thời gian gần đây.

Váy màu xanh với thiết kế đơn giản cho cô nàng thanh lịch -Ảnh: Internet

Váy dáng dài giúp bạn có thể che được khuyết điểm đôi chân vòng kiềng. Nên chọn chất liệu thấm mồ hôi và thoải mái khi mặc nhé!

Váy yếm midi luôn được bạn trẻ yêu thích -Ảnh: Internet

Khi diện mẫu váy này, bạn không cần cầu kì trong cách ăn diện và có thể mix với nhiều phụ kiện.

Váy dáng dài mùa hè có thể mix với nhiều phụ kiện để thu hút hơn -Ảnh: Internet

Những mẫu váy dáng dài đẹp sẽ giúp nàng tự tin thể hiện phong cách thời trang, thoải mái mặc đẹp khi đi làm hay xuống phố, đi chơi.

4. Chân váy bút chì dáng dài xẻ trước

Chân váy bút chì dáng dài xẻ trước giúp nàng khoe chân thon nuột nà là một gợi ý hay cho ngày hè.

Chân váy bút chì dáng dài xẻ trước sẽ “chiều lòng” mọi cô nàng dù là đỏng đảnh, kén chọn nhất -Ảnh: Internet

Kiểu chân váy này phù hợp với cô nàng công sở và là trang phục thích hợp để đi tiệc.

5. Váy hoa liền thân dáng dài

Váy hoa liền thân dáng dài mùa hè là trang phục được yêu thích và lựa chọn. Chiếc váy hoa sẽ mang đến cho bạn vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ và cuốn hút.

Váy hoa liền thân dáng dài giúp bạn thể hiện phong cách của mình -Ảnh: Internet

Chọn váy hoa dáng dài với gam màu tươi sáng giúp bạn tôn lên làn da của mình và trông bắt mắt hơn.

Váy hoa liền thân dáng dài -Ảnh: Internet

6. Váy 2 dây dáng dài

Váy 2 dây dáng dài đang lên ngôi trong hè năm nay -Ảnh: Internet

Mẫu váy 2 dây dáng dài đồng loạt lên ngôi trong hè 2018 này. Chúng thường dài đến mắt cá và may từ vải cắt thớ chéo, dáng thoải mái hơn.

Váy 2 dây dáng dài -Ảnh: Internet

Để diện váy 2 dây xuống phố lịch sự mà quyến rũ là điều không dễ dàng, bạn cần biết cách kết hợp chúng với các phụ kiện sành điệu.

7. Váy xòe liền thân dáng dài

Váy xòe liền thân dáng dài là trang phục hot trong tiết trời mùa hè. Mẫu váy này toát lên vẻ đẹp quyến rũ, điệu đà cũng như nét thanh lịch, sang trọng cho bạn gái

Váy xòe liền thân dáng dài -Ảnh: Internet

Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng có thân hình không được cân đối bởi giúp làm che đi vòng 3 khiêm tốn và đôi chân không được thẳng đẹp.

8. Váy dáng dài cho người thấp

Sau đây là gợi ý cách chọn váy dáng dài đẹp giúp các bạn gái “hạt tiêu” trở nên cao ráo và tự tin hơn.

Chọn những chiếc váy dài đến khoảng mắt cá chân -Ảnh: Internet

Bạn không nên chọn dáng váy suông cộng với phần chân váy dài thướt tha chạm gót. Chúng sẽ khiến phần chân của bạn như bị nuốt trọn và bạn trông càng ngắn hơn.

Chọn những chiếc váy dài không qua giày -Ảnh: Internet

Tránh chọn những chiếc váy dài qua cả giày. Nên chọn những chiếc váy chỉ dài đến khoảng mắt cá chân, hoặc nhỉnh hơn tầm 2-3cm.

Chọn váy có điểm nhấn phần eo -Ảnh: Internet

Chú ý chọn váy có phần eo được may tinh tế, không quá dài hoặc quá rộng so với bạn.

Kết hợp váy dáng dài với giày búp bê -Ảnh: Internet

Khi mặc váy dáng dài thướt tha điệu đà bạn nên kết hợp với những mẫu giày thanh thoát, đế mảnh hoặc giày búp bê.

Kết hợp váy dáng dài với giày cao gót giúp dáng thanh thoát hơn -Ảnh: Internet

Váy dáng dài quả thật là item không thể thiếu của các quý cô. Với những kiểu váy dáng dài mùa hè được giới thiệu trên đây, mong rằng sẽ giúp các nàng có thêm nhiều lựa chọn và sở hữu được một kiểu váy thật phù hợp, ưng ý.

Chúc các nàng luôn thật trẻ trung xinh xắn!