Bí quyết giữ body đẹp như phụ nữ Pháp: Ăn uống thả ga mà cơ thể vẫn mảng mai lạ thường

Thời trang 26/10/2022 18:21

Phụ nữ Pháp làm thế nào để có vóc dáng thon thả lại không phải quá khắc khe trong việc ăn uống?

Không lạm dụng việc ăn kiêng

Bí quyết giữ body đẹp như phụ nữ Pháp: Ăn uống thả ga mà cơ thể vẫn mảng mai lạ thường - Ảnh 1

Việc tiêu cực đối với thực phẩm hay cắt bỏ toàn bộ một nhóm thực phẩm sẽ không phải là tiêu chuẩn đúng.

Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu cực đối với thực phẩm hay cắt bỏ toàn bộ một nhóm thực phẩm sẽ không phải là tiêu chuẩn đúng. Không có thực phẩm nào là vượt quá giới hạn đối với hầu hết phụ nữ Pháp, bao gồm cả sữa, rượu, đồ ngọt hay bánh mì, bởi đây cũng chính là một phần trong văn hóa của họ.

Tuy nhiên để cân bằng giữa sự điều độ, niềm vui và sự khỏe mạnh, họ chọn cách ăn với khẩu phần nhỏ. Ăn uống kiểu Pháp hoàn toàn bền vững và lâu dài vì bạn ăn tất cả mọi thứ với “một chút”. Mặc dù trọng tâm đều là những thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Thói quen ăn uống này cũng đảm bảo cho những cơ hội “ăn chơi” của phụ nữ Pháp.  Bạn sẽ thấy các nàng Parisian có thể cắt bớt khẩu phần bánh mì trong bữa ăn trưa, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không nói không với rượu sâm banh và rượu tarte au citron trong những bữa tiệc cuối tuần.

Thưởng thức đồ ăn chậm rãi

Bí quyết giữ body đẹp như phụ nữ Pháp: Ăn uống thả ga mà cơ thể vẫn mảng mai lạ thường - Ảnh 2

Dù ăn ít hay ăn nhiều, phụ nữ nước này cũng ngồi trên bàn đàng hoàng và ăn uống từ tốn.

Ảnh minh họa: Internet

Dù ăn ít hay ăn nhiều, phụ nữ nước này cũng ngồi trên bàn đàng hoàng và ăn uống từ tốn. Bất kỳ món ăn nào cũng phải được bày trí đẹp đẽ và tinh tế, sang trọng từ hình thức cho đến chất lượng bên trong.

"Đối với phụ nữ Pháp, bữa ăn luôn là một thời điểm đặc biệt để mọi người chia sẻ niềm vui với nhau. Chính nhờ vậy, họ sẽ ăn uống điều độ và lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn, khiến mỡ thừa không có cơ hội tích tụ. Chưa kể nhai chậm cũng giúp tiêu hóa tốt nên hạn chế gây bệnh đường ruột" – Francoise L'Hermite – chuyên gia dinh dưỡng người Paris chia sẻ.

Coi chất lượng hơn số lượng

Bí quyết giữ body đẹp như phụ nữ Pháp: Ăn uống thả ga mà cơ thể vẫn mảng mai lạ thường - Ảnh 3

guyên tắc của họ luôn là lựa những thứ "đắt xắt ra miếng", thay vì ham rẻ để được ăn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu như phụ nữ Pháp đều thích thực phẩm tốt nhất, tươi nhất và có chọn lọc nhất. Nguyên tắc của họ luôn là lựa những thứ "đắt xắt ra miếng", thay vì ham rẻ để được ăn nhiều. Lấy ví dụ, các chị em Pháp sẽ chọn một thanh sôcôla giá cao nhưng có thành phần dinh dưỡng tương xứng, thay vì mua loại rẻ tiền đầy rẫy chất béo gây hại.

Họ cũng luôn quan niệm trong đầu rằng: Cơ thể chính là hình ảnh phản chiếu của chế độ ăn uống. Vậy nên nếu phải đi chợ trong tình trạng "cháy túi", quý cô Pháp vẫn cứ chọn thực phẩm tươi sạch mà ăn chứ không vì thế mà buông thả bản thân. Nhất là khi ở Paris không hề có sự phân chia lương thực theo tầng lớp xã hội, giàu hay nghèo vẫn ăn như nhau.

Ăn khẩu phần nhỏ và có kế hoạch

Bí quyết giữ body đẹp như phụ nữ Pháp: Ăn uống thả ga mà cơ thể vẫn mảng mai lạ thường - Ảnh 4

Phụ nữ Pháp thường không bao giờ từ bỏ những món ăn họ yêu thích. Thay vào đó, họ ăn khẩu phần nhỏ và nhấm nháp từng miếng. 

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn và chai rượu ngon là những yếu tố quan trọng của văn hóa Pháp. Phụ nữ Pháp thường không bao giờ từ bỏ những món ăn họ yêu thích. Thay vào đó, họ ăn khẩu phần nhỏ và nhấm nháp từng miếng.

Họ ăn 3 bữa/ngày và không ăn vặt giữa các bữa. Thực đơn luôn đảm bảo có sự cân bằng lành mạnh của protein, carbs và chất béo lành mạnh.

Nếu phụ nữ Pháp cảm thấy đói giữa các bữa ăn, họ có xu hướng chọn sữa chua không đường, một miếng chocolate đen hoặc trái cây.

Thưởng thức bữa ăn

 

Bí quyết giữ body đẹp như phụ nữ Pháp: Ăn uống thả ga mà cơ thể vẫn mảng mai lạ thường - Ảnh 5

Người Pháp không vội ăn sáng nhanh. Họ cũng không ăn trưa tại bàn làm việc hoặc đứng trên đường phố.

Ảnh minh họa: Internet

Người Pháp không vội ăn sáng nhanh. Họ cũng không ăn trưa tại bàn làm việc hoặc đứng trên đường phố. Theo một nghiên cứu do OECD thực hiện, đàn ông và phụ nữ Pháp dành hơn hai giờ mỗi ngày để ăn uống. 

Họ ăn để giải trí chứ không chỉ vì nhu cầu cần thiết. Đối với người Pháp, bữa ăn là khoảnh khắc rất đặc biệt, trong đó bạn chia sẻ niềm vui, món ăn được ví như cuộc trò chuyện. Đây cũng là lúc để gia đình và bạn bè tận hưởng thời gian bên nhau.

Theo truyền thống, người Pháp ăn trưa dài. Họ thưởng thức các món bằng cách ăn chậm rãi. Ăn chậm có liên quan đến việc tiêu thụ ít hơn và giảm cân.

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