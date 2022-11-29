Bí quyết chọn quần jeans "chuẩn không cần chỉnh" theo từng dáng người

Thời trang 29/11/2022 07:59

Tùy vào vóc dáng mà chúng ta sẽ có cách chọn được mẫu quần jeans phù hợp giúp che đi những nhược điểm giúp thân hình cân đối hơn.

Dáng quả táo

Cơ thể bạn có dáng quả táo (hoặc hình tròn) nếu có hông hẹp, chân thon nhưng thân trên to và vòng eo không quá rõ rệt.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 1

Quần cạp cao sẽ giúp bạn kéo dài đôi chân, thu nhỏ vòng eo, giấu vòng hai lớn hiệu quả. Nên chọn những chiếc quần có phom hơi loe, dài quá mắt cá chân để cân bằng tỷ lệ cơ thể, ngực và bụng cũng sẽ nhỏ nhắn hơn. Bạn không cần e ngại các kiểu quần sáng màu vì rất hợp với người có đôi chân thon gọn so với thân hình.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 2

Dáng quả lê

Cơ thể bạn có hình quả lê (hoặc tam giác) nếu số đo vòng eo và ngực không chênh nhau quá nhiều, trong khi đó mông và hông lại nở nang.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 3

Những chiếc quần jeans lưng cao với phần ống đứng, giúp che đi phần cơ thể chưa được hoàn hảo. Ngoài ra, trong các cách những màu tối cũng là lựa chọn tối ưu giúp cơ thể thon gọn đi trông thấy. Nếu muốn thể hiện vẻ nữ tính, bạn nên kết hợp quần jeans cùng với áo khoác nữ blazer, áo sơ mi kiểu dáng cổ điển, trang sức đơn giản và giày cao gót.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 4

Dáng đồng hồ cát

Nếu có số đo vòng eo nhỏ rõ rệt so với ngực và mông, bạn có thân hình đồng hồ cát dễ chinh phục nhiều kiểu quần khác nhau. Với thân hình này, bạn không cần chỉnh sửa vóc dáng mà chỉ cần chọn trang phục để giữ sự cân đối bằng cách thu hút chú ý vào vòng eo.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 5

Bạn nên chọn chiếc quần jeans có phần cạp cao, phần hông ôm sát để "lấp đầy chỗ trống". Trông bạn sẽ thon thả nhưng không kém quyến rũ với những đường cong được khoe đúng chỗ. Nếu có phần bắp chân nhỏ, bạn có thể diện dáng ống loe để tỷ lệ thêm hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn nên tránh kiểu quần jean baggy vì nó không chỉ che mất thân hình đẹp của bạn mà còn làm sai lệch tỷ lệ.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 6

Dáng tam giác ngược

Cơ thể bạn có hinh tam giác ngược nếu vai rộng, ngực lớn và hông hẹp. Nếu không chọn được dáng quần phù hợp, cơ thể bạn trông rất mất cân đối.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 7

Bạn có thể mặc hầu hết mọi kiểu quần, nhưng ống loe, boyfriend, ống suông và quần culottes là những kiểu quần phù hợp nhất với bạn. Dáng quần suông sẽ rất hiệu quả trong việc che giấu phần hông hẹp hoặc các nhược điểm như chân nhỏ, chân cong. Bên cạnh đó, dáng quần loe cũng là một lựa chọn phù hợp để bạn cân đối phần thân trên hơi “quá khổ” so với phần dưới nhỏ nhắn của mình. Bạn có thể phối cùng áo crop-top để tỷ lệ thân hình càng thêm cân đối.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 8

Dáng chữ nhật

Cơ thể bạn có dáng hình chữ nhật nếu số đo vòng eo, ngực và mông gần bằng nhau, thân hình thiếu đường cong. Bạn nên chọn trang phục để làm eo trông nhỏ hơn. 

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 9

Quần baggy với phần hông rộng, ống quần ôm dần vào bắp chân sẽ giúp định hình đường cong của bạn rõ ràng hơn. Dáng quần này tạo cảm giác eo nhỏ, hông nở, đồng thời giúp các cô gái khoe được đôi chân thon gọn.

Bí quyết chọn quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' theo từng dáng người - Ảnh 10

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