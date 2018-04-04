'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời

Nhờ những cách phối đồ đơn giản này, phụ nữ sẽ sở hữu ngay phong cách ăn mặc cực kỳ thời trang và sang trọng.
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Việc sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, sành điệu không chỉ phụ thuộc vào món đồ phải là thuộc hàng hiệu đắt tiền mà còn tùy vào cách phối, phụ kiện đi kèm, màu sắc hay chất liệu.
Để biến set đồ toàn những món bình dân trở nên sang chảnh, thời thượng, hãy "bỏ túi" ngay các mẹo vặt dưới đây.
Chọn chất liệu
Ngoài kiểu dáng, đường may, màu sắc thì chất liệu vải cũng là yếu tố quan trọng quyết định độ "sang" của món đồ bạn đang sở hữu. Nên ưu tiên lựa chọn những mẫu áo quần được may từ chất liệu giữ form tốt, vừa cứng cáp vừa mềm mại. Kèm theo đó, màu sắc của trang phục phải thật nhã nhặn, tao nhã, ưu tiên tông màu sáng.
Kiểm tra các họa tiết
Nếu bạn đang chọn mua một mẫu quần, áo, đầm, váy nào đó có chi tiết thêu hoa hoặc đính cườm, hãy chắc chắn chúng được sắp xếp đồng nhất, không lệch hay bong tróc. Điều này giúp món đồ của bạn trông chất lượng, đẹp mắt và có tính thẩm mỹ hơn. Chính vì vậy, diện chúng trên người sẽ trông thời trang, thanh lịch hơn.
Phối đồ với tông trắng
Màu trắng tinh khôi tạo nên vẻ đẹp sang trọng, nhã nhặn và cực kỳ thời thượng. Do đó, hãy sắm thật nhiều trang phục có tông màu này, chẳng cần phụ kiện rườm rà, chúng vẫn có thể giúp bạn tỏa sáng.
Chọn giày mũi nhọn, đơn giản
Ngoài việc tăng độ sang chảnh cho set đồ, giày mũi nhọn còn giúp các bạn gái trông cao, thon gọn hơn. Do đó, muốn sở hữu cách ăn mặc thời trang, nhất định phải thường xuyên diện mẫu giày này.
Không nên tham chi tiết
Vẻ ngoài trang nhã, sang trọng và quý phái, yêu cầu bạn phải có cách phối đồ tiết chế chi tiết. Trong đó, tránh xa cách phối nhiều lớp, nhiều phụ kiện, nhiều họa tiết, nhiều màu sắc.
Chỉ cần áp dụng những "bí kíp" đơn giản trên, việc sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, sang trọng, nhã nhặn và thanh lịch sẽ không quá khó khăn đối với bạn. Những mẹo nhỏ đơn giản này còn giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền cho việc mua sắm quần áo hàng hiệu không cần thiết.