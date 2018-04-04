'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời

Thời trang 04/04/2018 16:49

Nhờ những cách phối đồ đơn giản này, phụ nữ sẽ sở hữu ngay phong cách ăn mặc cực kỳ thời trang và sang trọng.

Việc sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, sành điệu không chỉ phụ thuộc vào món đồ phải là thuộc hàng hiệu đắt tiền mà còn tùy vào cách phối, phụ kiện đi kèm, màu sắc hay chất liệu. 

Để biến set đồ toàn những món bình dân trở nên sang chảnh, thời thượng, hãy "bỏ túi" ngay các mẹo vặt dưới đây.

Chọn chất liệu

Ngoài kiểu dáng, đường may, màu sắc thì chất liệu vải cũng là yếu tố quan trọng quyết định độ "sang" của món đồ bạn đang sở hữu. Nên ưu tiên lựa chọn những mẫu áo quần được may từ chất liệu giữ form tốt, vừa cứng cáp vừa mềm mại. Kèm theo đó, màu sắc của trang phục phải thật nhã nhặn, tao nhã, ưu tiên tông màu sáng.

'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 1
Chọn chất liệu vải là một trong những bí kíp giúp bạn có phong cách ăn mặc thời trang, sang chảnh hơn - Ảnh: Internet

Kiểm tra các họa tiết 

Nếu bạn đang chọn mua một mẫu quần, áo, đầm, váy nào đó có chi tiết thêu hoa hoặc đính cườm, hãy chắc chắn chúng được sắp xếp đồng nhất, không lệch hay bong tróc. Điều này giúp món đồ của bạn trông chất lượng, đẹp mắt và có tính thẩm mỹ hơn. Chính vì vậy, diện chúng trên người sẽ trông thời trang, thanh lịch hơn. 

'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 2
Hãy kiểm tra các họa tiết trên trang phục để chắc chắn chúng đồng nhất với nhau. Đây là cách ăn mặc thời trang, sành điệu hơn mà bạn nên nhớ - Ảnh: Internet

Phối đồ với tông trắng 

Màu trắng tinh khôi tạo nên vẻ đẹp sang trọng, nhã nhặn và cực kỳ thời thượng. Do đó, hãy sắm thật nhiều trang phục có tông màu này, chẳng cần phụ kiện rườm rà, chúng vẫn có thể giúp bạn tỏa sáng.

'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 3
Chiếc váy trắng đơn giản, nhấn nhá bằng các đường viền ren giúp người mặc trông thời thượng và quyến rũ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 4
Phong cách thời trang tối giản nhưng sang trọng, nhã nhặn nhờ phối chân váy ngắn chữ A với áo sơ mi trắng thêu hoa - Ảnh: Internet

Chọn giày mũi nhọn, đơn giản

Ngoài việc tăng độ sang chảnh cho set đồ, giày mũi nhọn còn giúp các bạn gái trông cao, thon gọn hơn. Do đó, muốn sở hữu cách ăn mặc thời trang, nhất định phải thường xuyên diện mẫu giày này. 

'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 5
Đôi giày cao gót mũi nhọn giúp nâng tầm gu ăn mặc của bạn lên rất nhiều - Ảnh: Internet
'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 6
Bên cạnh đó, đôi giày búp bê đế bệt, mũi nhọn cũng là lựa chọn hết sức tuyệt vời để bạn sở hữu cách ăn mặc thời trang hơn - Ảnh: Internet

Không nên tham chi tiết

Vẻ ngoài trang nhã, sang trọng và quý phái, yêu cầu bạn phải có cách phối đồ tiết chế chi tiết. Trong đó, tránh xa cách phối nhiều lớp, nhiều phụ kiện, nhiều họa tiết, nhiều màu sắc. 

'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 7
Một bộ trang phục đẹp, trang nhã và hợp thời trang chỉ nên phối 2 - 3 màu sắc, tuyệt vời nhất là cùng tông - Ảnh: Internet
'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 8
Ngoài ra, phối quần và áo với hai tông màu đối lập cũng là lựa chọn hữu ích. Tuy nhiên, ưu tiên chọn trang phục đơn sắc cho cách phối này - Ảnh: Internet
'Bí kíp' giúp phụ nữ mặc đồ bình dân mà vẫn sang trọng, bỏ qua là tiếc cả đời - Ảnh 9
Điều đáng lưu ý nhất, đã diện quần họa tiết thì áo phải có màu nhẹ nhàng, tốt nhất là trắng. Đây là cách giúp bạn có cách ăn mặc thời trang, tươi sáng nhưng không lòe loẹt - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng những "bí kíp" đơn giản trên, việc sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, sang trọng, nhã nhặn và thanh lịch sẽ không quá khó khăn đối với bạn. Những mẹo nhỏ đơn giản này còn giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền cho việc mua sắm quần áo hàng hiệu không cần thiết.

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