Bạn có dám thử xu hướng thời trang đang cực hot “Babushka” không?

Bạn hãy thử thách với phong cách “ babushka ”. Phong cách babuska là quấn khăn quanh đầu và buộc lại ở cằm, bạn có thể tạo kiểu cổ điển hoặc hiện đại tùy phong cách của bạn, hãy thoả sức thể hiện những nét quyến rũ khác nhau!

Một món đồ được nghĩ đến nhiều nhất vào mùa thu khi những cơn gió lạnh thổi, chính là một chiếc khăn quàng cổ! Trong thời gian qua, nếu bạn chỉ sử dụng theo phương thức quấn quanh cổ thì bây giờ hãy quấn nó lên đầu.

Bạn có thể thanh lịch hơn thế này sao?

Hãy cùng học mẹo tạo kiểu babushka của các nghệ sĩ nổi tiếng xinh đẹp và dễ thương chỉ với một chiếc khăn choàng.

Ảnh: Jacqueline Kennedy

Chiếc khăn quàng đầu với phong cách cổ điển và thanh lịch là món đồ được Audrey Hepburn và Jacqueline Kennedy yêu thích đều đặn từ đó cho đến nay.

Ảnh: @hoskelsa

Nếu bạn mặc phong cách cổ điển như áo khoác hoặc áo khoác trench coat, thì bạn hãy tạo điểm nhấn bằng một chiếc khăn quàng đầu.

Ảnh: @lizarudkevich

Mặc theo những mẹo ở trên vậy là bạn có thể hoàn thiện một phong cách nữ tính đầy gợi cảm của người Pháp.

Ảnh: @meganadelaide

Còn nếu bạn muốn phối cho babushka sang trọng hơn, thì nên chọn mặc phong cách quần áo đơn giản vì hầu hết khăn quàng đầu đều đã có hoa văn sặc sỡ rồi.

Ảnh: @simonenoa

Babushka ngày nay đã khác!

Vì cảm giác cao cấp đặc trưng của khăn quàng đâu nên nhiều người có thể bị nhầm lẫn đó là một món đồ cũ, nhưng ngày nay, phong cách babushka đã trở nên sành điệu hơn.

Ảnh: @jordandaniels_

Cách sử dụng tốt nhất mà bạn có thể tham khảo đó chính là phong cách của Jordan Daniels. Cô đã tạo nên một diện mạo giản dị bằng cách phối một chiếc áo lửng đen trơn với quần denim thoải mái.

Ở đây, cô đã chọn chiếc khăn lụa quấn quanh đầu để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục thường ngày của mình. Cô đã tạo nên bộ trang phục với sức hút độc đáo của người mẫu dù chỉ với những món đồ bình thường giản dị.

Bạn cũng có thêm phong cách của những người nổi tiếng dưới đây:

Ảnh: @bellahadid

Ảnh: @kendalljenner

Ảnh: @e_ttg

Babushka dành cho nam

Thời trang phi giới tính có thể được giải quyết rất dễ dàng chỉ với một chiếc khăn quàng đầu.

Ảnh: @themarcjacobs

Cánh mày râu có thể thể hiện dáng vẻ đáng yêu của mình bằng cách phối chúng với chiếc quần màu hồng như Marc Jacobs và thêm một chiếc khăn quàng đội đầu.

Ảnh: @njimalone

Ảnh: @pauseonline

Nếu bạn muốn làm cho phong cách babushka thoải mái hơn, bạn có thể tạo ra phong cách hip-hop tràn ngập bầu không khí tự do bằng cách tạo kiểu với một chiếc áo phông in hình có kích thước rộng rãi như Jayden Smith hoặc Asep Rocky.

Ảnh: @sorrybbxoxo

Theo W Korea