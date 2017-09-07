5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt

Để lên đời nhan sắc nhanh chóng, bạn chỉ cần thay đổi kiểu tóc là đủ. Thời điểm chuyển mùa đã đến, hãy tạo cho bản thân một diện mạo mới bằng cách cắt 1 trong 5 kiểu tóc dưới đây, bạn sẽ lập tức trở thành cô nàng sành điệu, thời thượng và vô cùng xinh đẹp.

2. Tóc ngang vai rẽ ngôi

Không riêng gì mùa thu - đông, tóc ngang vai mái rẽ ngôi luôn là kiểu tóc được phái đẹp ưa chuộng ở mọi thời điểm. Với vẻ đẹp sang trọng, quý phái, kiểu tóc này rất phù hợp với phụ nữ trưởng thành và yêu thích phong cách kiêu kỳ.

3. Tóc ngắn uốn wavy

Đây là kiểu tóc cực kỳ phù hợp với bạn gái sở hữu khuôn mặt hơi ngắn và tròn. Tóc uốn wavy còn tạo cảm giác trẻ trung và đáng yêu nên rất được phụ nữ ưa thích.

4. Tóc dài uốn gợn sóng

Là cô nàng điệu đà và yêu mái tóc dài nhưng cảm thấy phong cách này vô cùng nhàm chán, hãy thử uốn gợn sóng chúng lên, kết quả sau đó sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

5. Tóc ngắn uốn xù

Nếu bạn là cô nàng cực kỳ yêu thích thời trang thu - đông với những chiếc áo len đậm chất vintage thì kiểu tóc ngắn uốn xù sẽ giúp bạn trông hoàn hảo hơn.

Chúc bạn luôn xinh!