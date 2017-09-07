5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái, dù mặt tròn, dài hay vuông cứ cắt là sẽ đẹp hết ý

Thời trang 07/09/2017 16:26

Mùa thu - đông đã đến, hãy làm mới nhan sắc của bản thân bằng 5 kiểu tóc thời thượng dưới đây.

Để lên đời nhan sắc nhanh chóng, bạn chỉ cần thay đổi kiểu tóc là đủ. Thời điểm chuyển mùa đã đến, hãy tạo cho bản thân một diện mạo mới bằng cách cắt 1 trong 5 kiểu tóc dưới đây,  bạn sẽ lập tức trở thành cô nàng sành điệu, thời thượng và vô cùng xinh đẹp.

1. Tóc ngắn mái thưa

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Tóc ngắn mái thưa là trợ thủ đắc lực cho những cô nàng sở hữu gương mặt "bánh bèo" - Ảnh: Internet

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Hơn nữa, kiểu tóc này còn giúp bạn trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: Internet

2. Tóc ngang vai rẽ ngôi

Không riêng gì mùa thu - đông, tóc ngang vai mái rẽ ngôi luôn là kiểu tóc được phái đẹp ưa chuộng ở mọi thời điểm. Với vẻ đẹp sang trọng, quý phái, kiểu tóc này rất phù hợp với phụ nữ trưởng thành và yêu thích phong cách kiêu kỳ.

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Tóc ngang vai rẽ ngôi mang vẻ đẹp quý phái và trưởng thành - Ảnh: Internet

 3. Tóc ngắn uốn wavy

Đây là kiểu tóc cực kỳ phù hợp với bạn gái sở hữu khuôn mặt hơi ngắn và tròn. Tóc uốn wavy còn tạo cảm giác trẻ trung và đáng yêu nên rất được phụ nữ ưa thích.

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Nếu sở hữu gương mặt ngắn và tròn hãy cắt ngay kiểu tóc ngắn uốn wavy - Ảnh: Internet

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Đáng yêu và tinh nghịch và điều mà kiểu tóc này mang lại cho phái đẹp - Ảnh: Internet

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Trông bạn sẽ vô cùng năng động và tươi tắn khi cắt kiểu tóc ngắn uốn wavy nhuộm màu sáng -  Ảnh: Internet

4. Tóc dài uốn gợn sóng

Là cô nàng điệu đà và yêu mái tóc dài nhưng cảm thấy phong cách này vô cùng nhàm chán, hãy thử uốn gợn sóng chúng lên, kết quả sau đó sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Kiểu tóc thịnh hành từ thập niên 80 này sẽ giúp bạn trở nên vô cùng điệu đà - Ảnh: Internet

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Không phải cắt phăng đi mái tóc dài bạn vẫn có thể thay đổi phong cách bằng kiểu uốn gợn sóng này - Ảnh: Internet

5. Tóc ngắn uốn xù

Nếu bạn là cô nàng cực kỳ yêu thích thời trang thu - đông với những chiếc áo len đậm chất vintage thì kiểu tóc ngắn uốn xù sẽ giúp bạn trông hoàn hảo hơn.

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Tóc ngắn uốn xù đậm chất cổ điển - Ảnh: Internet

5 kiểu tóc lý tưởng mùa thu – đông cho bạn gái phù hợp mọi khuôn mặt
Kiểu tóc ngắn uốn xù sẽ giúp tăng độ hoàn hảo cho set đồ thu - đông - Ảnh: Internet

Chúc bạn luôn xinh!

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