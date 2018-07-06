3 kiểu tóc xoăn thời thượng nhất cho phụ nữ tuổi 40

Dù bạn là người có khuôn mặt vuông hay tròn, to hay nhỏ cũng đều có thể để mẫu tóc xoăn ngắn này, vừa phù hợp cho tuổi 40 lại vừa nhẹ đầu, không gây nóng nực trong mùa hè. Trong các kiểu tóc xoăn cho tuổi trung niên, tóc bob là kiểu tóc dễ chăm sóc và gọn gàng nhất.

Tuổi 40 không nên cho rằng mình già mà ngại thay đổi, không dám để những kiểu tóc xoăn phong cách hay nhuộm màu cầu kỳ. Đừng tự khiến bản thân trở nên già nua ngay từ trong suy nghĩ, thử ngay những kiểu tóc uốn cực kỳ thời thượng cho tuổi 40 dưới đây:

Tóc bob có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau

Phần tóc được uốn xoăn nhẹ ở đuôi giúp cho mái tóc tăng thêm độ bồng bềnh và thu hút. Tóc ngắn ngang vai đem lại cho chủ nhân vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại. Đồng thời, tóc ngắn vừa phải rất dễ chăm sóc, không tốn thời gian gội sấy, tạo kiểu phức tạp.

Phụ nữ tuổi 40 có thể để tóc bob xoăn ngắn ngang vai kết hợp với kiểu mái chéo nhẹ nhàng hoặc rẽ ngôi lệch không để mái. Màu nâu trầm, nâu đồng hoặc đỏ ánh tím là những tông màu sang trọng và phù hợp với tóc bob ngang vai.

Tóc bob xoăn nhẹ giúp tuổi 40 thêm trẻ trung, bừng sức sống

Kiểu tóc tém xoăn ngắn cá tính, sang trọng

Tóc tém vừa gọn gàng, mát mẻ trong mùa hè vừa giúp chủ nhân tôn lên nét đẹp thanh tú trên gương mặt. Kiểu tóc tém giúp cho u40 có thể diện với đủ các loại trang phục từ trẻ trung, năng động cho tới những bộ đồ nữ tính, thanh nhã. Tóc tém còn có thể phối cùng với các loại váy đầm sang trọng, quý phái mà vẫn đảm bảo đem lại cho bạn diện mạo vô cùng cá tính, đặc biệt không hòa lẫn giữa đám đông.

Tóc tém đem lại vẻ cá tính nhưng không kém phần cá tính, sang trọng

Mái tóc tém được cắt tỉa cầu kỳ, uốn xoăn những lọn vừa phải là lựa chọn hoàn hảo khi bạn ở độ tuổi 40. Diện một bộ váy điệu đà, phụ kiện sang trọng cùng kiểu tóc tém xoăn nhuộm màu cá tính, chẳng ai nghĩ rằng bạn đã chạm ngưỡng tuổi 40.

Kiểu tóc xoăn lọn to bồng bềnh lãng mạn

Tóc dài uốn xoăn lọn to bồng bềnh là kiểu tóc được đa số phụ nữ tuổi trung niên ưa chuộng. Tóc xoăn lọn to sẽ giúp gương mặt bạn trông thanh tú hơn, đồng thời tạo cảm giác gương mặt trẻ trung những vẫn sang trọng, cuốn hút.

Mái tóc dài truyền thống được làm xoăn sóng lơi đem lại vẻ trẻ trung, dịu dàng cho phụ nữ tuổi 40

Một mái tóc dài uốn xoăn kỹ càng nhuộm màu sáng như nâu sáng, nâu đồng,... sẽ giúp bạn có vẻ ngoài trẻ đẹp và bắt mắt. Nếu chất tóc quá xù hoặc tóc khô, bạn nên ép thẳng phần vỏ ngoài của tóc trước khi uốn xoăn. Kiểu xoăn sóng nước hoặc xoăn sóng lơi là những kiểu tóc thời trang nhất mà tuổi 40 không thể bỏ lỡ.