11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi

Thời trang 08/03/2019 15:07

Theo Brightside, tốt nhất là phụ nữ nên tránh xa 11 kiểu trang phục, phong cách ăn mặc sau đây để không trông già nua, kém sắc hơn số tuổi thật.

Dưới đây là những quy tắc thời trang, kiểu trang phục, phong cách trang điểm mà bạn không nên diện để tránh khiến bản thân trông già nua, kém tươi tắn. 

Kiểu trang phục già nua mà phụ nữ nên tránh

1. Áo cổ lọ

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 1

Nếu muốn trông trẻ hơn, bạn nên diện những kiểu áo che hết chiếc cổ. Tuyệt nhất là áo, đầm có cổ chữ V. Thiết kế này không chỉ tăng vẻ trẻ trung mà còn giúp bạn trông quyến rũ hơn - Ảnh: Brightside

2. Váy dài

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 2

Váy dài không giúp bạn trông trẻ trung, tươi mới hay gợi cảm. Thay vào đó, các kiểu váy ngắn là lựa chọn phù hợp hơn để ăn gian tuổi tác. Tuy nhiên, hãy đưa ra phương án phù hợp để tránh tình huống hớ hênh - Ảnh: Brightside

3. Áo khoác len

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 3

Ngay cả khi rất yêu thích chiếc áo khoác len, bạn vẫn nên tránh xa nó, đặc biệt là những kiểu có màu tối. Thay vào đó, hãy diện jacket da hoặc blazer cá tính - Ảnh: Brightside

4. Khăn choàng

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 4

Đeo khăn quàng cổ khiến bạn trông già hơn đến cả chục tuổi, vì vậy hãy cố gắng tránh xa món phụ kiện này, trừ khi thời tiết trở lạnh - Ảnh Brightside

5. Trang phục màu đen

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 5

Trang phục màu đen tạo nên sự cá tính, phá cách nhưng nếu không muốn già nua và nhạt nhòa, hãy tránh xa màu sắc này. Thay vào đó, diện quần áo sáng sẽ mang lại cho bạn sự tươi tắn, rạng ngời - Ảnh: Brightside

6. Trang điểm đậm

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 6

Trang điểm đậm và sử dụng son môi quá sáng hoặc sẫm tối sẽ thu hút sự chú ý vào các nếp nhăn quanh miệng, cũng như làm đôi mắt trông rất nặng nề. Ngược lại, trang điểm đơn giản, tự nhiên sẽ giúp bạn trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Brightside

7. Quần áo quá khổ

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 7

Quần áo quá khổ làm cho bạn trông nặng hơn và tròn trịa. Do đó, hãy chọn quần áo phù hợp với vóc dáng, không quá ôm cũng không quá rộng, điều này sẽ che giấu được khuyết điểm, đồng thời tăng vẻ khỏe khoắn - Ảnh: Brightside

8. Kính cận

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 8

Một số người có thói quen đeo kính chỉ để trông thời trang hơn nhưng cách này sẽ làm tăng thêm vài tuổi. Nếu cận, bạn có thể chọn kính áp tròng để trông trẻ trung hơn - Ảnh: Brightside

9. Trang phục họa tiết hoa

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 9

Váy và áo in hoa khiến bạn trông thật cổ hủ, lỗi thời. Thay vào đó, hãy chọn một bộ trang phục có màu pastel và để dành chiếc đầm họa tiết hoa cho bữa tiệc theo chủ đề retro - Ảnh: Brightside

10. Cắt tóc tém

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 10

Tóc tém có thể trông sành điệu nhưng sẽ khiến bạn trông già dặn đi vài tuổi. Thay vào đó, hãy chọn kiểu tóc bob hoặc tóc dài - Ảnh: Brightside

11. Kem nền tông tối

11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi - Ảnh 11

Một làn da rám nắng được tạo ra nhờ kem nền tối màu trông rất mất tự nhiên, đồng thời làm nổi bật tất cả các dấu hiệu lão hóa mà bạn đang muốn che giấu - Ảnh: Brightside

Hãy lưu lại ngay 11 bí quyết thời trang trên và áp dụng theo, bạn sẽ tránh khiến bản thân trở nên già nua, kém sắc trong mắt mọi người.

10 lỗi ăn mặc, trang điểm khiến phụ nữ trông lôi thôi, kém sang và già nua như bà thím

10 lỗi ăn mặc, trang điểm khiến phụ nữ trông lôi thôi, kém sang và già nua như bà thím

Đừng bao giờ mắc phải 10 lỗi ăn mặc và trang điểm dưới đây vì chúng có thể khiến bạn trở nên quê mùa, luộm thuộm, thậm chí là già hơn tuổi thật.

Xem thêm
Từ khóa:   lỗi ăn mặc già nua

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 58 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt