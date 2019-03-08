11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi

Dưới đây là những quy tắc thời trang, kiểu trang phục, phong cách trang điểm mà bạn không nên diện để tránh khiến bản thân trông già nua, kém tươi tắn.
Kiểu trang phục già nua mà phụ nữ nên tránh
1. Áo cổ lọ
3. Áo khoác len
4. Khăn choàng
5. Trang phục màu đen
6. Trang điểm đậm
7. Quần áo quá khổ
8. Kính cận
9. Trang phục họa tiết hoa
10. Cắt tóc tém
11. Kem nền tông tối
Hãy lưu lại ngay 11 bí quyết thời trang trên và áp dụng theo, bạn sẽ tránh khiến bản thân trở nên già nua, kém sắc trong mắt mọi người.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/11-kieu-trang-phuc-ma-phu-nu-nen-tranh-xa-neu-khong-muon-trong-gia-di-ca-chuc-tuoi-317650.html