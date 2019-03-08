11 kiểu trang phục mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn trông già đi cả chục tuổi

Quần áo quá khổ làm cho bạn trông nặng hơn và tròn trịa. Do đó, hãy chọn quần áo phù hợp với vóc dáng, không quá ôm cũng không quá rộng, điều này sẽ che giấu được khuyết điểm, đồng thời tăng vẻ khỏe khoắn - Ảnh: Brightside