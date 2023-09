Điểm nhấn thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu của Him Lam Green Park

Khu đô thị kiểu mẫu Him Lam Green Park tọa lạc tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh là dự án do chủ đầu tư Him Lam triển khai, đã và đang tạo ra những giá trị tiên phong cho khách hàng xứ Kinh Bắc.

Là dự án đầu tiên mang thương hiệu Him Lam tại thị trường phía Bắc, Him Lam Green Park ra mắt đầu năm 2019 và đã gây được tiếng vang trên thị trường, trở thành khu đô thị đáng sống nhất Bắc Ninh. Không chỉ là dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, Him Lam Green Park còn được đầu tư thiết kế kiến trúc cảnh quan ấn tượng và hệ thống tiện ích nội khu cao cấp - đồng bộ, tạo nên khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh.