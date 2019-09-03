Điểm nhấn thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu của Him Lam Green Park

Là dự án đầu tiên mang thương hiệu Him Lam tại thị trường phía Bắc, Him Lam Green Park ra mắt đầu năm 2019 và đã gây được tiếng vang trên thị trường, trở thành khu đô thị đáng sống nhất Bắc Ninh. Không chỉ là dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, Him Lam Green Park còn được đầu tư thiết kế kiến trúc cảnh quan ấn tượng và hệ thống tiện ích nội khu cao cấp - đồng bộ, tạo nên khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh.

Khu đô thị kiểu mẫu Him Lam Green Park tọa lạc tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh là dự án do chủ đầu tư Him Lam triển khai, đã và đang tạo ra những giá trị tiên phong cho khách hàng xứ Kinh Bắc.

Điểm nhấn của dự án được thể hiện qua việc chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến yếu tố cảnh quan, môi trường sống khi dành gần 50% diện ích của Him Lam Green Park cho mảng xanh và không gian cộng đồng. Vườn hoa, công viên, bãi cỏ… được bố trí hợp lý giữa các dãy nhà và tiện ích, tạo điều kiện tối đa cho cư dân có thể hưởng thụ bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên, giúp cả gia đình có được những phút giây thư giãn hiệu quả.

Đặc trưng trong thiết kế kiến trúc cảnh quan của khu đô thị là hướng tới tạo dựng nhiều không gian mở, kết nối cộng đồng như khu công viên chủ đề với đài phun nước, sân khấu ngoài trời, trung tâm văn hóa – sự kiện, sân chơi trẻ em… vừa là nơi thư giãn, rèn luyện sức khỏe đồng thời tăng khả năng gắn kết cộng đồng.

Dọc các tuyến đường nội khu cũng được trồng những hàng cây xanh vừa tạo bóng mát vừa giúp cho cảnh quan thêm sinh động. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, đây chính là giải pháp tối ưu để giảm nhiệt cho cư dân. Giống như nhiều đô thị lớn trên thế giới mà quá trình phát triển đều gắn với một dòng sông, với Him Lam Green Park đó là con sông Tào Khê hiền hòa, không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan của khu đô thị mà còn mang đến sự mát lành cho cư dân cùng bầu không khí mở và thoáng đãng.

Với vị trí cạnh sông, gần cầu Đại Phúc, thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố và liền kề các tuyến đường huyết mạch, Him Lam Green Park trở thành tâm điểm hội tụ các yếu tố căn bản nhất của phong thủy: “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Không chỉ có ưu điểm về thiết kế cảnh quan, Him Lam Green Park còn được chú trọng thiết kế kiến trúc. Hệ thống tòa cao tầng, liền kề, biệt thự được bố trí khoa học giúp cộng đồng cư dân được tận hưởng tầm nhìn thoáng rộng và giảm tiếng ồn của nhịp sống đô thị.

Hệ thống trường liên cấp từ Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, … cùng hệ thống tiện ích phục vụ thể thao – vui chơi như sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá… cũng được thiết kế trong khu đô thị để đảm bảo Him Lam Green Park phát triển như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Kiến trúc của hệ thống trường liên cấp tại Him Lam Green Park được thiết kế độc đáo.

Đặc biệt, kiến trúc của hệ thống trường liên cấp được thiết kế độc đáo, vừa tạo giá trị thẩm mỹ vừa xây dựng không gian học tập hiện đại và đảm bảo không chỉ trau dồi tri thức, mà còn lan toả văn hoá cộng đồng trong khu đô thị.

Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.

Có thể thấy ý tưởng thiết kế xuyên suốt của Him Lam Green Park là hướng tới hài hòa giữa con người và thiên nhiên cùng hệ thống dịch vụ tiện ích hoàn hảo và hiện đại chính là những yếu tố quan trọng để khu đô thị “ghi điểm” với chính những cư dân đặt niềm tin vào đây. Điều này được minh chứng qua giải thưởng Him Lam Green Park vừa đạt được trong đêm trao giải thưởng Bất động sản Việt Nam diễn ra tối ngày 23/8, Him Lam Green Park – Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh đã được vinh danh là Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất.