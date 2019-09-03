Điểm nhấn thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu của Him Lam Green Park

Thị trường 03/09/2019 08:55

Đúng như tên gọi, Him Lam Green Park là một trong những dự án được chủ đầu tư dày công kiến tạo, mới mong muốn mang đến cho khách hàng một không gian sống xanh - phong cách sống xanh, hài hòa với thiên nhiên nhưng vẫn rất hiện đại, sôi động.

Khu đô thị kiểu mẫu Him Lam Green Park tọa lạc tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh là dự án do chủ đầu tư Him Lam triển khai, đã và đang tạo ra những giá trị tiên phong cho khách hàng xứ Kinh Bắc.

Là dự án đầu tiên mang thương hiệu Him Lam tại thị trường phía Bắc, Him Lam Green Park ra mắt đầu năm 2019 và đã gây được tiếng vang trên thị trường, trở thành khu đô thị đáng sống nhất Bắc Ninh. Không chỉ là dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, Him Lam Green Park còn được đầu tư thiết kế kiến trúc cảnh quan ấn tượng và hệ thống tiện ích nội khu cao cấp - đồng bộ, tạo nên khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh.

Điểm nhấn thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu của Him Lam Green Park - Ảnh 1

Him Lam Green Park còn được đầu tư thiết kế kiến trúc cảnh quan ấn tượng và hệ thống tiện ích nội khu cao cấp - đồng bộ.

Điểm nhấn của dự án được thể hiện qua việc chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến yếu tố cảnh quan, môi trường sống khi dành gần 50% diện ích của Him Lam Green Park cho mảng xanh và không gian cộng đồng. Vườn hoa, công viên, bãi cỏ… được bố trí hợp lý giữa các dãy nhà và tiện ích, tạo điều kiện tối đa cho cư dân có thể hưởng thụ bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên, giúp cả gia đình có được những phút giây thư giãn hiệu quả.

Đặc trưng trong thiết kế kiến trúc cảnh quan của khu đô thị là hướng tới tạo dựng nhiều không gian mở, kết nối cộng đồng như khu công viên chủ đề với đài phun nước, sân khấu ngoài trời, trung tâm văn hóa – sự kiện, sân chơi trẻ em… vừa là nơi thư giãn, rèn luyện sức khỏe đồng thời tăng khả năng gắn kết cộng đồng.

Dọc các tuyến đường nội khu cũng được trồng những hàng cây xanh vừa tạo bóng mát vừa giúp cho cảnh quan thêm sinh động. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, đây chính là giải pháp tối ưu để giảm nhiệt cho cư dân. Giống như nhiều đô thị lớn trên thế giới mà quá trình phát triển đều gắn với một dòng sông, với Him Lam Green Park đó là con sông Tào Khê hiền hòa, không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan của khu đô thị mà còn mang đến sự mát lành cho cư dân cùng bầu không khí mở và thoáng đãng.

Với vị trí cạnh sông, gần cầu Đại Phúc, thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố và liền kề các tuyến đường huyết mạch, Him Lam Green Park trở thành tâm điểm hội tụ các yếu tố căn bản nhất của phong thủy: “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Không chỉ có ưu điểm về thiết kế cảnh quan, Him Lam Green Park còn được chú trọng thiết kế kiến trúc. Hệ thống tòa cao tầng, liền kề, biệt thự được bố trí khoa học giúp cộng đồng cư dân được tận hưởng tầm nhìn thoáng rộng và giảm tiếng ồn của nhịp sống đô thị.

Hệ thống trường liên cấp từ Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, … cùng hệ thống tiện ích phục vụ thể thao – vui chơi như sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá… cũng được thiết kế trong khu đô thị để đảm bảo Him Lam Green Park phát triển như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Điểm nhấn thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu của Him Lam Green Park - Ảnh 2

Kiến trúc của hệ thống trường liên cấp tại Him Lam Green Park được thiết kế độc đáo.

Đặc biệt, kiến trúc của hệ thống trường liên cấp được thiết kế độc đáo, vừa tạo giá trị thẩm mỹ vừa xây dựng không gian học tập hiện đại và đảm bảo không chỉ trau dồi tri thức, mà còn lan toả văn hoá cộng đồng trong khu đô thị.

Điểm nhấn thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu của Him Lam Green Park - Ảnh 3

Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.

Có thể thấy ý tưởng thiết kế xuyên suốt của Him Lam Green Park là hướng tới hài hòa giữa con người và thiên nhiên cùng hệ thống dịch vụ tiện ích hoàn hảo và hiện đại chính là những yếu tố quan trọng để khu đô thị “ghi điểm” với chính những cư dân đặt niềm tin vào đây. Điều này được minh chứng qua giải thưởng Him Lam Green Park vừa đạt được trong đêm trao giải thưởng Bất động sản Việt Nam diễn ra tối ngày 23/8, Him Lam Green Park – Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh đã được vinh danh là Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất.

Lý do nên sử dụng đá tự nhiên trong nhà bạn

Lý do nên sử dụng đá tự nhiên trong nhà bạn

Mang đá tự nhiên vào nhà sẽ giúp gia chủ duy trì cảm xúc tích cực, thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Him Lam Green Park

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 35 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay