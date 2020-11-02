Nhiều người sẽ nói điều này là cẩn thận thừa song cần nhớ rằng, một người thợ lắp điện hay sửa nước đến nhà bạn cũng có đủ thời gian để ngắm nghía xung quanh nhà bạn. Rất có thể họ sẽ bắn tin cho kẻ xấu và khiến nhà bạn trở thành mục tiêu.

Không để người khác biết những món đồ vật giá trị trong nhà

Tốt nhất để đảm bảo an toàn, hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, tập thói quen kiểm tra một lượt đồ đạc trong nhà và cất đi các đồ giá trị trước khi có người lạ đến nhà.

Một trong những cách mà kẻ xấu thường dùng để xác định có người ở nhà không chính là gọi vào số điện thoại cố định của nhà bạn và chờ trả lời. Việc không có ai bắt máy khiến chúng có thể xác định khả năng cao là chủ nhà đã đi vắng. Tuy nhiên khi bạn tắt chuông điện thoại khi đi vắng, kẻ xấu sẽ hoang mang hơn khi không nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài.

Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại

Bạn nên cẩn thận với các cuộc gọi tự nhận là từ công ty dịch vụ và hỏi về nơi làm việc, giờ về nhà hay thông tin về những người sống cùng bạn. Đây là một trong những cách mà kẻ trộm thường sử dụng để tìm hiểu về gia đình bạn để thời điểm thích hợp cho việc đột nhập.

Không cung cấp thông tin cho người khác (Ảnh minh họa: internet)

Khóa cửa sổ cẩn thận

Một trong những đường mà kẻ trộm thường dùng để đột nhập vào nhà chính là cửa sổ. Đó chính là lý do vì sao bạn được khuyên nên lắp khung bảo vệ cửa sổ, đặc biệt khi bạn sống ở các tầng thấp của tòa nhà. Tuy nhiên cần nhớ rằng cửa sổ cũng là nơi bạn dùng để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp nên hãy sử dụng loại khung bảo vệ có kèm khóa.

Đánh vào nỗi sợ của kẻ trộm

Mẹo nhỏ này nghe qua tưởng vô lý nhưng thực tế rất hữu hiệu. Điều những tên trộm sợ tất nhiên là bị bắt. Hãy đơn giản là đặt một tấm biển ở ngoài nhà có ghi nội dung tương tự như “Cơ sở được bảo vệ”. Tấm biển đơn giản này sẽ khiến kẻ xấu sẽ phải dè chừng và có thể từ bỏ ý định xấu.

Đánh lạc hướng kẻ trộm

nếu bạn vừa bước ra khỏi nhà và nhìn thấy có kẻ lạ mặt đang theo dõi bạn như thể chờ bạn đi xa để hành động. Trong tình huống này, hãy quay đầu lại phía nhà và vẫy tay như thể mình đang tạm biệt một ai đó ở trong nhà.

Đánh lạc hướng kẻ trộm (Ảnh minh họa: internet)

Lắp cửa khóa vân tay an toàn

Theo thống kê, những tên trộm chỉ mất 60 giây là đủ để đột nhập vào một ngôi nhà và 73% các trường hợp là kẻ trộm đi vào bằng đường cửa trước. Sẽ an toàn hơn khi bạn lắp loại khóa cửa mở bằng vân tay và thêm một lớp bảo vệ nữa.