7 mẹo siêu hay bạn nên làm khi đi vắng, đảm bảo sẽ không có kẻ trộm nào dám bén mảng tới nhà

Thị trường 02/11/2020 10:10

Nếu bạn cần ra ngoài vài hôm nhưng nhà không có ai trông thì cứ áp dụng 7 cách làm dưới đây. Chắc chắn rằng sẽ không có kẻ trộm nào dám nhòm ngó nhà bạn.

Không để người khác biết những món đồ vật giá trị trong nhà

Nhiều người sẽ nói điều này là cẩn thận thừa song cần nhớ rằng, một người thợ lắp điện hay sửa nước đến nhà bạn cũng có đủ thời gian để ngắm nghía xung quanh nhà bạn. Rất có thể họ sẽ bắn tin cho kẻ xấu và khiến nhà bạn trở thành mục tiêu.

Tốt nhất để đảm bảo an toàn, hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, tập thói quen kiểm tra một lượt đồ đạc trong nhà và cất đi các đồ giá trị trước khi có người lạ đến nhà.

Ngắt nguồn hoặc không để chuông điện thoại cố định

Một trong những cách mà kẻ xấu thường dùng để xác định có người ở nhà không chính là gọi vào số điện thoại cố định của nhà bạn và chờ trả lời. Việc không có ai bắt máy khiến chúng có thể xác định khả năng cao là chủ nhà đã đi vắng. Tuy nhiên khi bạn tắt chuông điện thoại khi đi vắng, kẻ xấu sẽ hoang mang hơn khi không nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài.

Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại

Bạn nên cẩn thận với các cuộc gọi tự nhận là từ công ty dịch vụ và hỏi về nơi làm việc, giờ về nhà hay thông tin về những người sống cùng bạn. Đây là một trong những cách mà kẻ trộm thường sử dụng để tìm hiểu về gia đình bạn để thời điểm thích hợp cho việc đột nhập.

7 mẹo siêu hay bạn nên làm khi đi vắng, đảm bảo sẽ không có kẻ trộm nào dám bén mảng tới nhà - Ảnh 1
Không cung cấp thông tin cho người khác (Ảnh minh họa: internet)

Khóa cửa sổ cẩn thận

Một trong những đường mà kẻ trộm thường dùng để đột nhập vào nhà chính là cửa sổ. Đó chính là lý do vì sao bạn được khuyên nên lắp khung bảo vệ cửa sổ, đặc biệt khi bạn sống ở các tầng thấp của tòa nhà. Tuy nhiên cần nhớ rằng cửa sổ cũng là nơi bạn dùng để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp nên hãy sử dụng loại khung bảo vệ có kèm khóa.

Đánh vào nỗi sợ của kẻ trộm

Mẹo nhỏ này nghe qua tưởng vô lý nhưng thực tế rất hữu hiệu. Điều những tên trộm sợ tất nhiên là bị bắt. Hãy đơn giản là đặt một tấm biển ở ngoài nhà có ghi nội dung tương tự như “Cơ sở được bảo vệ”. Tấm biển đơn giản này sẽ khiến kẻ xấu sẽ phải dè chừng và có thể từ bỏ ý định xấu.

Đánh lạc hướng kẻ trộm

nếu bạn vừa bước ra khỏi nhà và nhìn thấy có kẻ lạ mặt đang theo dõi bạn như thể chờ bạn đi xa để hành động. Trong tình huống này, hãy quay đầu lại phía nhà và vẫy tay như thể mình đang tạm biệt một ai đó ở trong nhà.

7 mẹo siêu hay bạn nên làm khi đi vắng, đảm bảo sẽ không có kẻ trộm nào dám bén mảng tới nhà - Ảnh 2
Đánh lạc hướng kẻ trộm (Ảnh minh họa: internet)

Lắp cửa khóa vân tay an toàn

Theo thống kê, những tên trộm chỉ mất 60 giây là đủ để đột nhập vào một ngôi nhà và 73% các trường hợp là kẻ trộm đi vào bằng đường cửa trước. Sẽ an toàn hơn khi bạn lắp loại khóa cửa mở bằng vân tay và thêm một lớp bảo vệ nữa.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Chống trộm mẹo chống trộm cho gia đình mẹo vặt đời sống

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt