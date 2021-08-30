Yêu nhau qua mạng, chàng trai bẽ bàng phát hiện bà thím giả dạng gái xinh, sống nhờ trong nhà suốt nhiều năm trời

Tiểu Lục và cô gái họ Dương (Trung Quốc) đã hẹn hò trực tuyến gần 4 năm. Chàng trai đã chuyển hàng trăm nghìn nhân dân tệ cho bạn gái để làm quỹ tiết kiệm tiền hôn nhân. Tiểu Lục còn cho bà Hứa (46 tuổi) - người tự nhận là cô của họ Dương, về sống tại nhà trong 3 năm.

Cụ thể, tháng 9/2017, Tiểu Lục (28 tuổi) quen biết cô gái họ Dương trên mạng và cả 2 nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Đến tháng 11 năm đó, Dương nói rằng bị gia đình ép buộc đi xem mắt và kết hôn nên muốn trốn khỏi nhà. Do đó, Tiểu Lục tức tốc từ Hàng Châu đến An Huy để đưa bạn gái tẩu thoát. Tuy nhiên, trong một tháng ở Phụ Dương, Tiểu Lục không có cơ hội gặp bạn gái chỉ thông qua người cô là bà Hứa đến gặp anh và nói rằng gia đình cháu gái đã từ bỏ cuộc hôn nhân mai mối nhưng không cho phép cháu gái ra khỏi nhà.

Tháng 3/2018, Tiểu Lục lần nữa đến Phụ Dương nhưng vẫn không gặp được bạn gái. Dương nói rằng đang bị gia đình kiểm soát nghiêm ngặt, không thể sử dụng điện thoại. Dương nói rằng hai tháng sau, bà Hứa sẽ đến Hàng Châu thăm anh và nhờ anh chăm sóc bà. Hình ảnh tự nhận của cô gái họ Dương mà Tiểu Lục thầm thương trộm nhớ Tháng 6/2018, bà Hứa đến Hàng Châu, Tiểu Lục sắp xếp cho bà sống ở căn hộ của anh. Sau đó, bà Hứa giúp Tiểu Lục quản lý cửa hàng trực tuyến trong khi làm liên lạc viên giữa anh và bạn gái. Bà Hứa nói với Tiểu Lục vì Dương bị gia đình quản nghiêm ngặt nên nếu anh muốn gọi điện cho bạn gái phải thông qua sự sắp xếp của bà. Nhằm tránh bị nghi ngờ, bà Hứa yêu cầu Tiểu Lục mỗi khi nghe cuộc gọi của Dương, anh phải tạm rời căn hộ, xuống tầng hầm hoặc lên xe để trả lời cuộc gọi.

Trong quá trình yêu nhau, cô gái họ Dương yêu cầu Tiểu Lục chuyển tiền hàng tháng để làm quỹ tiết kiệm tiền hôn nhân. Ngày 20/8/2021, tấm bảo vệ màn hình điện thoại của bà Hứa bị hỏng và Tiểu Lục chủ động cầm đi thay mới. Tuy nhiên, trong lúc dán màn hình, anh phát hiện điện thoại không khóa nhưng vì tò mò, Tiểu Lục đã nhấp vào xem WeChat của bà Hứa. Lúc này, Tiểu Lục phát hiện bà Hứa nhắn tin ái muội với người khác giới và cách thức trò chuyện tương tự như bạn gái nên đã nảy sinh nghi ngờ. Bà Hứa - người tự nhận là cô của họ Dương Ngày hôm sau, Tiểu Lục nhờ bà Hứa liên lạc với bạn gái và giấu điện thoại ghi âm trong nhà. Qua đoạn ghi âm, anh bàng hoàng nhận thấy khi đang nói chuyện với bạn gái thì bà Hứa cũng đang ở nhà gọi điện thoại, nội dung tương tự như những gì bạn gái nói với anh. Ngày 22/8, Tiểu Lục thử ghi âm lần nữa và phát hiện người bạn gái mà anh chưa từng gặp mặt chính là bà Hứa nên đã báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát triệu tập, bà Hứa thừa nhận rằng "cháu gái họ Dương" là nhân vật hư cấu do bà mạo danh. Số tiền mà Tiểu Lục chuyển cho bạn gái để làm quỹ tiết kiệm tiền hôn nhân đã bị bà tiêu sạch. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện bà Hứa có nhiều tài khoản WeChat, bà đóng vai người mẹ đang mang thai trong gia đình bất hạnh hoặc vai các cô gái trẻ có "quan hệ yêu đương" với một số người đàn ông khác. Vào ngày bà Hứa bị bắt, thậm chí có một người đàn ông tiếp tục gửi tin nhắn, hy vọng rằng bà Hứa sẽ chấp nhận tình cảm của anh ta. Hiện, nghi phạm đang bị cảnh sát Hàng Châu tạm giữ hình sự.

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