Xiêu lòng trước lời hứa hẹn 'thẩm mỹ để cải vận cho chồng', cô vợ 'khóc không thành tiếng' với gương mặt biến dạng

Thế giới 10/11/2021 09:44

Tổng chi phí mà người phụ nữ đã chi cho cuộc phẫu thuật là 40.000 tệ (6.250 USD) với lời cam kết của trung tâm rằng thay đổi đường nét gương mặt có thể “cải vận” cho chồng.

Mới đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ việc một người phụ nữ họ Zuo ở tỉnh Giang Tây đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ gây ám ảnh.  Được biết, năm 2019, cô đã tiến hành bơm mỡ vùng trán, thái dương và chân mày tại một trung tâm thẩm mỹ ở Nam Xương.

Tổng chi phí mà Zuo đã chi cho cuộc phẫu thuật là 40.000 tệ (6.250 USD) với lời cam kết của trung tâm rằng thay đổi đường nét gương mặt có thể “cải vận” cho chồng.

Theo thông tin từ một đài truyền hình địa phương, sau phẫu thuật, trên gương mặt của cô bắt đầu xuất hiện những vết lõm tại các vị trí tiêm trên mặt. Sau 2 năm ròng rã, tình trạng này không hề cải thiện dù cơ sở thẩm mỹ đã cố “chữa cháy”.

Xiêu lòng trước lời hứa hẹn 'thẩm mỹ để cải vận cho chồng', cô vợ 'khóc không thành tiếng' với gương mặt biến dạng - Ảnh 1
Sau phẫu thuật, gương mặt của cô bắt đầu xuất hiện những vết lõm tại các vị trí tiêm trên mặt

Quá bức xúc trước sự việc trên, nạn nhân đã yêu cầu được bồi thường nhưng bị cơ sở thẩm mỹ từ chối. Khi cô tìm đến nơi, trung tâm mang tên Nanchang Ningmei đã đổi chủ từ lâu. Hiện, cơ sở làm đẹp tại vị trí đã đổi tên thành Yanfan Medical Beauty. 

Hiệp hội khách hàng Giang Tây tuyên bố sẽ cử người điều tra làm rõ vụ việc. Do nhu cầu làm đẹp tăng cao nên thị trường phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Theo số liệu thống kê hồi tháng 2 từ trang điện tử Tianyancha, hơn 3.600/35.000 thẩm mỹ viện trên toàn nước này đã từng bị phạt vì vi phạm trong kinh doanh.

Cư dân mạng 'trợn tròn mắt' trước cuộc phẫu thuật lấy hơn 1kg đinh, ốc vít trong dạ dày của một người đàn ông

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