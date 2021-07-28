Sáng ngày 23/7, một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại New York, Mỹ. Một bà mẹ bế con gái mới 8 tháng tuổi đang băng qua đường thì bất ngờ bị 1 chiếc ô tô màu đen từ đâu lao tới "như điên" va chạm với một ô tô khác rồi xoay vòng tông trực diện vào 2 mẹ con từ phía sau rồi đâm thẳng vào một cửa hàng bên đường.

Hai mẹ con bị đâm mạnh từ phía sau và sau đó chiếc xe đã lao vào 1 cửa hàng cắt tóc bên đường

May mắn thay, lúc đó có 2 sĩ quan cảnh sát đang ở gần đó, vội vàng chạy tới hiện trường phối hợp cùng người dân để giúp đỡ các nạn nhân. Được biết, khi tới hiện trường, các cảnh sát đã nhanh chóng cứu bà mẹ ra khỏi chiếc ô tô. Nhưng em bé thì bị kẹt lại ở bên dưới gầm xe. Trước sự kinh ngạc của mọi người chứng kiến, 2 mẹ con sống sót rất kỳ diệu. Một cảnh sát có mặt cứu trợ cho biết: "Nói thật việc họ còn sống là 1 phép màu. Đúng là 1 bà mẹ mạnh mẽ, và em bé thì còn mạnh mẽ hơn".