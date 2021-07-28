'Xe điên' bất ngờ vút ga tông trực diện vào 2 mẹ con đang băng qua đường, kéo lên một đoạn rồi đâm sầm vào một cửa hàng

Thế giới 28/07/2021 14:01

Một vụ tai nạn kinh hoàng khiến ai cũng phải thót tim khi chứng kiến.

Sáng ngày 23/7, một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại New York, Mỹ. Một bà mẹ bế con gái mới 8 tháng tuổi đang băng qua đường thì bất ngờ bị 1 chiếc ô tô màu đen từ đâu lao tới "như điên" va chạm với một ô tô khác rồi xoay vòng tông trực diện vào 2 mẹ con từ phía sau rồi đâm thẳng vào một cửa hàng bên đường. 

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Hai mẹ con bị đâm mạnh từ phía sau và sau đó chiếc xe đã lao vào 1 cửa hàng cắt tóc bên đường

May mắn thay, lúc đó có 2 sĩ quan cảnh sát đang ở gần đó, vội vàng chạy tới hiện trường phối hợp cùng người dân để giúp đỡ các nạn nhân. Được biết, khi tới hiện trường, các cảnh sát đã nhanh chóng cứu bà mẹ ra khỏi chiếc ô tô. Nhưng em bé thì bị kẹt lại ở bên dưới gầm xe. Trước sự kinh ngạc của mọi người chứng kiến, 2 mẹ con sống sót rất kỳ diệu. Một cảnh sát có mặt cứu trợ cho biết: "Nói thật việc họ còn sống là 1 phép màu. Đúng là 1 bà mẹ mạnh mẽ, và em bé thì còn mạnh mẽ hơn".

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Hai sĩ quan cảnh sát cùng những người khác nỗ lực nâng chiếc xe lên để cứu 2 mẹ con bị kẹt ở dưới

 

Theo thông tin từ phía cảnh sát, tài xế lái chiếc "xe điên" là ông David Poncurack (43 tuổi). Ông này không có bằng lái xe và tại thời điểm gây tai nạn thì người đàn ông này đã uống rượu. Ngay sau đó, ông David đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tội dùng chất kích thích khi lái xe, gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác cũng như cho chính mình

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David Poncurack, 43 tuổi, tài xế lái chiếc 'xe điên' gây tai nạn 

Sau tai nạn kinh hoàng, bà mẹ bị gãy chân, còn em bé bị rạn sọ và bị bỏng ở lưng và chân. Tuy nhiên, 2 mẹ con được cho là sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Trong khi đó, tài xế David và người phụ nữ ngồi bên ghế hành khách không bị thương. Cảnh sát Samoyedy cho biết thêm: "Tài xế cũng đã đi ra ngoài và ngay lập tức tới xem người phụ nữ có ổn không"

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