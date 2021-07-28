'Xâm nhập' hang quái thú, bất ngờ phát hiện 'ma cà rồng' hóa đá 100.000 tuổi

"Ma cà rồng" khi phát hiện có kích cỡ phần thân to hơn bàn phím máy tính và sải cánh khoảng 50 cm. Nó thuộc nhóm dơi hút máu háu đói.

Vừa qua, các nhà khoa học bất ngờ khi phát hiện ra "ma cà rồng" Desmodus draculaer 100.000 tuổi đã hoá thạch trong hang của một con lười khổng lồ đã tuyệt chủng ở Argentina. Cái tên Desmodus draculae này cũng bắt nguồn từ "Dracula", nhân vật bá tước ma cà rồng huyền thoại và nổi tiếng trên phim ảnh. Theo Sci-News, loài "ma cà rồng" được phát hiện trong hang thuộc phân họ Desmodontinae, tức "dơi ma cà rồng". Phân họ này gồm 3 loài đã tuyệt chủng và 3 loài còn sống.

Dơi 'ma cà rồng' 100.000 tuổi đã hoá thạch trong hang của một con lười khổng lồ

Dơi "ma cà rồng" khi phát hiện có kích cỡ phần thân to hơn bàn phím máy tính và sải cánh khoảng 50 cm. Nó là một trong những loài dơi khổng lồ nhất từng tồn tại trên Trái Đất và tất nhiên, cũng thuộc nhóm dơi hút máu háu đói.

Thế nhưng, trên thực tế các con dơi hút máu chỉ hút một lượng nhỏ, không đủ gây nguy hiểm cho các "nạn nhân" như các vết cắn của sinh vật to lớn hơn và hiền lành hơn như trâu, bò,... Chúng chỉ nguy hiểm ở chỗ có thể gây ra mầm bệnh dại cùng một số bệnh nguy hiểm khác. Dơi hiện đại và các loài dơi tuyệt chủng này cũng không ngoại lệ.

Tiến sĩ Santiago Brizuela từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Miramar (Argentina) cho biết, hóa thạch chỉ bao gồm phần hàm của sinh vật, nhưng đủ để tái hiện "chân dung" trong quá khứ của nó. Chưa rõ nó đã vào hang để kiếm ăn, trú ẩn hay là bị con vật khác ăn thịt và tha vào hang. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Ameghiniana.

Lại xuất hiện tình tiết mới trong vụ 'Bệnh nhân Covid-19 số 0', sống gần phòng thí nghiệm về loài dơi ở Trung Quốc? Gần đây, thông tin về người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 số 0 tại Trung Quốc đang gây sốt trở lại khi rò rỉ thông tin bệnh nhân này sống gần phòng nghiên cứu về loài dơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xam-nhap-hang-quai-thu-bat-ngo-phat-hien-ma-ca-rong-hoa-da-100000-tuoi-414610.html