Vụ tàu lặn Titan nổ tung dưới biển sâu: Thảm họa đang được dựng thành phim

Thảm họa tàu lặn Titan phát nổ khi đi thám hiểm tàu Titanic đã cướp đi sinh mạng của 5 hành khách, trong đó có Giám đốc điều hành công ty tàu ngầm OceanGate Expeditions, đang được dựng thành phim.

Theo tờ Guardian đưa tin ngày 30/9 (giờ địa phương), thảm họa tàu du lịch Titanic khiến 5 hành khách thiệt mạng vào tháng 6/2023 thu hút sự quan tâm của dư luận trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ được dựng thành phim điện ảnh. Theo báo cáo, tựa đề của dự án phim này có tên là Salvaged (tạm dịch: Giải cứu), do nhà sản xuất phim người Mỹ E. Brian Dobbins và công ty sản xuất Mind Riot Entertainment đồng sản xuất.

Ảnh tàu thám hiểm Titan Thảm họa tàu lặn Titan xảy ra vào ngày 18/6/2023 (giờ địa phương) khi 5 người trên tàu ngầm Titan đi tham quan xác tàu Titanic gặp sự cố và mất liên lạc với trụ sở mặt đất sau 1 giờ 45 phút bắt đầu cuộc hành trình.



Các đội cứu hộ đa quốc gia, bao gồm cả Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ và Canada, đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn và tìm thấy xác tàu ngầm sau 4 ngày, nhưng cả 5 người trên tàu đều thiệt mạng. Giới chuyên gia phân tích rằng chiếc tàu lặn đã bị "nổ", trong đó thân tàu nhanh chóng vỡ tung do áp lực nước mạnh bên ngoài. Tất cả 5 người trên tàu ngầm Titan đều đã thiệt mạng. (Từ trái sang) Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai, tỷ phú người Anh - Hamish Harding, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp Danh sách 5 người mất tích thiệt mạng trên tàu Titan gồm ông Stockton Rush - Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions, Hamish Harding - tỷ phú người Anh, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai.

Ông Isidor Straus và bà Ida Straus (ảnh trái), thiệt mạng khi đang ngồi ở khoang hạng nhất trên tàu Titanic năm 1912. Khi con tàu Titanic chìm, bà Ida Straus đã từ chối cơ hội lên xuồng cứu sinh, mặc dù lúc đó phụ nữ và trẻ em có thể lên trước. Bà quyết định ở lại trên tàu với người cùng gắn bó hơn 40 năm của mình. Cháu gái của cặp đôi, Wendy Rush (thứ ba từ trái sang), kết hôn với chồng mình, Stockton Rush (ngoài cùng bên phải) vào năm 1986 và điều hành công ty tàu lặn du lịch OceanGate. Chồng Wendy Rush, Stockton, qua đời vào ngày 18/6 cùng với bốn hành khách khác trong vụ tàu lặn thám hiểm Titan phát nổ dưới đáy biển sâu. Wendy Rush, vợ của cố CEO công ty tàu lặn Stockton Rush, đồng thời là giám đốc truyền thông của OceanGate Expeditions, đã trở thành chủ đề nóng khi được biết đến là chắt gái của nhà Strauss - cặp vợ chồng thiệt mạng trong vụ chìm tàu ​​Titanic 111 năm trước. Wendy Rush là chắt gái của ông Isidor Straus và bà Ida Straus, chủ sở hữu của tập đoàn bán lẻ Macy's hàng đầu của Mỹ. Ông bà ở khoang hạng nhất khi tàu Titanic chìm năm 1912. Justin McGregor, Trưởng phòng nội dung của Mind Riot cho biết: “Thảm kịch Titan gợi nhớ đến thảm kịch tàu con thoi Challenger năm 1986. Đây là một thảm kịch không bao giờ có thể quên được. Challenger phát nổ 73 giây sau khi phóng vào vũ trụ tháng 1/1986, khiến toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng". Phần còn lại của tàu lặn Titan - được cho là đã phát nổ ở sâu Đại Tây Dương - đang được di chuyển từ cảng St. John's ở Newfoundland, Canada vào bờ ngày 28/6 (giờ địa phương) Trước đó, thảm họa tàu Titanic năm 1912 xảy ra khi con tàu đâm vào sông băng Đại Tây Dương và chìm khi đang trên đường từ Anh đến New York (Mỹ), gây chấn động thế giới khiến hơn 1.500 hành khách thiệt mạng đã từng được dựng thành phim với tựa đề "Con Tàu Titanic", sản xuất năm 1997.

Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng Thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn khi chạy đua với thời gian tìm kiếm 5 hành khách trên tàu lặn Titan bị mất tích ở Bắc Đại Tây Dương ngày 18/6 (giờ địa phương).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tau-lan-titan-no-tung-duoi-bien-sau-tham-hoa-ang-uoc-dung-thanh-phim-620773.html