Vô tư cởi đồ khoe vòng 1 trên sóng rồi giả vờ học bài, nữ streamer xinh đẹp nhận về vô số chỉ trích từ CĐM

Nữ streamer xinh đẹp người Trung Quốc có nickname Healing Luz khiến cộng đồng mạng "nhức mắt" trước màn khoe thân ngày càng phản cảm.

Mới đây, đoạn video của một nữ streamer xinh đẹp người Trung Quốc bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng vì quá táo bạo. Theo đó, cô nàng này có nickname Healing Luz và không mấy nổi tiếng trên Youtube. Bù lại, Healing Luz sở hữu gương mặt quyến rũ cùng body nuột nà, nóng bỏng.

Nữ streamer xinh đẹp người Trung Quốc có nickname Healing Luz - Ảnh: Internet

Thế nhưng chỉ sau một đêm, tên tuổi của Healing Luz bỗng chốc nổi như cồn và được nhiều người tìm kiếm nhờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tự học của cô nàng. Cụ thể trong clip, khi đang ngồi học, cô nàng bất ngờ tự lột váy áo của bản thân rồi vô tư bán nude trước ống kính. Dù góc máy quay đã giúp nữ streamer che đi được các bộ phận nhạy cảm nhưng màn cởi đồ này đã khiến cho cư dân mạng nóng mặt.

Cô nàng bắt đầu cởi đồ trước sự kinh ngạc của netizen - Ảnh: Internet

Thậm chí, ở phần cuối của video, Healing Luz còn mang tới một tiết mục không thể nào phản cảm hơn. Đó chính là màn tự học mà không còn bất kỳ một mảnh vải nào trên người. Theo đó, cô nàng chỉ dùng mái tóc dài của mình để che thân. Điều ngạc nhiên là nữ streamer có vẻ rất thoải mái trước ống kính và chẳng hề có chút ngượng ngùng nào.

Màn tự học khó hiểu của cô nàng - Ảnh: Internet

Dưới đoạn clip, khán giả đã để lại vô số bình luận chỉ trích nữ streamer, đồng thời report kênh của cô. Nhiều người cho rằng đây là một chiêu trò khoe thân với mục đích thu hút sự chú ý của Healing Luz: "Cô ấy đang làm gì vậy", "Quá phản cảm, hãy dừng lại đi", "Đây là cách để bạn nổi tiếng sao", "Thật đáng sợ, cô ấy có thể khỏa thân chỉ để lôi kéo người xem"...

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