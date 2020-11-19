Vì tình yêu, chàng trai khổng lồ giảm 200kg trong vòng một năm

Thế giới 19/11/2020 16:21

Từng sở hữu cân nặng 334kg, vòng eo 2.2 mét, chỉ có thể đứng nhiều nhất 7 phút nhưng vì tình yêu, chàng trai khổng lồ đã giảm cân nhanh chóng.

Vương Hạo Namchàng trai khổng lồ từng được mệnh danh là người mập nhất Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ với hành trình giảm cân kỳ tích. Vương Hạo Nam sinh ra trong một gia đình bình thường ở Sơn Đông, Trung Quốc. Các chỉ số về cân nặng của bố mẹ anh đều bình thường. Tuy nhiên, vì là con một trong gia đình nên từ nhỏ Vương Hạo Nam rất được nuông chiều trong việc ăn uống.

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Từ nhỏ Vương Hạo Nam đã ăn rất nhiều, dạ dày to gấp đôi người thường

Có lẽ sở thích ăn đồ ngọt và các thực phẩm nhiều dầu mỡ khiến Vương Hạo Nam tăng cân nhanh chóng. Khi mới học tiểu học Vương Hạo Nam đã nặng 150kg, có thể ăn 5-6 chiếc màn thầu một lúc, ngoài ra còn ăn thêm nhiều thịt. Mặc dù vậy bố mẹ Vương Hạo Nam vẫn nghĩ đây là chuyện bình thường vì con mình đang tuổi ăn tuổi lớn.

Sau khi xong bậc tiểu học, bố mẹ cho Vương Hạo Nam học một trường thể thao. Vậy nhưng tình trạng béo phì của cậu con trai vẫn không cải thiện. Trước đây một lần Vương Hạo Nam có thể ăn 5 đến 6 chiếc màn thầu thì bây giờ có thể ăn 10 cái, cân nặng lên đến 215kg.

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Sở hữu thân hình quá khổ, Vương Hạo Nam không thể tìm được việc làm

Vài năm sau đó Vương Hạo Nam tốt nghiệp nhưng thể hình quá khổ là một trở ngại khi tìm việc. Anh chàng khổng lồ chỉ có thể ở nhà học cách kiếm tiền bằng những video gây cười tự quay rồi đăng lên mạng. Ngày ăn 3 bữa và thường xuyên ngồi trước máy tính khiến cân nặng của Vương Hạo Nam tăng lên nhanh chóng. Khi đó trọng lượng cơ thể anh là 334kg, vòng eo 2.2 mét. Anh chỉ có thể đứng nhiều nhất 7 phút, chỉ cần hoạt động một chút là cơ thể đổ mồ hôi rất nhiều. Điều đáng sợ nhất là phần cổ tích mỡ quá nhiều khiến Vương Hạo Nam chỉ có thể ngủ ngồi vì nếu nằm ngủ sẽ ảnh hưởng đến hô hấp, dễ mất mạng.

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Mong muốn có được cuộc sống như người bình thường nên Vương Hạo Nam tìm mọi cách để giảm cân

Vương Hạo Nam rất mong có thể giảm được 100kg, có cuộc sống như những người bình thường khác, có thể hẹn hò với ai đó… Để thực hiện mong muốn này, anh đã tìm bác sĩ tư vấn. Theo Sohu, bước đầu tiên trong quá trình giảm cân, bác sĩ tiến hành cắt bỏ 4/5 chiếc dạ dày to gấp đôi người thường của Vương Hạo Nam. Ca phẫu thuật thành công, việc thèm ăn của Vương Hạo Nam cũng được khống chế rất nhiều.

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Sau khi cắt bỏ 4/5 dạ dày, Vương Hạo Nam bắt đầu tập luyện giảm cân

Bước thứ hai trong quá trình giảm cân của Vương Hạo Nam vô cùng quan trọng. Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, anh làm thẻ luyện tập ở một trung tâm thể hình. Con đường giảm cân của Vương Hạo Nam bắt đầu và Trương Mẫn cũng xuất hiện trong cuộc sống của người đàn ông khổng lồ từ đây. Cô là nhân viên của trung tâm thể hình nơi Vương Hạo Nam luyện tập. Lần đầu Vương Hạo Nam đến phòng tập đã nhận được sự chú ý của Trương Mẫn.

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Thân hình Vương Hạo Nam sau khi giảm cân nửa năm
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Hiện nay Vương Hạo Nam đã có được cuộc sống bình thường mà anh mong muốn
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Bạn gái Trương Mẫn chính là động lực giúp chàng khổng lồ Vương Hạo Nam giảm cân

Trương Mẫn chính là động lực giúp Vương Hạo Nam giảm cân. Không đến nửa năm sau khi luyện tập, anh đã giảm được 133,5kg. Kiên trì trong vòng một năm, anh chàng khổng lồ ngày nào đã giảm được 200kg. Sau khi giảm cân thành công, Vương Hạo Nam hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn mới bên người con gái mình yêu.

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