Vì sao những cung nữ trong Tử Cấm Thành khi xuất cung đều không muốn kết hôn?

Từ thời nhà Hán đến nhà Minh chứng kiến sự tăng vọt số lượng tì nữ trong hoàng cung. Các cung nữ trong triều chủ yếu được lựa chọn từ những "con nhà nòi" từ 13 đến 20 tuổi.

Trong Tử Cấm Thành xưa, ngoài hoàng tộc và các quan đại thần thì không thể không nhắc đến số lượng lớn cung nữ. Trước thời nhà Hán, những tì nữ phục vụ ở hoàng cung có nguồn gốc chủ yếu là từ các tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, hoàng cung lúc bấy giờ không lớn nên số lượng cung nữ cần thiết cũng không nhiều.

Với sự mở rộng của hoàng cung, số lượng cung nữ cũng dần dần tăng lên. Thời Hán Vũ Đế, con số này đã vượt quá 1.000, và đến năm trị vì của Tấn Vũ Đế, con số này đã vượt quá 10.000. Mãi đến thời nhà Minh về sau, số lượng cung nữ mới được duy trì dưới 10.000.

Vào năm Thiên Kỳ đầu tiên của nhà Minh, Hoàng đế Đường Hy Tông đã từng chọn 5.000 trẻ em gái từ 13 đến 16 tuổi ở kinh đô vào Tử Cấm Thành để làm cung nữ.

Quá trình tuyển chọn hết sức phức tạp, những cô gái này phải trải qua các cuộc tra vấn, sơ tuyển, phúc khảo, thử việc,… trước khi được phép nhập cung.

Các cung nữ phải trải qua các vòng tuyển chọn nghiêm ngặt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã vào cung, họ phải một lần nữa thông qua sự kiểm tra của các Trưởng thái giám để xem có khỏe mạnh và “sạch sẽ” không; cử chỉ có phù hợp không, giọng nói có hay và rõ ràng không,... Sau chu trình tuyển chọn và thời gian quản chế, một số ít mới có cơ hội được chọn để phục vụ hoàng đế, một số được phân bổ cho các Thân Vương, và số còn lại sẽ ở trong cung với tư cách hầu gái.

Với sự thay đổi của các triều đại và lịch sử, quy trình tuyển chọn cung nữ cũng bắt đầu được chuẩn hóa hơn. Nhà Thanh về cơ bản sử dụng hệ thống cung nữ của triều đình nhà Minh nhưng cũng kèm theo một số cải cách.

Chỉ có một số tì nữ may mắn lọt vào con mắt của Hoàng Thượng - Ảnh minh họa: Internet

Việc tiến cử làm cung nữ là bắt buộc đối với mọi thần dân trong thời nhà Thanh. Khi những trẻ em gái có gia cảnh phù hợp đủ 13 tuổi, chúng sẽ phải ghi danh cho Nội vụ phủ để bước vào cuộc tuyển chọn cung nữ.

Nhìn chung, có hai loại nữ giới được chọn vào cung điện trong triều đại nhà Thanh: một loại là vũ nữ, loại còn lại là cung nữ.

Suốt thời gian trong cung, nếu may mắn, một số tì nữ sẽ được Hoàng thượng để mắt tới và chọn làm Phi tần. Nếu không được chọn, cô ấy sẽ ra khỏi cung điện khi đến độ tuổi nhất định.

Tại sao sau khi ra khỏi cung lại rất ít người muốn kết hôn?

Các cung nữ khi xuất cung đa số bị xã hội phong kiến kỳ thị - Ảnh minh họa: Internet

Theo sử sách Trung Quốc, cung nữ từ 25 tuổi trở lên mới được phép rời cung. Vì vậy, khi một cô gái hoàn thành nghĩa vụ trong cung, cô ấy đã phải ít nhất 25 tuổi.

Lúc bấy giờ, những phụ nữ tuổi này bị xã hội xem như “hàng tồn kho”. Ngoài ra, việc họ bị mắng mỏ và đánh đập vì địa vị thấp kém trong cung là chuyện bình thường. Sau thời gian dài lao lực trong cung và tinh thần căng thẳng quá độ khiến một số cung nữ mắc bệnh “huyết suy”, và vì thế không thể sinh con.

Vào thời phong kiến Trung Quốc, phụ nữ không thể sinh con sẽ bị kỳ thị. Xã hội quan tâm nhiều hơn đến việc nối dõi tông đường, và cho rằng phụ nữ "vô dụng" nếu họ không có khả năng sinh sản.

Hơn nữa, những người phụ nữ này vốn đã quen đến việc hầu hạ bề trên và không biết làm việc đồng áng, vì vậy nhiều người không muốn lấy chồng vì sợ trở thành gánh nặng.

Những cô gái này đã dành phần lớn tuổi trẻ sống trong chốn hoàng cung đầy thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các cung nữ vốn sống rất cẩn trọng trong chốn hoàng cung. Việc làm mất lòng bề trên có thể dẫn đến mất đi tính mạng. Sau cùng thì sau bao nhiêu năm tháng trong cung đầy rẫy mưu mô, họ khó có thể mà thích ứng nhanh chóng với cuộc sống bên ngoài được.

Nhìn chung, khi xuất cung, trong mắt xã hội họ đã lớn tuổi, không thể làm công việc đồng áng, và một số người trong số họ thậm chí sẽ không thể có con. Vì vậy, rất ít người sẵn sàng kết hôn với họ cũng như họ không muốn kết hôn với ai.

Kết cục của những cô gái từng là tì nữ đều không mấy tốt đẹp, hoặc là đi vào các gia đình giàu có tiếp tục làm công việc hầu hạ, hoặc là bị bán vào nhà thổ, hoặc chết trong trầm mặc.

Trên thực tế, thời điểm họ nhập cung, số mệnh của họ đã được định đoạt "ai cũng như ai" rồi.