Tức giận vì cãi nhau với chồng, mẹ ném con gái 6 tháng tuổi từ ban công tầng 15 xuống tầng 1 tử vong thương tâm

Thế giới 07/12/2023 06:02

Người phụ nữ thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong quá trình điều tra của cảnh sát, cho biết cô làm vậy vì tức giận trong lúc say rượu sau khi cãi nhau với chồng.

Theo News1 đưa tin, theo Cơ quan cảnh sát Gwangju, Hàn Quốc thông tin vào ngày 3/12, cảnh sát dự kiến xin lệnh bắt giữ A. (25 tuổi, nữ) với cáo buộc tội danh "giết người".

A. bị cáo buộc giết chết con gái 6 tháng tuổi của mình vì ném con từ ban công trên tầng 15 của khu chung cư nơi A. sống ở Geumho-dong, Seo-gu, Gwangju, vào khoảng 6h20 sáng ngày 3/12.

A. xảy ra mâu thuẫn gia đình với chồng (35 tuổi) vào thời điểm xảy ra vụ việc, khai rằng cô làm điều này vì tức giận khi chồng cô rời khỏi nhà sau cuộc cãi vã. 

Tức giận vì cãi nhau với chồng, mẹ ném con gái 6 tháng tuổi từ ban công tầng 15 xuống tầng 1 tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ảnh: SBS News

Được biết, A. đã gọi điện cho chồng và nói “Tôi sẽ vứt đứa con đi”, người chồng sau đó lại quay về nhà. Tuy nhiên, cửa ban công để mở, bé gái rơi xuống bồn hoa của căn hộ bên dưới nên người chồng đã trình báo vụ việc với cảnh sát. 

Theo SBS News, bé gái rơi xuống tầng 1 được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. 

A. thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong quá trình điều tra của cảnh sát. Cảnh sát tin rằng không có tội phạm nào khác liên quan đến vụ việc và dự định sẽ xin lệnh bắt giữ ngay khi cuộc điều tra hoàn tất, News1 đưa tin. 

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