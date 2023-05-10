Top 10 phim hot nhất hiện nay trên Netflix, dẫn đầu là phim do tài tử Tom Hanks thủ vai chính

Một bộ phim ăn khách của Sleeper năm 2012 và một bộ phim Pháp mới cũng đang là xu hướng trên dịch vụ phát trực tuyến.

“A Man Called Otto” hiện là bộ phim nổi tiếng nhất trên Netflix, theo hệ thống xếp hạng công khai của dịch vụ phát trực tuyến này.

Bộ phim hài-chính kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết Thụy Điển của Fredrik Backman và có sự tham gia của Tom Hanks trong vai nhân vật chính, một người đàn ông cộc cằn sau khi vợ qua đời nhưng đã tìm được một mối quan hệ đặc biệt với hàng xóm mới của mình.

Được phát hành lần đầu tại các rạp vào tháng 12, “A Man Called Otto” đã gia nhập Netflix vào ngày 6 tháng 5.

Bộ phim nổi tiếng thứ hai vào thời điểm hiện tại là “Pitch Perfect”, bộ phim ăn khách năm 2012 lấy bối cảnh tại trường học.

Với sự tham gia của Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson và Adam DeVine, bộ phim đã tạo ra hai phần tiếp theo và có vẻ như đã gây ra một cơn sốt trên các trại hè với ca khúc "Cups (When I'm Gone)".

Ngoài các bộ phim cảm động hơn, một số bộ phim tội phạm đang nằm trong danh sách xếp hạng hiện tại.

"Heat" là bộ phim kinh điển của Al Pacino và Robert De Niro năm 1995 (sẽ được cho ra mắt phần tiếp theo trong thời gian sắp tới), trong khi "Above Suspicion" là một bộ phim ly kỳ năm 2019 dựa trên một câu chuyện có thật về vụ án giết người của Susan Smith.

Bộ phim duy nhất có nguồn gốc từ Netflix trong danh sách xếp hạng hiện tại là "AKA", một bộ phim hành động Pháp đầy bụi về một điệp viên đặc biệt xâm nhập vào một tổ chức tội phạm và kết nối với con trai của ông trùm. Phim được phát hành vào ngày 28 tháng 4 và đã nhận được những đánh giá khác nhau.

Dưới đây là 10 bộ phim đang thịnh hành trên Netflix:

The Glass Castle

Above Suspicion

Heat

American Gangster

AKA

G.I. Joe: Retaliation

The Dilemma

The Croods

Pitch Perfect

A Man Called Otto

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-10-phim-hot-nhat-hien-nay-tren-netflix-dan-dau-la-phim-do-tai-tu-tom-hanks-thu-vai-chinh-580336.html