Tội ác ẩn giấu dưới nền nhà suốt 19 năm mới phơi bày, sự thật phía sau được cảnh sát tiết lộ khiến dư luận 'sững sốt'

Thế giới 23/08/2021 21:18

Người đàn ông khiến dư luận xôn xao vì nhẫn tâm giết vợ rồi chôn xác dưới sàn nhà suốt 19 năm ròng.

Mới đây, một vụ án mạng chấn động dư luận Trung Quốc được tiết lộ khiến nhiều người không khỏi kinh hãi. Cụ thể, năm 2001, người phụ nữ họ Từ bỗng nhiên mất tích kỳ lạ, trong nhà chỉ còn chồng cùng hai đứa con đang tuổi vị thành niên. Nhưng kỳ lạ hơn ở chỗ dù vợ đột ngột bặt tín nhưng người chồng họ Ngô lại không tỏ vẻ gì lo lắng, cũng không báo cảnh sát, chỉ ở vậy nuôi con.

 

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 Ngôi nhà của cặp vợ chồng họ Ngô cùng 2 con

Mãi đến 8 năm sau, gia đình cô vợ mới báo án cho cảnh sát rằng chị mất tích, đồng thời cũng tố cáo họ Ngô giết vợ. Do trước đó, đôi vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân nên cảnh sát cũng nghi ngờ. 

Thế nhưng không có nhân chứng và vật chứng nên vụ án không có lối thoát. Bẵng đi thời gian, tên họ Ngô cũng chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn giao thông nên mọi điều tra càng không thể đi sâu hơn. 

Sau đó, lực lượng chức năng chợt nhớ lại lúc chị Từ mất tích, Ngô có mua xi măng về lát lại sàn ở một căn phòng. Dựa vào điều này, cảnh sát có cơ sở để nghi ngờ Ngô giết vợ, chôn xác trong phòng.

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Cảnh sát bắt đầu đào lại lớp xi măng mà trước đây họ Ngô đã làm lại sàn

Để đảm bảo bí mật và không gây hoang mang dư luận, cảnh sát đã nguỵ trang thành nhóm công nhân trang trí nhà để vào trong khám xét. Hơn một tiếng sau, cảnh sát đã phát hiện dưới nền xi măng của một góc nhà được xếp chồng các thanh thép kỳ lạ.

Và 3 tiếng sau, họ đã phát hiện một bộ hài cốt bị quấn dây điện nhiều vòng quanh cổ. Qua giám định pháp y, kết quả chứng minh đây đúng là hài cốt của chị Từ, có khả năng chết vì bị thắt cổ đến ngạt thở.

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Cảnh sát đã phát hiện một bộ hài cốt bị quấn dây điện nhiều vòng quanh cổ được chôn dưới lớp xi măng

Kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án mạng vẫn là Ngô nhưng ông ta đã chết nên không có cách nào để xác minh sự thật. Song, cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra để xem ông ta có đồng phạm hay không.

Sau khi tin tức được công bố, các chi tiết trong vụ án mạng khiến dư luận vô cùng khiếp hãi. Nhiều người không hiểu nổi vì sao người chồng có thể thản nhiên sau khi giết vợ rồi chôn dưới nền nhà, bản thân lại giả vờ vô tội mà sống yên ổn qua nhiều năm.

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