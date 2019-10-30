Tỉnh dậy sau hôn mê, nụ cười bé trai 14 tháng tuổi dành cho bố khiến cộng đồng mạng 'tan chảy'

Hình ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc cậu bé nở nụ cười với bố sau nhiều ngày hôn mê khiến ai nấy đều vô cùng xúc động.

Chỉ mới 14 tháng tuổi, cậu bé Michael (Anh) mắc căn bệnh hiếm liên quan đến tim. Để bảo vệ não, các bác sĩ đã gây mê cho bệnh nhi. Sau 5 ngày hôn mê, cậu bé tỉnh dậy. Ngay khi vừa mở mắt, cậu bé đã nhìn bố và nở nụ cười tươi rói. Hình ảnh cảm động này khiến những người chứng kiến và cộng đồng mạng phải "tan chảy".

Hình ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc cậu bé mỉm cười với bố sau nhiều ngày hôn mê - Ảnh: CNN

Chứng kiến nụ cười của con trai, người mẹ xúc động: “Thật sự đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đứa bé là phép màu trong cuộc sống, vợ chồng tôi rất tự hào về con”.

Theo CNN, cậu bé bị u xơ tim, khối u có kích thước lớn hơn nhiều so với trái tim của trẻ (5cm). Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết trường hợp của bé là vô cùng hiếm gặp, bác sĩ ở Anh không có đủ kinh nghiệm để xử lý. Rất may sau đó gia đình đã tìm được một bệnh viện ở Mỹ có thể loại bỏ khối u trên người Michael.

Chỉ mới 14 tháng tuổi nhưng cậu bé đã mang trong người một căn bệnh hiếm gặp - Ảnh: CNN

Tuy nhiên, vì chi phí quá cao nên họ đã phải kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Sau đó, gia đình đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc và tiền quyên góp từ khắp nơi trên thế giới.

Sự lạc quan, kiên cường của cậu bé khiến nhiều người cảm phục - Ảnh: CNN

Hiện tại, dù phải chịu nhiều phản ứng phụ như đau bụng, tiêu chảy, da nhạy cảm, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng cậu bé vẫn luôn mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy bố mẹ. Sự lạc quan và nghị lực phi thường của em khiến mọi người cảm phục. Hiện những bức ảnh cảm động về cậu bé này vẫn đang được cư dân mạng trên toàn thế giới nhiệt tình chia sẻ.

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