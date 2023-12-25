Tìm thấy chiếc ví của mẹ thất lạc ở rạp hát sau 65 năm, con gái đau lòng tiết lộ sự thật

Chiếc ví mà một người phụ nữ bị mất vào những năm 1950 ở Mỹ đã được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn sau 65 năm và được trả lại cho con cháu.

Theo CNN đưa tin ngày 23/12 (giờ địa phương), nhà hát Plaza ở Atlanta, Georgia, mới đây đã phát hiện ra một chiếc ví màu rượu vang bị phai màu trong quá trình sửa chữa phòng tắm Chiếc ví màu rượu vang đã phai màu này chứa một vé chứa một vé xổ số trúng thưởng ô tô Chevrolet năm 1959, một thẻ tín dụng không có sọc từ, một bức ảnh gia đình đen trắng, biên lai trạm xăng và phiếu hẹn khám bệnh.

Chris Escobar, chủ rạp chiếu phim, cho biết do rạp chiếu phim đã cũ nên trong quá trình sửa chữa đã tìm thấy đủ loại đồ cổ như hộp đựng bỏng ngô cũ và chai rượu đã ngừng sản xuất, nhưng ông cảm thấy đặc biệt khi tìm thấy chiếc ví này. Ông nói: “Chiếc ví chứa đầy lịch sử. Đó là một ‘cửa ngõ’ dẫn về quá khứ. Khi tôi nhận ra rằng một người đã sống ở khu phố này 65 năm đã bị mất chiếc ví, tôi quyết định trả lại cho gia đình họ".

Hình ảnh sửa chữa phòng tắm - nơi chiếc ví được tìm thấy (ảnh trái) và những gì bên trong chiếc ví (ảnh phải)- Ảnh:CNN Escobar cùng với vợ là Nicole bắt đầu tìm kiếm chủ sở hữu sau khi nhìn thấy tên "Floy Culbreath" trong ví. Nicole tìm kiếm trên Internet và tìm thấy cáo phó của Roy Culbreth – chồng của Floy Culbreath. Từ đó, manh mối này đưa Escobar tìm thấy cháu chắt của Floy Culbreath khi họ tình cờ thấy một trang web về Culbreth Cup, một giải đấu gôn từ thiện dành cho tổ chức phi lợi nhuận dành cho người bại não do gia đình Floy tổ chức. Cuối cùng, Escobar và Nicole đã thành công trong việc liên lạc với con gái của Floy, Thea Chamberlain. Theo tờ báo, chủ nhân của chiếc ví, Floy, đã qua đời năm 2005 ở tuổi 87, nhưng con gái của bà, Chamberlain, sống gần nhà hát. Chamberlain, mới 6 tuổi khi mẹ bà bị mất ví vào năm 1958, được cho là đã bước sang tuổi 71 vào năm nay. Chamberlain cho biết những món đồ trong ví rõ ràng là của mẹ mình. “Nó rất cảm động. Rất nhiều kỷ niệm ùa về trong tôi, tôi có cảm giác như mẹ tôi đã sống lại”, Chamberlain xúc động.

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