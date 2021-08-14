Thay vì cấp tốc đưa con đến bệnh viện chữa trị vết bỏng, cặp vợ chồng này lại quyết định dùng thảo dược để chữa vết bỏng cho con.

Mới đây, một vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Ukraine, một bé gái Lesya Gorova (2 tuổi) đang chơi cùng anh trai sinh đôi và chị gái 4 tuổi trong nhà đã ngã vào chậu nước nóng. Cụ thể, bố mẹ của bọn trẻ là Dasha Gorova (18 tuổi) và Ivan Gorov (29 tuổi) vô ý để chậu nước nóng ở gần chỗ các con đang chơi khiến con gái Lesya bị ngã và đó và bỏng nặng ở phần chân, mông, lưng và cả bụng.

Tuy nhiên, thay vì cấp tốc đưa con đến bệnh viện thì cặp vợ chồng này lại quyết định dùng thảo dược để chữa vết bỏng cho con. Sau 5 ngày tự trị bỏng tại nhà, bà của Lesya đến chơi với các cháu mới tá hoả khi phát hiện sự việc và đã nhanh chóng đưa Lesya đến bệnh viện.

Sau khi cô bé bị bỏng, ba mẹ không đưa đến bệnh viện mà quyết định tự điều trị tại nhà

Được biết, cô bé Lesya được đưa vào viện quá muộn, vết bỏng bị nhiễm trùng lở loét. Và chỉ sau 10 ngày nhập viện, cô bé đã qua đời mặc dù các bác sĩ rất nỗ lực chữa trị.

Một nguồn tin cho biết: "Đứa trẻ đã tử vong vì được đưa đến bệnh viện quá muộn. Cha mẹ của cô bé hiện đang bị cảnh sát điều tra và đang phải đối mặt với cáo buộc giết người có tính toán trước. Cảnh sát đang cố gắng xác định xem liệu cặp vợ chồng này có cố ý che đậy vụ việc hay không. Các nghi phạm phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết tội. Một cuộc điều tra đang được tiến hành".

Người mẹ Darina Gorova bị cảnh sát Ukraine thẩm vấn

Bệnh nhân tự bốc cháy, bỏng nặng khi đang trong phòng phẫu thuật, nguyên nhân chỉ vì một cú 'xì hơi' Khi đang làm phẫu thuật thì bệnh nhân này bất ngờ bốc cháy trước sự hãi hùng và sửng sốt của đội ngũ y bác sĩ, nguyên nhân thật ra là vì một cú "xì hơi".

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