Người mẫu ngực "khủng" chỉ mặc độc quần lót và đeo tạp dề phục vụ khách hàng khiến dư luận địa phương bức xúc, đòi cảnh sát vào cuộc điều tra xử lý.
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Mới đây, dư luận địa phương xôn xao trước vụ việc một chủ quán cà phê có nguy cơ nộp phạt hơn 72 triệu đồng hoặc ngồi tù từ 3-5 năm vì để người mẫu ăn mặc hở hang phản cảm phục vụ cho khách.
Trang Metro đưa tin, người mẫu Arisa Suwannawong (22 tuổi, sống tại Thái Lan), còn có biệt danh là "Jaenae ngực khủng" chỉ mặc quần lót rồi đeo tạp dề phục vụ đồ uống cho khách tại quán cà phê "Coffee On The Day". Trong khi đó, chủ quán là anh Prasong Sukkorn thản nhiên dùng điện thoại chụp ảnh.
Trong một số đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, Suwannawong "đốt mắt" khách bằng bộ ngực "khủng" lấp ló trong chiếc tạp dề. Cô vừa nhìn xuống đôi gò bồng đào vừa nói chuyện rất khiêu khích với một số khách hàng nam.
Tuy nhiên, cách quảng cáo này vấp phải sự phản đối của dư luận. Thậm chí, người chủ Sukkorn còn có nguy cơ ngồi tù 3-5 năm hoặc nộp phạt 100.000 baht Thái (hơn 72 triệu đồng) vì tội Khiêu dâm.
"Tôi không nghĩ việc làm của mình lại gây phản cảm và khiến người khác khó chịu đến vậy. Tôi chỉ muốn quảng cáo cho quán của mình thôi. Tôi thực sự xin lỗi", Sukkorn phân trần.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Thanachai Usakit thuộc sở cảnh sát quận Sattahip đã mời Sukkorn lên làm việc. Chủ quán thừa nhận đã đăng "nội dung mang tính khiêu dâm" lên mạng vì không biết hình thức quảng cáo nào tốt hơn. Quán của anh ta mới mở hôm 30/1 nên gần như không có khách hàng.
Về phía người mẫu Suwannawong, cô cho biết mình thấy quán mới đi vào hoạt động, ít khách nên mới đề nghị giúp đỡ. Cô không hề được trả lương cho chuyện này. "Tôi đã xin lỗi mọi người rồi và hy vọng họ sẽ bỏ qua cho tôi. Bản thân tôi cũng không hề biết mình lại khiến người khác trở nên khó chịu và tức giận đến thế", Suwannawong chia sẻ.