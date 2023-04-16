Thực hiện tư thế quan hệ “nguy nhiểm nhất thế giới”, người đàn ông nhận cái kết nhớ đời

Thế giới 16/04/2023 07:28

Mới đây, một người đàn ông ở Indonesia đã phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi bị gãy dương vật trong khi thực hiện một tư thế quan hệ nguy hiểm khiến cho cậu nhỏ của anh trông giống như một quả cà tím.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi người đàn ông 37 tuổi giấu tên được cho là đang quan hệ tình dục ở tư thế “cao bồi ngược”, trong đó người phụ nữ ở phía trên và quay mặt ngược lại với bạn tình.

Theo bác sĩ Karan Raj, đây là tư thế “nguy hiểm nhất thế giới”, gây ra 50% ca gãy dương vật. Sau đó, người đàn ông bỗng nghe thấy một tiếng kêu to và bị mất cương cứng ngay lập tức. Sau sự cố , bệnh nhân bắt đầu chảy máu từ đầu dương vật và không thể đi tiểu được.

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Ảnh chụp X-quang cho thấy dương vật bị gãy của một người đàn ông Indonesia khác từ tháng 7 năm 2022. Ảnh: Tạp chí Phẫu thuật Quốc tế

Nhận ra điều gì đó đã trở nên tồi tệ, anh chàng sợ hãi đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Nusa Tenggara.

Vào thời điểm đó, dương vật của anh đã sưng lên và chuyển sang màu tím đậm trong một tình trạng mà theo cách nói của y học là “dị dạng quả cà tím”, một dấu hiệu nhận biết của sự đứt gãy, theo nghiên cứu.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, dương vật không có xương, nhưng từ “gãy xương” được sử dụng để mô tả vết rách ở bao quy đầu, mô cho phép dương vật to ra và cương cứng.

Một cuộc kiểm tra sau đó xác nhận bệnh nhân thực sự bị “gãy dương vật rộng và sâu” trong khi mô dương vật cũng bị đứt.

Một vết thương ở thành mạch máu khiến máu rỉ ra các mô xung quanh, đó là lý do tại sao anh ta đã đi tiểu ra máu trước đó.

Các tác giả nghiên cứu cho biết những vết nứt dương vật như vậy xảy ra khi dương vật cương cứng bị cong vênh sau khi va chạm mạnh vào “đáy chậu hoặc xương mu trong quá trình hoạt động tình dục mạnh mẽ”.

Theo nhiều chuyên gia, cao bồi ngược là một tư thế đặc biệt nguy hiểm vì dương vật của một người đàn ông có thể trượt ra ngoài và bị xương mu của bạn tình làm tổn hại trong quá trình đưa đẩy.

Thực hiện tư thế quan hệ “nguy nhiểm nhất thế giới”, người đàn ông nhận cái kết nhớ đời - Ảnh 2
Tư thế cao bồi ngược là tư thế quan hệ tình dục nguy hiểm nhất, gây ra 50% trường hợp gãy dương vật. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, nó cũng có thể được gây ra bởi hoạt động "vuốt cậu nhỏ" và thậm chí là xoay người ở trên giường theo một góc độ khó, theo nghiên cứu.

Rất may, các bác sĩ phẫu thuật đã có thể tiến hành phẫu thuật bộ phận bị gãy của bệnh nhân mà không gặp sự cố nào, sau đó họ khâu lại niêu đạo và băng bó vết thương. 

Sau đó, họ tiến hành một “thử nghiệm cương cứng nhân tạo” để xác định rằng không có rò rỉ hoặc “độ cong bất thường của dương vật”.

Tại một cuộc hẹn tái khám vài tuần sau đó, các bác sĩ phát hiện ra rằng dương vật của anh “ở trong tình trạng tốt” và không gặp vấn đề gì trong việc cương cứng hay đi tiểu.

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