Thực hiện thử thách 'mất điện' trên Tiktok, cậu bé 12 tuổi bất ngờ qua đời ngay sau đó

Thế giới 25/07/2021 17:24

Joshua Haileyesus 12 tuổi đã tử vong sau khi thực hiện thử thách cực kỳ nguy hiểm trên Tiktok. Kinh khủng hơn, cậu bé không phải là người trẻ tuổi đầu tiên qua đời vì tham gia trò dại dột này.

Ngày 19/7 vừa qua, vào lúc nửa đêm, Bệnh viện Nhi đồng Đại học Oklahoma (Mỹ) nhận được ca cấp cứu một cậu bé rơi vào tình trạng hôn mê sâu, trên cổ có hằn các dấu tay. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau.

Thực hiện thử thách 'mất điện' trên Tiktok, cậu bé 12 tuổi bất ngờ qua đời ngay sau đó - Ảnh 1
Joshua Haileyesus - Ảnh: Internet

Được biết cậu bé có tên là Joshua Haileyesus, 12 tuổi, sống tại Oklahoma (Mỹ). Theo News 9 đưa tin, gia đình Joshua Haileyesus cho biết tình trạng của cậu bé không phải do cậu có ý định tự tử mà chính xác Joshua đã tham gia vào một trò trên Tiktok gọi là “Thử thách mất điện”. 

Thực hiện thử thách 'mất điện' trên Tiktok, cậu bé 12 tuổi bất ngờ qua đời ngay sau đó - Ảnh 2
Gia đình của Joshua Haileyesus - Ảnh: Internet

Cụ thể, người chơi trò này sẽ cố bóp cổ mình cho đến khi gần như bất tỉnh, nhưng sự “gần bất tỉnh” này đã không đến với Joshua mà là cái chết. Trước đó theo The Sun đưa tin, một cậu bé có tên James Boyd-Gergely 14 tuổi cũng đã qua đời tại nhà riêng ở Southern Tablelands, New South Wales vì tham gia thử thách này. 

Thực hiện thử thách 'mất điện' trên Tiktok, cậu bé 12 tuổi bất ngờ qua đời ngay sau đó - Ảnh 3
Bệnh viện nơi cậu bé qua đời - Ảnh: Internet

Các bác sĩ cũng đã nhấn mạnh, lên tiếng cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra với trào lưu nguy hiểm này là ngất xỉu, co giật và tổn thương não. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của Joshua Haileyesus. 

Cơn lũ lớn khủng khiếp lại tiếp tục hoành hành Philippines, 14.000 người lâm vào cảnh 'màn trời chiếu đất', lũ ngập nóc nhà

Cơn lũ lớn khủng khiếp lại tiếp tục hoành hành Philippines, 14.000 người lâm vào cảnh 'màn trời chiếu đất', lũ ngập nóc nhà

Với một quốc đảo như Philippines, việc phải đối mặt với thiên tai không còn xa lạ nữa, nhưng lũ lụt nặng nề trong cảnh dịch bệnh thế này thì chắc chắn đây là lần đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Joshua Haileyesus cậu bé qua đời vì tham gia một thử thách trên Tiktok thử thách nguy hiểm trên ứng dụng TIktok khiến một cậu bé tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 51 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích