Joshua Haileyesus 12 tuổi đã tử vong sau khi thực hiện thử thách cực kỳ nguy hiểm trên Tiktok. Kinh khủng hơn, cậu bé không phải là người trẻ tuổi đầu tiên qua đời vì tham gia trò dại dột này.

Ngày 19/7 vừa qua, vào lúc nửa đêm, Bệnh viện Nhi đồng Đại học Oklahoma (Mỹ) nhận được ca cấp cứu một cậu bé rơi vào tình trạng hôn mê sâu, trên cổ có hằn các dấu tay. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau.

Joshua Haileyesus - Ảnh: Internet

Được biết cậu bé có tên là Joshua Haileyesus, 12 tuổi, sống tại Oklahoma (Mỹ). Theo News 9 đưa tin, gia đình Joshua Haileyesus cho biết tình trạng của cậu bé không phải do cậu có ý định tự tử mà chính xác Joshua đã tham gia vào một trò trên Tiktok gọi là “Thử thách mất điện”.

Gia đình của Joshua Haileyesus - Ảnh: Internet

Cụ thể, người chơi trò này sẽ cố bóp cổ mình cho đến khi gần như bất tỉnh, nhưng sự “gần bất tỉnh” này đã không đến với Joshua mà là cái chết. Trước đó theo The Sun đưa tin, một cậu bé có tên James Boyd-Gergely 14 tuổi cũng đã qua đời tại nhà riêng ở Southern Tablelands, New South Wales vì tham gia thử thách này.

Bệnh viện nơi cậu bé qua đời - Ảnh: Internet

Các bác sĩ cũng đã nhấn mạnh, lên tiếng cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra với trào lưu nguy hiểm này là ngất xỉu, co giật và tổn thương não. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của Joshua Haileyesus.

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